Тур: 2. Стадион: Антон Малатинский.
3:0
Второй тайм: 59'
0'
28' Желтая карточкаМишович Мартин
1:0
36' ГолДаниэл Эрик
2:0
38' ГолДжуричин Марко
3:0
45' ГолШтетина Лукаш
Ход матча
28'
36'
1:0
38'
2:0
45'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
23
Даниэл
Эрик
97
Офори
Келвин
12
Озолс
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Нападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
14 Ricardo PenaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Azeez Oseni
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
-
12 Озолс РобертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
8 Resende
-
19 Mateo Piteo
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
Спартак Трнава
Ауда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штетина Лукаш
|1
|0.5
|Джуричин Марко
|1
|0.5
|Даниэл Эрик
|1
|0.5
|Коша Себастьян
|1
|0.5
|Мишович Мартин
|0
|0
Ауда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Reginaldo Ramires
|1
|0.5
|Matheus Clemente
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосито Николас
|1
|1
|Мишович Мартин
|1
|0
Ауда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улимбашев Даниил
|1
|0
|Manny Achol
|1
|0
|Reginaldo Ramires
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ауда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ауда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2
Штурм - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Тренчин - Спартак Трнава 1:2
Ауда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ауда - Лиепая 1:1 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Ауда - РФШ Рига 2:5 Рига - Ауда 1:0
Ауда - Арис Салоники 0:3 Ауда - ФК Валмиера 0:0 Метта - Ауда 0:1 Супер Нова - Ауда 0:5 Ауда - Даугавпилс 1:1 Тукумс 2000 - Ауда 2:2 Ауда - ФШ Елгава 1:0 Ауда - Метта 3:1 РФШ Рига - Ауда 2:0 Ауда - Рига 0:2 ФК Валмиера - Ауда 1:1 Ауда - Лиепая 0:4 Супер Нова - Ауда 0:2 Даугавпилс - Ауда 0:2 Ауда - Тукумс 2000 0:3 ФШ Елгава - Ауда 0:0
Результаты матчей
Спартак Трнава
Ауда
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Ауда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Сутьеска Никшич
|Крстович Срджан
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
Прогнозы на матч Спартак Трнава 3:0 Ауда
Исход игры
Спартак Трнава
95.5% (106)
Ничья
4.5% (5)
Ауда
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.94% (37)
Меньше
66.06% (72)
Обе команды забьют
Да
32.11% (35)
Нет
67.89% (74)
Популярный счёт
2:0 Спартак Трнава
38.7% (43)
2:1 Спартак Трнава
24.3% (27)
1:0 Спартак Трнава
21.6% (24)
3:0 Спартак Трнава
3.6% (4)
3:1 Спартак Трнава
3.6% (4)
1:1 Ничья
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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