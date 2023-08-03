Тур: 2. Стадион: Stadionul Sepsi.
2:0
Второй тайм: 76'
0'
11' Желтая карточкаДумитреску Андрес
14' Желтая карточкаФаэтон Маттиас
18' Желтая карточкаНазон Даккенс
18' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
1:0
19' ПенальтиМатей Космин
43' Желтая карточкаМахмутович Энес
62' Желтая карточкаШафранко Павол
64' Желтая карточкаТурицов Иван
2:0
70' ГолАганович Аднан
Ход матча
14'
18'
19'
1:0
43'
62'
64'
70'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
19
Турицов
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
-
30 Akos Nistor
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Турицов ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вион ТибоЗащитник
-
20 Дончев АсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
История личных встреч
Сепси
ЦСКА София
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
24 матча
8.3%
16.7%
75%
2 победы 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
4.2%
58.3%
37.5%
1 победа 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
2 победы 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.08
0.59
Среднее время на гол
83
152
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.08
0.79
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
83
113
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|1
|0.5
|Варга Роланд
|1
|0.5
|Матей Космин
|1 (1)
|0.5
ЦСКА София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алими Исник
|1
|0
|Шафранко Павол
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Штефэнеску Мариус
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмутович Энес
|2
|0
|Фаэтон Маттиас
|2
|0
|Вион Тибо
|1
|0
|Назон Даккенс
|1
|0
|Шопов Станислав
|1
|0
|Турицов Иван
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЦСКА София
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЦСКА София
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0
Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2
ЦСКА София
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА София - Сепси 0:2 ЦСКА София - Крумовград 1:0 Хебар Пазарджик - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Тироль 2:1
ЦСКА София - Карабах 0:1 Базель - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 ЦСКА София - Черно Море 2:0 ЦСКА София - Ботев Враца 5:1 Хебар Пазарджик - ЦСКА София 0:4 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - Черно Море 1:2 Своге - ЦСКА София 1:1
Результаты матчей
Сепси
ЦСКА София
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сепси
ЦСКА София
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сепси 2:0 ЦСКА София
Исход игры
Сепси
34.5% (39)
Ничья
22.1% (25)
ЦСКА София
43.4% (49)
Тотал 2.5
Больше
36.7% (40)
Меньше
63.3% (69)
Обе команды забьют
Да
55.96% (61)
Нет
44.04% (48)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА София
22.1% (25)
1:1 Ничья
19.5% (22)
1:0 Сепси
16.8% (19)
0:2 ЦСКА София
11.5% (13)
2:1 Сепси
9.7% (11)
0:1 ЦСКА София
6.2% (7)
2:0 Сепси
4.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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