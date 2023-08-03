Тур: 2. Стадион: Афонсу Энрикеш.
0:0
Перерыв
0'
18' Желтая карточкаБобичанец Лука
20' Желтая карточкаЗец Давид
35' Желтая карточкаСилва Андре
35' Желтая карточкаВуклишевич Дамьян
41' Желтая карточкаJota Silva
43' Желтая карточкаТункара Мамаду
45' Желтая карточкаMark Zabukovnik
Ход матча
18'
20'
35'
41'
43'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
80
Силва
Даниэл
11
Jota
Silva
27
Julien
Lamy
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jota SilvaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеЗащитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
-
52 Alberto Baio
-
91 Jose Ribeiro
-
-
Главный тренер: Joao Aroso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Julien LamyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коутер НиноПолузащитник
-
77 Бизяк ЛовроНападающий
-
-
-
Главный тренер: Риера Альберт
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Целе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jota Silva
|1
|0.5
|Силва Андре III
|1
|0.5
|Амаро Андре
|1
|0.5
|Goncalo Nogueira
|1
|0.5
|Силва Даниэл
|0
|0
|Буцке Адриан
|0
|0
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобичанец Лука
|1
|0.5
|Матко Алёша
|1
|0.5
|Edmilson Filho
|1
|0.5
|Карничник Зан
|0
|0
|Julien Lamy
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jota Silva
|2
|0
|Тункара Мамаду
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Хэндель Томаш
|1
|0
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зец Давид
|2
|0
|Бобичанец Лука
|2
|0
|Вуклишевич Дамьян
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
0
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2
Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0
Целе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2
Целе - МТК 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2 Целе - Марибор 3:1 Браво - Целе 0:3 Целе - Табор Сежана 0:0 Мура - Целе 0:2 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Целе - Радомлье 1:1 Риека - Целе 1:1
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Целе
Точный счет
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
3:4
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Целе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:0 Целе
Исход игры
Витория Гимарайнш
98.2% (111)
Ничья
1.8% (2)
Целе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
39.09% (43)
Нет
60.91% (67)
Популярный счёт
2:0 Витория Гимарайнш
38.9% (44)
2:1 Витория Гимарайнш
23.9% (27)
1:0 Витория Гимарайнш
12.4% (14)
3:1 Витория Гимарайнш
10.6% (12)
3:0 Витория Гимарайнш
7.1% (8)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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