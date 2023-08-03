Тур: 2. Стадион: Джи Эс Пи.
4:1
Второй тайм: 74'
0'
1:0
5' ГолБезус Роман
29' Желтая карточкаАтангана Кристоф
2:0
30' ПенальтиБезус Роман
3:0
38' ГолЛанг Адам
41' Желтая карточкаСафаров Эмил
3:1
56' ГолИсаии Ахмед
4:1
59' ГолСемедо Вилли
Ход матча
5'
1:0
29'
30'
2:0
38'
3:0
41'
56'
3:1
59'
4:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
19
Баширу
Фуад
10
Лойзу
Лойзос
90
Безус
Роман
28
Мусаев
Мурад
99
Исаии
Ахмед
10
Хани
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мусаев МурадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хани ОмарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алиев НиджатЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Акакпо ЯовиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бахшиев Эльмар
История личных встреч
Омония Никосия
Габала
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безус Роман
|5 (2)
|2.5
|Ланг Адам
|1
|0.5
|Семедо Вилли
|1
|0.5
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Лойзу Лойзос
|0
|0
Габала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аллач Айуб
|2
|1
|Исаии Ахмед
|1
|0.5
|Искандеров Ульву
|0
|0
|Хани Омар
|0
|0
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
Габала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллач Айуб
|1
|0
|Мусаев Мурад
|1
|0
|Атангана Кристоф
|1
|0
|Сафаров Эмил
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Габала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Габала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1
Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2
Габала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Габала - Омония Никосия 2:3 Габала - Гостивар 3:1 Оренбург - Габала 1:1 Габала - Сабах Баку 2:2
Нефтчи - Габала 0:1 Габала - Кяпаз 1:1 Шамахы - Габала 0:0 Габала - Туран Товуз 1:2 Карабах - Габала 3:0 Габала - Сабаил 4:2 Сабаил - Габала 0:1 Сумгаит - Габала 2:3 Габала - Сабаил 3:2 Нефтчи - Габала 1:2 Габала - Зира 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Габала - Шамахы 2:0 Туран Товуз - Габала 1:1 Габала - Карабах 1:3 Сабаил - Габала 2:2
Результаты матчей
Омония Никосия
Габала
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Габала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Омония Никосия 4:1 Габала
Исход игры
Омония Никосия
53.9% (90)
Ничья
10.2% (17)
Габала
35.9% (60)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (102)
Меньше
37.04% (60)
Обе команды забьют
Да
70.99% (115)
Нет
29.01% (47)
Популярный счёт
1:2 Габала
29.3% (49)
2:1 Омония Никосия
26.9% (45)
1:0 Омония Никосия
15% (25)
1:1 Ничья
8.4% (14)
2:0 Омония Никосия
7.2% (12)
0:2 Габала
4.2% (7)
3:1 Омония Никосия
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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