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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Омония Никосия
4:1
Второй тайм: 74'
Габала
0'
1:0
5' Гол
Безус Роман
29' Желтая карточка
Атангана Кристоф
2:0
30' Пенальти
Безус Роман
3:0
38' Гол
Ланг Адам
41' Желтая карточка
Сафаров Эмил
3:1
56' Гол
Исаии Ахмед
4:1
59' Гол
Семедо Вилли

Ход матча

5'
Безус Роман
(Лекьякс Ян)
1:0
29'
 
Атангана Кристоф
30'
Безус Роман
2:0
32'
 
Гусейнли Рауф
Гиртимов Илькин
38'
Ланг Адам
(Лойзу Лойзос)
3:0
41'
 
Сафаров Эмил
46'
Харалампус Харалампос
Кассама Морету
 
46'
 
Аврамо Гилад
Сафаров Эмил
46'
 
Ауашерия Билель
Халайла Осама
56'
3:1
Исаии Ахмед
(Аллач Айуб)
59'
Семедо Вилли
(Лекьякс Ян)
4:1
63'
Симич Велько
Лойзу Лойзос
 
63'
Ансарифард Карим
Безус Роман
 
67'
Милетич Неманья
Кулибали Сену
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 167
Омония Никосия 53.9% (90)
X 10.2% (17)
Габала 35.9% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Габала
1.54
9.20
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Фабиано
Фрейтас
3
Мэтьюз
Адам
22
Ланг
Адам
5
Кулибали
Сену
17
Лекьякс
Ян
19
Баширу
Фуад
8
Кассама
Морету
10
Лойзу
Лойзос
90
Безус
Роман
7
Семедо
Вилли
9
Какулис
Андроникос
13
Атангана
Кристоф
2
Гиртимов
Илькин
28
Мусаев
Мурад
4
Африко
Лукас
34
Аббасов
Урфан
7
Сафаров
Эмил
99
Исаии
Ахмед
9
Аллач
Айуб
10
Хани
Омар
72
Халайла
Осама
14
Искандеров
Ульву
Омония Никосия
4-2-3-1
Габала
4-2-1-3

История личных встреч

Омония Никосия
Габала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безус Роман 5 (2) 2.5
Ланг Адам 1 0.5
Семедо Вилли 1 0.5
Лекьякс Ян 0 0
Лойзу Лойзос 0 0
Габала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллач Айуб 2 1
Исаии Ахмед 1 0.5
Искандеров Ульву 0 0
Хани Омар 0 0

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 1 0
Семедо Вилли 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кулибали Сену 1 0
Габала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллач Айуб 1 0
Мусаев Мурад 1 0
Атангана Кристоф 1 0
Сафаров Эмил 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Габала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Габала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1
Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2
Габала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Габала - Омония Никосия 2:3 Габала - Гостивар 3:1 Оренбург - Габала 1:1 Габала - Сабах Баку 2:2
Нефтчи - Габала 0:1 Габала - Кяпаз 1:1 Шамахы - Габала 0:0 Габала - Туран Товуз 1:2 Карабах - Габала 3:0 Габала - Сабаил 4:2 Сабаил - Габала 0:1 Сумгаит - Габала 2:3 Габала - Сабаил 3:2 Нефтчи - Габала 1:2 Габала - Зира 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Габала - Шамахы 2:0 Туран Товуз - Габала 1:1 Габала - Карабах 1:3 Сабаил - Габала 2:2

Результаты матчей

Омония Никосия
Габала

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Габала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Сафаров Эмил получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Лойзу Лойзос сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Ланг Адам бьет в цель!
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    Прогнозы 167
    Омония Никосия 53.9% (90)
    X 10.2% (17)
    Габала 35.9% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Омония Никосия
    Ничья
    Габала
    1.54
    9.20
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Омония Никосия 4:1 Габала

    Исход игры
    Омония Никосия
    53.9% (90)
    Ничья
    10.2% (17)
    Габала
    35.9% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (102)
    Меньше
    37.04% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    70.99% (115)
    Нет
    29.01% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Габала
    29.3% (49)
    2:1 Омония Никосия
    26.9% (45)
    1:0 Омония Никосия
    15% (25)
    1:1 Ничья
    8.4% (14)
    2:0 Омония Никосия
    7.2% (12)
    0:2 Габала
    4.2% (7)
    3:1 Омония Никосия
    2.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
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    Омония Никосия
    Габала
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