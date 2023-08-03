Тур: 2. Стадион: Афонсу Энрикеш.
0:1
Итог после пенальти
2
4
0'
18' Желтая карточкаБобичанец Лука
20' Желтая карточкаЗец Давид
35' Желтая карточкаСилва Андре
35' Желтая карточкаВуклишевич Дамьян
41' Желтая карточкаJota Silva
43' Желтая карточкаТункара Мамаду
45' Желтая карточкаMark Zabukovnik
0:1
65' ГолБайде Грегор
90' Желтая карточкаФернандеш Жорже
97' Желтая карточкаEdmilson Filho
110' Желтая карточкаБизяк Ловро
119' Желтая карточкаРозман Матьяж
2 4
0:2
0:2
0:2
0:2
0:3
1:4
2:4
2:5
Ход матча
18'
20'
35'
41'
43'
45'
65'
0:1
90'
97'
110'
116'
119'
121'
0:2
121'
0:2
121'
0:2
121'
0:2
121'
0:3
121'
121'
1:4
121'
2:4
121'
2:5
Пен
2:4
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
13 Угловые 4
-
0 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
80
Силва
Даниэл
11
Jota
Silva
27
Julien
Lamy
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jota SilvaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеЗащитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
-
52 Alberto Baio
-
91 Jose Ribeiro
-
-
Главный тренер: Joao Aroso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Julien LamyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коутер НиноПолузащитник
-
77 Бизяк ЛовроНападающий
-
-
-
Главный тренер: Риера Альберт
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Целе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jota Silva
|1
|0.5
|Силва Андре III
|1
|0.5
|Амаро Андре
|1
|0.5
|Goncalo Nogueira
|1
|0.5
|Силва Даниэл
|0
|0
|Буцке Адриан
|0
|0
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобичанец Лука
|1
|0.5
|Байде Грегор
|1
|0.5
|Матко Алёша
|1
|0.5
|Edmilson Filho
|1
|0.5
|Карничник Зан
|0
|0
|Неманич Клемен
|0
|0
|Julien Lamy
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jota Silva
|2
|0
|Тункара Мамаду
|1
|0
|Фернандеш Жорже
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Хэндель Томаш
|1
|0
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зец Давид
|2
|0
|Бобичанец Лука
|2
|0
|Вуклишевич Дамьян
|1
|0
|Розман Матьяж
|1
|0
|Бизяк Ловро
|1
|0
|Mark Zabukovnik
|1
|0
|Edmilson Filho
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
0
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Целе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2
Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0
Целе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2
Целе - МТК 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2 Целе - Марибор 3:1 Браво - Целе 0:3 Целе - Табор Сежана 0:0 Мура - Целе 0:2 Олимпия Любляна - Целе 0:0 Целе - Радомлье 1:1 Риека - Целе 1:1
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Целе
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Целе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:1 Целе
Исход игры
Витория Гимарайнш
98.2% (111)
Ничья
1.8% (2)
Целе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
39.09% (43)
Нет
60.91% (67)
Популярный счёт
2:0 Витория Гимарайнш
38.9% (44)
2:1 Витория Гимарайнш
23.9% (27)
1:0 Витория Гимарайнш
12.4% (14)
3:1 Витория Гимарайнш
10.6% (12)
3:0 Витория Гимарайнш
7.1% (8)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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