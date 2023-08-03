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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бейтар
1:4
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
12' Гол в свои ворота
Готлиб Эдуард
14' Желтая карточка
Шуа Ярден
32' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
40' Красная карточка
Дуглас Гомес
0:1
42' Не забитый пенальти
Шуа Ярден
0:2
45' Гол
Брэндон Льямас
1:2
45' Гол
Фрайдей Фред
1:3
90' Гол в свои ворота
Томас Тразье
1:4
90' Гол
Константелиас Янис
90'+7

Ход матча

12'
0:1
Готлиб Эдуард
14'
Шуа Ярден
 
32'
 
Михаилидис Яннис
40'
 
Дуглас Гомес
42'
Шуа Ярден
0:1
44'
 
Циггарас Теохарис
Тайсон Фреда
45'
0:2
Брэндон Льямас
(Живкович Андрия)
45'
Миха Дор
Готлиб Эдуард
 
45'
Фрайдей Фред
(Шуа Ярден)
1:2
46'
 
Кулиеракис Костас
Михаилидис Яннис
46'
Николаеску Йон
Adi Yona
 
56'
Томас Тразье
Ашкенази Ювал
 
60'
 
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
76'
 
Константелиас Янис
Живкович Андрия
90'
Канук Гиди
Dan Azaria
 
90'
1:3
Томас Тразье
90'
1:4
Константелиас Янис
(Циггарас Теохарис)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 66 Владение мячом, % 34
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Бейтар 8% (9)
X 15.2% (17)
ПАОК 76.8% (86)
Все прогнозы
55
Силва
Мигел
4
Огани
Орель
24
Криаф
Офир
5
Готлиб
Эдуард
26
Биттон
Бен
18
Морозов
Григорий
11
Ашкенази
Ювал
8
Dan
Azaria
21
Adi
Yona
9
Фрайдей
Фред
7
Шуа
Ярден
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
15
Трост-Эконг
Виллиам
5
Михаилидис
Яннис
21
Баба
Абдул-Рахман
22
Шваб
Штефан
8
Дуглас
Гомес
77
Нарей
Халед
11
Тайсон
Фреда
14
Живкович
Андрия
71
Брэндон
Льямас
Бейтар
5-3-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Бейтар
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Бейтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 1 0.5
Шуа Ярден 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэндон Льямас 1 0.5
Константелиас Янис 1 0.5
Живкович Андрия 0 0
Циггарас Теохарис 0 0

Карточки

Бейтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миха Дор 1 0
Готлиб Эдуард 1 0
Силва Мигел 1 0
Биттон Бен 1 0
Шуа Ярден 1 0
Dan Azaria 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 0 1
Тайсон Фреда 1 0
Михаилидис Яннис 1 0

Результаты матчей

Бейтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Бейтар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бейтар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ПАОК - Бейтар 0:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Маккаби Нетания - Бейтар 0:3
Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар 3:2 Бейтар - Маккаби Бней-Рейне 0:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Секция Нес-Циона - Бейтар 1:3 Бейтар - Хапоэль Хадера 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар 4:3 Бейтар - Хапоэль Хайфа 2:0 Бейтар - Хапоэль Тель-Авив 2:1 Бней-Сахнин - Бейтар 2:0 Бейтар - Хапоэль Тель-Авив 1:3 Бейтар - Хапоэль Афула 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар 2:1 Хапоэль Хайфа - Бейтар 0:0 Бейтар - Ашдод 2:1 Хапоэль Кирьят-Шмона - Бейтар 0:3 Хапоэль Афула - Бейтар 0:4
ПАОК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2
Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1

Результаты матчей

Бейтар
ПАОК

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бейтар
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О Л - Брэндон Льямас бьет в цель!
    • 46'
      Живкович Андрия сделал результативную передачу.
    • 44'
      Тайсон Фреда уходит с поля. Теохарис Цингарас выходит вместо него
    • 42'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Шуа Ярден пробил пенальти, но не смог забить!
    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Дуглас Гомес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 32'
      Яннис Михалидис получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Шуа Ярден получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Г О О О О Л - Готлиб Эдуард уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Teddy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Бейтар 8% (9)
    X 15.2% (17)
    ПАОК 76.8% (86)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Бейтар 1:4 ПАОК онлайн

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    Прогнозы на матч Бейтар 1:4 ПАОК

    Исход игры
    Бейтар
    8% (9)
    Ничья
    15.2% (17)
    ПАОК
    76.8% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.73% (47)
    Меньше
    57.27% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (60)
    Нет
    45.45% (50)
    Популярный счёт
    1:2 ПАОК
    33.9% (38)
    0:1 ПАОК
    28.6% (32)
    1:1 Ничья
    13.4% (15)
    0:2 ПАОК
    7.1% (8)
    1:0 Бейтар
    4.5% (5)
    1:3 ПАОК
    3.6% (4)
    2:1 Бейтар
    2.7% (3)
    0:3 ПАОК
    1.8% (2)
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