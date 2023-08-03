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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Витория Гимарайнш
0:1
Итог после пенальти
2
4
Целе
0'
18' Желтая карточка
Бобичанец Лука
20' Желтая карточка
Зец Давид
35' Желтая карточка
Силва Андре
35' Желтая карточка
Вуклишевич Дамьян
41' Желтая карточка
Jota Silva
43' Желтая карточка
Тункара Мамаду
45' Желтая карточка
Mark Zabukovnik
0:1
65' Гол
Байде Грегор
90' Желтая карточка
Фернандеш Жорже
97' Желтая карточка
Edmilson Filho
110' Желтая карточка
Бизяк Ловро
119' Желтая карточка
Розман Матьяж
2 4
0:2
Попович Денис
Силва Тьягу
0:2
0:2
Коутер Нино
Феррейра Зе
0:2
0:3
Бизяк Ловро
Вильянуэва Микель
1:3
1:4
Врбанец Матиц
Гашпар Бруну
2:4
2:5
Зец Давид

Ход матча

18'
 
Бобичанец Лука
20'
 
Зец Давид
35'
Силва Андре
 
35'
 
Вуклишевич Дамьян
41'
Jota Silva
 
43'
Тункара Мамаду
 
45'
 
Mark Zabukovnik
60'
Буцке Адриан
Силва Андре
 
60'
Силва Тьягу
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
65'
0:1
Байде Грегор
(Неманич Клемен)
66'
Nelson Da Luz
Jota Silva
 
66'
Фернандеш Жорже
Тункара Мамаду
 
76'
 
Попович Денис
Julien Lamy
76'
 
Коутер Нино
Chukwubuikem Ikwuemesi
81'
Феррейра Зе
Хэндель Томаш
 
85'
 
Edmilson Filho
Бобичанец Лука
85'
 
Бизяк Ловро
Байде Грегор
90'
Фернандеш Жорже
 
97'
 
Edmilson Filho
106'
Гашпар Бруну
Мигель Магальяеш
 
110'
 
Бизяк Ловро
111'
 
Врбанец Матиц
Mark Zabukovnik
116'
 
Karlo Speljak
Матко Алёша
119'
 
Розман Матьяж
121'
0:2
Попович Денис
121'
Силва Тьягу
0:2
121'
0:2
Коутер Нино
121'
Феррейра Зе
0:2
121'
0:3
Бизяк Ловро
121'
Вильянуэва Микель
1:3
121'
1:4
Врбанец Матиц
121'
Гашпар Бруну
2:4
121'
2:5
Зец Давид
Пен
2:4

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 4
  • 0 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 98.2% (111)
X 1.8% (2)
Целе 0% (0)
Все прогнозы
14
Варела
Бруну
29
Тункара
Мамаду
13
Амаро
Андре
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
8
Хэндель
Томаш
72
Afonso
Freitas
80
Силва
Даниэл
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
11
Jota
Silva
7
Силва
Андре
III
22
Розман
Матьяж
23
Карничник
Зан
6
Зец
Давид
81
Неманич
Клемен
3
Вуклишевич
Дамьян
19
Mark
Zabukovnik
8
Бобичанец
Лука
9
Байде
Грегор
14
Chukwubuikem
Ikwuemesi
27
Julien
Lamy
7
Матко
Алёша
Витория Гимарайнш
3-3-2-2
Целе
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Целе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jota Silva 1 0.5
Силва Андре III 1 0.5
Амаро Андре 1 0.5
Goncalo Nogueira 1 0.5
Силва Даниэл 0 0
Буцке Адриан 0 0
Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобичанец Лука 1 0.5
Байде Грегор 1 0.5
Матко Алёша 1 0.5
Edmilson Filho 1 0.5
Карничник Зан 0 0
Неманич Клемен 0 0
Julien Lamy 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jota Silva 2 0
Тункара Мамаду 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Силва Андре III 1 0
Хэндель Томаш 1 0
Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зец Давид 2 0
Бобичанец Лука 2 0
Вуклишевич Дамьян 1 0
Розман Матьяж 1 0
Бизяк Ловро 1 0
Mark Zabukovnik 1 0
Edmilson Filho 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Целе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2
Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0
Целе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2
Целе - МТК 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2 Целе - Марибор 3:1 Браво - Целе 0:3 Целе - Табор Сежана 0:0 Мура - Целе 0:2 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Целе - Радомлье 1:1 Риека - Целе 1:1

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Целе

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Целе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Силва Тьягу не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Попович Денис реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 119'
    Розман Матьяж получил желтую карточку от судьи
  • 116'
    Aljosa Matko уходит с поля. Karlo Speljak выходит вместо него
  • 111'
    Mark Zabukovnik уходит с поля. Врбанец Матиц выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 110'
      Бизяк Ловро получил желтую карточку от судьи
    • 106'
      Мигель Магальяеш уходит с поля. Гашпар Бруну выходит вместо него
    • 106'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 97'
      Edmilson Filho получил желтую карточку от судьи
    • 96'
      Moreno получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Mark Zabukovnik получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Тункара Мамаду получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Jota Silva получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Вуклишевич Дамьян получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Силва Андре III получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Зец Давид получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Luka Bobicanec получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Витория Гимарайнш 98.2% (111)
    X 1.8% (2)
    Целе 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 0:1 Целе онлайн

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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:1 Целе

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    98.2% (111)
    Ничья
    1.8% (2)
    Целе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (50)
    Меньше
    54.55% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    39.09% (43)
    Нет
    60.91% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Витория Гимарайнш
    38.9% (44)
    2:1 Витория Гимарайнш
    23.9% (27)
    1:0 Витория Гимарайнш
    12.4% (14)
    3:1 Витория Гимарайнш
    10.6% (12)
    3:0 Витория Гимарайнш
    7.1% (8)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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