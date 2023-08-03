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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бейтар
1:2
Перерыв
ПАОК
0'
0:1
12' Гол в свои ворота
Готлиб Эдуард
14' Желтая карточка
Шуа Ярден
32' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
40' Красная карточка
Дуглас Гомес
0:1
42' Не забитый пенальти
Шуа Ярден
0:2
45' Гол
Брэндон Льямас
1:2
45' Гол
Фрайдей Фред

Ход матча

12'
0:1
Готлиб Эдуард
14'
Шуа Ярден
 
32'
 
Михаилидис Яннис
40'
 
Дуглас Гомес
42'
Шуа Ярден
0:1
44'
 
Циггарас Теохарис
Тайсон Фреда
45'
0:2
Брэндон Льямас
(Живкович Андрия)
45'
Миха Дор
Готлиб Эдуард
 
45'
Фрайдей Фред
(Шуа Ярден)
1:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 112
Бейтар 8% (9)
X 15.2% (17)
ПАОК 76.8% (86)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бейтар
Ничья
ПАОК
6.10
5.30
2.01
Все Коэффициенты
55
Силва
Мигел
4
Огани
Орель
24
Криаф
Офир
5
Готлиб
Эдуард
26
Биттон
Бен
18
Морозов
Григорий
11
Ашкенази
Ювал
8
Dan
Azaria
21
Adi
Yona
9
Фрайдей
Фред
7
Шуа
Ярден
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
15
Трост-Эконг
Виллиам
5
Михаилидис
Яннис
21
Баба
Абдул-Рахман
22
Шваб
Штефан
8
Дуглас
Гомес
77
Нарей
Халед
11
Тайсон
Фреда
14
Живкович
Андрия
71
Брэндон
Льямас
Бейтар
5-3-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Бейтар
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Бейтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 1 0.5
Шуа Ярден 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэндон Льямас 1 0.5
Живкович Андрия 0 0

Карточки

Бейтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миха Дор 1 0
Готлиб Эдуард 1 0
Силва Мигел 1 0
Биттон Бен 1 0
Шуа Ярден 1 0
Dan Azaria 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 0 1
Тайсон Фреда 1 0
Михаилидис Яннис 1 0

Результаты последних матчей

Бейтар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ПАОК - Бейтар 0:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Маккаби Нетания - Бейтар 0:3
Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар 3:2 Бейтар - Маккаби Бней-Рейне 0:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Секция Нес-Циона - Бейтар 1:3 Бейтар - Хапоэль Хадера 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар 4:3 Бейтар - Хапоэль Хайфа 2:0 Бейтар - Хапоэль Тель-Авив 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар 2:0 Бейтар - Хапоэль Тель-Авив 1:3 Бейтар - Хапоэль Афула 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар 2:1 Хапоэль Хайфа - Бейтар 0:0 Бейтар - Ашдод 2:1 Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар 0:3 Хапоэль Афула - Бейтар 0:4
ПАОК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2
Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • 42'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Шуа Ярден пробил пенальти, но не смог забить!
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Дуглас Гомес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 32'
    Яннис Михалидис получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Шуа Ярден получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Г О О О О Л - Готлиб Эдуард уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Teddy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
Бейтар 8% (9)
X 15.2% (17)
ПАОК 76.8% (86)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бейтар
Ничья
ПАОК
6.10
5.30
2.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бейтар 1:2 ПАОК онлайн

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Прогнозы на матч Бейтар 1:2 ПАОК

Исход игры
Бейтар
8% (9)
Ничья
15.2% (17)
ПАОК
76.8% (86)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
54.55% (60)
Нет
45.45% (50)
Популярный счёт
1:2 ПАОК
33.9% (38)
0:1 ПАОК
28.6% (32)
1:1 Ничья
13.4% (15)
0:2 ПАОК
7.1% (8)
1:0 Бейтар
4.5% (5)
1:3 ПАОК
3.6% (4)
2:1 Бейтар
2.7% (3)
0:3 ПАОК
1.8% (2)
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