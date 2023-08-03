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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Спартак Трнава
3:0
Второй тайм: 59'
Ауда
0'
28' Желтая карточка
Мишович Мартин
1:0
36' Гол
Даниэл Эрик
2:0
38' Гол
Джуричин Марко
3:0
45' Гол
Штетина Лукаш

Ход матча

28'
Мишович Мартин
 
36'
Даниэл Эрик
(Мишович Мартин)
1:0
38'
Джуричин Марко
(Мишович Мартин)
2:0
45'
Штетина Лукаш
3:0
46'
Уйлаки Марек
Коша Себастьян
 
46'
 
Рубенис Оскар
El Hadji Mane

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 111
Спартак Трнава 95.5% (106)
X 4.5% (5)
Ауда 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Ауда
1.40
9.92
9.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
29
Мишович
Мартин
6
Прохазка
Роман
80
Adrian
Zeljkovic
25
Баинович
Филип
23
Даниэл
Эрик
7
Джуричин
Марко
97
Офори
Келвин
12
Озолс
Роберт
6
Bozo
Mikulic
5
Минкевичс
Иво
20
Jonah
Attuquaye
23
Коротков
Илья
27
Niko
Bretschneider
7
Manny
Achol
38
Matheus
Clemente
11
Abiodun
Ogunniyi
17
El
Hadji
Mane
10
Reginaldo
Ramires
Спартак Трнава
4-3-3
Ауда
5-3-2

История личных встреч

Спартак Трнава
Ауда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штетина Лукаш 1 0.5
Джуричин Марко 1 0.5
Даниэл Эрик 1 0.5
Коша Себастьян 1 0.5
Мишович Мартин 0 0
Ауда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 1 0.5
Matheus Clemente 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 1 1
Мишович Мартин 1 0
Ауда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улимбашев Даниил 1 0
Manny Achol 1 0
Reginaldo Ramires 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ауда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ауда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2
Штурм - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Тренчин - Спартак Трнава 1:2
Ауда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ауда - Лиепая 1:1 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Ауда - РФШ Рига 2:5 Рига - Ауда 1:0
Ауда - Арис Салоники 0:3 Ауда - ФК Валмиера 0:0 Метта - Ауда 0:1 Супер Нова - Ауда 0:5 Ауда - Даугавпилс 1:1 Тукумс 2000 - Ауда 2:2 Ауда - ФШ Елгава 1:0 Ауда - Метта 3:1 РФШ Рига - Ауда 2:0 Ауда - Рига 0:2 ФК Валмиера - Ауда 1:1 Ауда - Лиепая 0:4 Супер Нова - Ауда 0:2 Даугавпилс - Ауда 0:2 Ауда - Тукумс 2000 0:3 ФШ Елгава - Ауда 0:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Ауда

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Ауда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Сутьеска Никшич Крстович Срджан 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Весь список
  • До матча
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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.7% пользователей.
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Прогнозы 111
Спартак Трнава 95.5% (106)
X 4.5% (5)
Ауда 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Ауда
1.40
9.92
9.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогнозы на матч Спартак Трнава 3:0 Ауда

Исход игры
Спартак Трнава
95.5% (106)
Ничья
4.5% (5)
Ауда
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.94% (37)
Меньше
66.06% (72)
Обе команды забьют
Да
32.11% (35)
Нет
67.89% (74)
Популярный счёт
2:0 Спартак Трнава
38.7% (43)
2:1 Спартак Трнава
24.3% (27)
1:0 Спартак Трнава
21.6% (24)
3:0 Спартак Трнава
3.6% (4)
3:1 Спартак Трнава
3.6% (4)
1:1 Ничья
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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