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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Витория Гимарайнш
0:0
Перерыв
Целе
0'
18' Желтая карточка
Бобичанец Лука
20' Желтая карточка
Зец Давид
35' Желтая карточка
Силва Андре
35' Желтая карточка
Вуклишевич Дамьян
41' Желтая карточка
Jota Silva
43' Желтая карточка
Тункара Мамаду
45' Желтая карточка
Mark Zabukovnik

Ход матча

18'
 
Бобичанец Лука
20'
 
Зец Давид
35'
Силва Андре
 
35'
 
Вуклишевич Дамьян
41'
Jota Silva
 
43'
Тункара Мамаду
 
45'
 
Mark Zabukovnik

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 98.2% (111)
X 1.8% (2)
Целе 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Целе
2.00
4.50
6.80
Все Коэффициенты
14
Варела
Бруну
29
Тункара
Мамаду
13
Амаро
Андре
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
8
Хэндель
Томаш
72
Afonso
Freitas
80
Силва
Даниэл
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
11
Jota
Silva
7
Силва
Андре
III
22
Розман
Матьяж
23
Карничник
Зан
6
Зец
Давид
81
Неманич
Клемен
3
Вуклишевич
Дамьян
19
Mark
Zabukovnik
8
Бобичанец
Лука
9
Байде
Грегор
14
Chukwubuikem
Ikwuemesi
27
Julien
Lamy
7
Матко
Алёша
Витория Гимарайнш
3-3-2-2
Целе
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Целе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jota Silva 1 0.5
Силва Андре III 1 0.5
Амаро Андре 1 0.5
Goncalo Nogueira 1 0.5
Силва Даниэл 0 0
Буцке Адриан 0 0
Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобичанец Лука 1 0.5
Матко Алёша 1 0.5
Edmilson Filho 1 0.5
Карничник Зан 0 0
Julien Lamy 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jota Silva 2 0
Тункара Мамаду 1 0
Силва Андре III 1 0
Хэндель Томаш 1 0
Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зец Давид 2 0
Бобичанец Лука 2 0
Вуклишевич Дамьян 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2
Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0
Целе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2
Целе - МТК 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2 Целе - Марибор 3:1 Браво - Целе 0:3 Целе - Табор Сежана 0:0 Мура - Целе 0:2 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Целе - Радомлье 1:1 Риека - Целе 1:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Целе

Точный счет

3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

3:4
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Целе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Mark Zabukovnik получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Тункара Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Jota Silva получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Вуклишевич Дамьян получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Силва Андре III получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Зец Давид получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Luka Bobicanec получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 60 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 98.2% (111)
X 1.8% (2)
Целе 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Целе
2.00
4.50
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витория Гимарайнш 0:0 Целе онлайн

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Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:0 Целе

Исход игры
Витория Гимарайнш
98.2% (111)
Ничья
1.8% (2)
Целе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
39.09% (43)
Нет
60.91% (67)
Популярный счёт
2:0 Витория Гимарайнш
38.9% (44)
2:1 Витория Гимарайнш
23.9% (27)
1:0 Витория Гимарайнш
12.4% (14)
3:1 Витория Гимарайнш
10.6% (12)
3:0 Витория Гимарайнш
7.1% (8)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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Витория Гимарайнш
Целе
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