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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Спартак Трнава
4:1
Конец матча
Ауда
0'
28' Желтая карточка
Мишович Мартин
1:0
36' Гол
Даниэл Эрик
2:0
38' Гол
Джуричин Марко
3:0
45' Гол
Штетина Лукаш
59' Желтая карточка
Коштрна Кристиан
70' Желтая карточка
Manny Achol
4:0
75' Гол
Прохазка Роман
4:1
88' Гол
Manny Achol
90'+4

Ход матча

28'
Мишович Мартин
 
36'
Даниэл Эрик
(Мишович Мартин)
1:0
38'
Джуричин Марко
(Мишович Мартин)
2:0
45'
Штетина Лукаш
3:0
46'
Уйлаки Марек
Коша Себастьян
 
46'
 
Рубенис Оскар
El Hadji Mane
59'
Коштрна Кристиан
 
60'
 
Савельевс Алексейс
Matheus Clemente
65'
Azeez Oseni
Коштрна Кристиан
 
65'
Азанго Филип
Даниэл Эрик
 
70'
 
Manny Achol
73'
 
Mateo Piteo
Jonah Attuquaye
73'
 
Bakary Diawara
Bozo Mikulic
75'
Прохазка Роман
(Азанго Филип)
4:0
76'
Ricardo Pena
Штетина Лукаш
 
76'
Miha Breznik
Мишович Мартин
 
81'
 
Resende
Niko Bretschneider
88'
4:1
Manny Achol

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 111
Спартак Трнава 95.5% (106)
X 4.5% (5)
Ауда 0% (0)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
29
Мишович
Мартин
6
Прохазка
Роман
80
Adrian
Zeljkovic
25
Баинович
Филип
23
Даниэл
Эрик
7
Джуричин
Марко
97
Офори
Келвин
12
Озолс
Роберт
6
Bozo
Mikulic
5
Минкевичс
Иво
20
Jonah
Attuquaye
23
Коротков
Илья
27
Niko
Bretschneider
7
Manny
Achol
38
Matheus
Clemente
11
Abiodun
Ogunniyi
17
El
Hadji
Mane
10
Reginaldo
Ramires
Спартак Трнава
4-3-3
Ауда
5-3-2

История личных встреч

Спартак Трнава
Ауда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штетина Лукаш 1 0.5
Прохазка Роман 1 0.5
Джуричин Марко 1 0.5
Даниэл Эрик 1 0.5
Коша Себастьян 1 0.5
Мишович Мартин 0 0
Азанго Филип 0 0
Ауда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Manny Achol 1 0.5
Reginaldo Ramires 1 0.5
Matheus Clemente 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 1 1
Мишович Мартин 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Ауда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manny Achol 2 0
Улимбашев Даниил 1 0
Reginaldo Ramires 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ауда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ауда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ауда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2
Штурм - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Тренчин - Спартак Трнава 1:2
Ауда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ауда - Лиепая 1:1 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Ауда - РФШ Рига 2:5 Рига - Ауда 1:0
Ауда - Арис Салоники 0:3 Ауда - ФК Валмиера 0:0 Метта - Ауда 0:1 Супер Нова - Ауда 0:5 Ауда - Даугавпилс 1:1 Тукумс 2000 - Ауда 2:2 Ауда - ФШ Елгава 1:0 Ауда - Метта 3:1 РФШ Рига - Ауда 2:0 Ауда - Рига 0:2 ФК Валмиера - Ауда 1:1 Ауда - Лиепая 0:4 Супер Нова - Ауда 0:2 Даугавпилс - Ауда 0:2 Ауда - Тукумс 2000 0:3 ФШ Елгава - Ауда 0:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Ауда

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Ауда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
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    Прогнозы 111
    Спартак Трнава 95.5% (106)
    X 4.5% (5)
    Ауда 0% (0)
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    Прогнозы на матч Спартак Трнава 4:1 Ауда

    Исход игры
    Спартак Трнава
    95.5% (106)
    Ничья
    4.5% (5)
    Ауда
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.94% (37)
    Меньше
    66.06% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    32.11% (35)
    Нет
    67.89% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Трнава
    38.7% (43)
    2:1 Спартак Трнава
    24.3% (27)
    1:0 Спартак Трнава
    21.6% (24)
    3:0 Спартак Трнава
    3.6% (4)
    3:1 Спартак Трнава
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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