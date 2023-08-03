Тур: 2. Стадион: Тедди.
0'
0:1
12' Гол в свои воротаГотлиб Эдуард
14' Желтая карточкаШуа Ярден
32' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
40' Красная карточкаДуглас Гомес
0:1
42' Не забитый пенальтиШуа Ярден
0:2
45' ГолБрэндон Льямас
1:2
45' ГолФрайдей Фред
Ход матча
12'
0:1
14'
32'
40'
42'
0:1
45'
45'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
58 Владение мячом, % 42
55
Силва
Мигел
24
Криаф
Офир
26
Биттон
Бен
21
Adi
Yona
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
-
55 Силва МигелВратарь
- Защитник
-
24 Криаф ОфирЗащитник
- Защитник
-
26 Биттон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Adi YonaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
80 Томас ТразьеПолузащитник
- Нападающий
-
15 Миха ДорНападающий
-
10 Канук ГидиНападающий
-
34 Liel Deri
-
25 Omer Korsia
-
-
17 Yan Yusopov
-
-
-
33 Roy Sason
-
22 Kim Zivat
-
Главный тренер: Абукасис Йосси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Бейтар
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Бейтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|1
|0.5
|Шуа Ярден
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэндон Льямас
|1
|0.5
|Живкович Андрия
|0
|0
Карточки
Бейтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миха Дор
|1
|0
|Готлиб Эдуард
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Биттон Бен
|1
|0
|Шуа Ярден
|1
|0
|Dan Azaria
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
Результаты последних матчей
Бейтар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ПАОК - Бейтар 0:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Маккаби Нетания - Бейтар 0:3
Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар 3:2 Бейтар - Маккаби Бней-Рейне 0:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Секция Нес-Циона - Бейтар 1:3 Бейтар - Хапоэль Хадера 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар 4:3 Бейтар - Хапоэль Хайфа 2:0 Бейтар - Хапоэль Тель-Авив 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар 2:0 Бейтар - Хапоэль Тель-Авив 1:3 Бейтар - Хапоэль Афула 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар 2:1 Хапоэль Хайфа - Бейтар 0:0 Бейтар - Ашдод 2:1 Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар 0:3 Хапоэль Афула - Бейтар 0:4
ПАОК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2
Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогнозы на матч Бейтар 1:2 ПАОК
Исход игры
Бейтар
8% (9)
Ничья
15.2% (17)
ПАОК
76.8% (86)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
54.55% (60)
Нет
45.45% (50)
Популярный счёт
1:2 ПАОК
33.9% (38)
0:1 ПАОК
28.6% (32)
1:1 Ничья
13.4% (15)
0:2 ПАОК
7.1% (8)
1:0 Бейтар
4.5% (5)
1:3 ПАОК
3.6% (4)
2:1 Бейтар
2.7% (3)
0:3 ПАОК
1.8% (2)
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