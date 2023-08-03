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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Сепси
4:0
Конец матча
ЦСКА София
0'
11' Желтая карточка
Думитреску Андрес
14' Желтая карточка
Фаэтон Маттиас
18' Желтая карточка
Назон Даккенс
18' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
1:0
19' Пенальти
Матей Космин
43' Желтая карточка
Махмутович Энес
62' Желтая карточка
Шафранко Павол
64' Желтая карточка
Турицов Иван
2:0
70' Гол
Аганович Аднан
80' Желтая карточка
Шагоян Жирайр
85' Желтая карточка
Шопов Станислав
3:0
90' Гол
Варга Роланд
90' Желтая карточка
Marcelino Carreazo
4:0
90' Пенальти
Алими Исник
90'+7

Ход матча

11'
Думитреску Андрес
 
14'
 
Фаэтон Маттиас
18'
 
Назон Даккенс
18'
Штефэнеску Мариус
 
19'
Матей Космин
1:0
43'
 
Махмутович Энес
46'
 
Вион Тибо
Саньянг Сейни
62'
Шафранко Павол
 
63'
 
Асприлья Данило
Фаэтон Маттиас
64'
 
Турицов Иван
67'
Рондон Марио
Шафранко Павол
 
67'
Аганович Аднан
Георге Ион
 
70'
Аганович Аднан
(Матей Космин)
2:0
73'
Варга Роланд
Матей Космин
 
75'
 
Шагоян Жирайр
Хейнтс Тобиас
75'
 
Дончев Асен
Турицов Иван
80'
 
Шагоян Жирайр
82'
Домашкан Виталий
Паун Николае
 
82'
Франсишку Жуниор
Штефэнеску Мариус
 
82'
 
Шопов Станислав
Линнсет Йонатан
85'
 
Шопов Станислав
90'
Варга Роланд
(Аганович Аднан)
3:0
90'
 
Marcelino Carreazo
90'
Алими Исник
4:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 113
Сепси 34.5% (39)
X 22.1% (25)
ЦСКА София 43.4% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
21
Алими
Исник
11
Штефэнеску
Мариус
10
Матей
Космин
8
Георге
Ион
18
Шафранко
Павол
1
Бузатто
Густаво
22
Махмутович
Энес
4
Кох
Менно
13
Brayan
Cordoba
19
Турицов
Иван
14
Хейнтс
Тобиас
26
Marcelino
Carreazo
7
Линнсет
Йонатан
3
Саньянг
Сейни
11
Фаэтон
Маттиас
9
Назон
Даккенс
Сепси
4-2-3-1
ЦСКА София
3-5-2

История личных встреч

Сепси
ЦСКА София

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

24 матча

8.3%
16.7%
75%
2 победы 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

4.2%
58.3%
37.5%
1 победа 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
2 победы 8 ничьих 14 побед

История матчей

ЛК
0:2
ТМК
0:4
ГА
3:1
ГА
2:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.08
0.59

Среднее время на гол

83
152

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.08
0.79

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

83
113

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Роланд 2 1
Аганович Аднан 1 0.5
Рондон Марио 1 0.5
Матей Космин 1 (1) 0.5
Алими Исник 1 (1) 0.5
ЦСКА София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алими Исник 1 0
Шафранко Павол 1 0
Никзули Роланд 1 0
Георге Ион 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Думитреску Андрес 1 0
ЦСКА София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмутович Энес 2 0
Шопов Станислав 2 0
Фаэтон Маттиас 2 0
Вион Тибо 1 0
Назон Даккенс 1 0
Marcelino Carreazo 1 0
Турицов Иван 1 0
Шагоян Жирайр 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА София
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЦСКА София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЦСКА София
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0
Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2
ЦСКА София
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА София - Сепси 0:2 ЦСКА София - Крумовград 1:0 Хебар Пазарджик - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Тироль 2:1
ЦСКА София - Карабах 0:1 Базель - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 ЦСКА София - Черно Море 2:0 ЦСКА София - Ботев Враца 5:1 Хебар Пазарджик - ЦСКА София 0:4 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - ЦСКА София 0:1 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 ЦСКА София - Черно Море 1:2 Своге - ЦСКА София 1:1

Результаты матчей

Сепси
ЦСКА София

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сепси
ЦСКА София

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Махмутович Энес получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - Матей Космин из команды Сепси забивает с точки!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Сепси 34.5% (39)
    X 22.1% (25)
    ЦСКА София 43.4% (49)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сепси 4:0 ЦСКА София

    Исход игры
    Сепси
    34.5% (39)
    Ничья
    22.1% (25)
    ЦСКА София
    43.4% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    55.96% (61)
    Нет
    44.04% (48)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА София
    22.1% (25)
    1:1 Ничья
    19.5% (22)
    1:0 Сепси
    16.8% (19)
    0:2 ЦСКА София
    11.5% (13)
    2:1 Сепси
    9.7% (11)
    0:1 ЦСКА София
    6.2% (7)
    2:0 Сепси
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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