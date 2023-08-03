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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Легия
 
Позже
Ордабасы
Прогнозы 114
Легия 89.5% (102)
X 5.3% (6)
Ордабасы 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Ордабасы
1.41
4.90
9.92
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
1
Шайзада
Бекхан
26
Мбодж
Мамаду
25
Малый
Сергей
23
Ерланов
Темирлан
96
Ауро
Альваро
22
Астанов
Султанбек
8
Тагыберген
Асхат
19
Макаренко
Евгений
9
Исламхан
Бауыржан
7
Умаров
Шохбоз
29
Садовский
Всеволод
Легия
3-4-3
Ордабасы
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Ордабасы

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 1 1
Крамер Блаж 1 1
Вшолек Павел 0 0
Гуаль Марк 0 0
Ордабасы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбодж Мамаду 1 1
Садовский Всеволод 1 1
Тагыберген Асхат 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 1 0
Панков Радован 1 0
Ордабасы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагыберген Асхат 1 0
Ерланов Темирлан 1 0
Мбодж Мамаду 1 0
Нарзилдаев Думан 1 0
Александр Седнев 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ордабасы
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ордабасы
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Ред Булл Зальцбург - Легия 0:2
Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь Легница - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2
Ордабасы
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ордабасы - Легия 2:2 Ордабасы - Кызыл-Жар 2:1 Атырау - Ордабасы 1:1 Окжетпес - Ордабасы 0:4
Ордабасы - Астана 2:0 Ордабасы - Аксу 2:0 Астана - Ордабасы 1:0 Аксу - Ордабасы 0:1 Кызыл-Жар - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Атырау 2:1 Кызыл-Жар - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Окжетпес 1:0 Ордабасы - Кызыл-Жар 2:0 Мактаарал - Ордабасы 1:2 Ордабасы - Кайсар 4:0 Мактаарал - Ордабасы 1:4 Кайрат - Ордабасы 2:2 Ордабасы - Мактаарал 1:2 Ордабасы - Тобол 4:1 Ордабасы - Актобе 1:1

Результаты матчей

Легия
Ордабасы

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Легия
Ордабасы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на ответный поединок второго раунда квалификации Лиги конференции, в котором сыграют "Легия" и "Ордабасы". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Легия - Ордабасы от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2023, осталось 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 114
Легия 89.5% (102)
X 5.3% (6)
Ордабасы 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Ордабасы
1.41
4.90
9.92
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Легия - Ордабасы онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Легия - Ордабасы

Исход игры
Легия
89.2% (107)
Ничья
5.8% (7)
Ордабасы
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (46)
Меньше
57.41% (62)
Обе команды забьют
Да
43.52% (47)
Нет
56.48% (61)
Популярный счёт
2:0 Легия
39.2% (47)
2:1 Легия
25.8% (31)
1:0 Легия
10% (12)
3:1 Легия
8.3% (10)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:0 Легия
1.7% (2)
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