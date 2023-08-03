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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Омония Никосия
4:1
Конец матча
Габала
0'
1:0
5' Гол
Безус Роман
29' Желтая карточка
Атангана Кристоф
2:0
30' Пенальти
Безус Роман
3:0
38' Гол
Ланг Адам
41' Желтая карточка
Сафаров Эмил
3:1
56' Гол
Исаии Ахмед
4:1
59' Гол
Семедо Вилли
90'+6

Ход матча

5'
Безус Роман
(Лекьякс Ян)
1:0
29'
 
Атангана Кристоф
30'
Безус Роман
2:0
32'
 
Гусейнли Рауф
Гиртимов Илькин
38'
Ланг Адам
(Лойзу Лойзос)
3:0
41'
 
Сафаров Эмил
46'
Харалампус Харалампос
Кассама Морету
 
46'
 
Аврамо Гилад
Сафаров Эмил
46'
 
Ауашерия Билель
Халайла Осама
56'
3:1
Исаии Ахмед
(Аллач Айуб)
59'
Семедо Вилли
(Лекьякс Ян)
4:1
63'
Симич Велько
Лойзу Лойзос
 
63'
Ансарифард Карим
Безус Роман
 
67'
Милетич Неманья
Кулибали Сену
 
77'
 
Акакпо Яови
Хани Омар
77'
 
Бахшали Мехрадж
Искандеров Ульву
80'
Захариу Панайотис
Какулис Андроникос
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 12 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 167
Омония Никосия 53.9% (90)
X 10.2% (17)
Габала 35.9% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Фабиано
Фрейтас
3
Мэтьюз
Адам
22
Ланг
Адам
5
Кулибали
Сену
17
Лекьякс
Ян
19
Баширу
Фуад
8
Кассама
Морету
10
Лойзу
Лойзос
90
Безус
Роман
7
Семедо
Вилли
9
Какулис
Андроникос
13
Атангана
Кристоф
2
Гиртимов
Илькин
28
Мусаев
Мурад
4
Африко
Лукас
34
Аббасов
Урфан
7
Сафаров
Эмил
99
Исаии
Ахмед
9
Аллач
Айуб
10
Хани
Омар
72
Халайла
Осама
14
Искандеров
Ульву
Омония Никосия
4-2-3-1
Габала
4-2-1-3

История личных встреч

Омония Никосия
Габала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безус Роман 5 (2) 2.5
Ланг Адам 1 0.5
Семедо Вилли 1 0.5
Лекьякс Ян 0 0
Лойзу Лойзос 0 0
Габала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллач Айуб 2 1
Исаии Ахмед 1 0.5
Искандеров Ульву 0 0
Хани Омар 0 0

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 1 0
Семедо Вилли 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кулибали Сену 1 0
Габала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллач Айуб 1 0
Мусаев Мурад 1 0
Атангана Кристоф 1 0
Сафаров Эмил 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Габала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Габала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Габала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1
Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - Пафос 2:0 Аполлон - Омония Никосия 3:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония Никосия 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:2
Габала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Габала - Омония Никосия 2:3 Габала - Гостивар 3:1 Оренбург - Габала 1:1 Габала - Сабах Баку 2:2
Нефтчи - Габала 0:1 Габала - Кяпаз 1:1 Шамахы - Габала 0:0 Габала - Туран Товуз 1:2 Карабах - Габала 3:0 Габала - Сабаил 4:2 Сабаил - Габала 0:1 Сумгаит - Габала 2:3 Габала - Сабаил 3:2 Нефтчи - Габала 1:2 Габала - Зира 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Габала - Шамахы 2:0 Туран Товуз - Габала 1:1 Габала - Карабах 1:3 Сабаил - Габала 2:2

Результаты матчей

Омония Никосия
Габала

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Габала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
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    Прогнозы 167
    Омония Никосия 53.9% (90)
    X 10.2% (17)
    Габала 35.9% (60)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Омония Никосия 4:1 Габала

    Исход игры
    Омония Никосия
    53.9% (90)
    Ничья
    10.2% (17)
    Габала
    35.9% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (102)
    Меньше
    37.04% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    70.99% (115)
    Нет
    29.01% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Габала
    29.3% (49)
    2:1 Омония Никосия
    26.9% (45)
    1:0 Омония Никосия
    15% (25)
    1:1 Ничья
    8.4% (14)
    2:0 Омония Никосия
    7.2% (12)
    0:2 Габала
    4.2% (7)
    3:1 Омония Никосия
    2.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
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