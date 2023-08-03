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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Стяуа
3:2
Конец матча
ЦСКА-1948
0'
15' Желтая карточка
Reyan Daskalov
25' Желтая карточка
Гуришта Эрденис
1:0
27' Гол
Джокович Дамьян
33' Желтая карточка
Харуц Денис
45' Желтая карточка
Дава Джойским
1:1
49' Гол
Педринью Роша
57' Желтая карточка
Джокович Дамьян
58' Желтая карточка
Олару Дариус
1:2
68' Гол
Reyan Daskalov
2:2
82' Гол
Джокович Дамьян
84' Желтая карточка
Тарновану Стефан
3:2
90' Гол
Попеску Октавиан
90' Желтая карточка
Emil Viyachki
90'+6

Ход матча

15'
 
Reyan Daskalov
25'
 
Гуришта Эрденис
27'
Джокович Дамьян
(Коман Флоринел)
1:0
33'
Харуц Денис
 
37'
Кордя Андрей
Микулеску Давид
 
45'
Дава Джойским
 
46'
 
Wankewai Rooney Eva
Кьяртанссон Видар
46'
Попеску Октавиан
Коман Флоринел
 
46'
Кирикеш Влад
Харуц Денис
 
46'
 
Thalis
Умарбаев Парвизджон
49'
1:1
Педринью Роша
(Русев Георги)
52'
 
Вутов Антонио
Stoyan Stoichkov
57'
Джокович Дамьян
 
58'
Балута Александр
Компаньо Андреа
 
58'
Олару Дариус
 
65'
 
Карагерен Бирсент
Русев Георги
68'
1:2
Reyan Daskalov
(Thalis)
79'
 
Кирилов Радослав
Педринью Роша
82'
Джокович Дамьян
(Балута Александр)
2:2
84'
Тарновану Стефан
 
88'
Эджума Малком
Олару Дариус
 
90'
Попеску Октавиан
(Кордя Андрей)
3:2
90'
 
Emil Viyachki

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 110
Стяуа 94.5% (104)
X 2.7% (3)
ЦСКА-1948 2.7% (3)
Все прогнозы
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
6
Харуц
Денис
33
Радунович
Ристо
88
Джокович
Дамьян
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
29
Наумов
Даниел
24
Гуришта
Эрденис
87
Петров
Симеон
5
Heliton
31
Рапнул
Том
22
Reyan
Daskalov
39
Умарбаев
Парвизджон
10
Русев
Георги
13
Stoyan
Stoichkov
8
Педринью
Роша
9
Кьяртанссон
Видар
Стяуа
4-3-3
ЦСКА-1948
4-2-3-1

История личных встреч

Стяуа
ЦСКА-1948

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокович Дамьян 2 1
Коман Флоринел 1 0.5
Попеску Октавиан 1 0.5
Балута Александр 0 0
Кордя Андрей 0 0
ЦСКА-1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педринью Роша 1 0.5
Reyan Daskalov 1 0.5
Thalis 0 0
Русев Георги 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джокович Дамьян 1 0
Балута Александр 1 0
Олару Дариус 1 0
Харуц Денис 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Дава Джойским 1 0
ЦСКА-1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emil Viyachki 1 0
Reyan Daskalov 1 0
Thalis 1 0
Петров Симеон 1 0
Гуришта Эрденис 1 0

Результаты матчей

Стяуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Стяуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Стяуа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ЦСКА-1948
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оцелул Галац - Стяуа 0:2 ЦСКА-1948 - Стяуа 0:1 Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3
Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1
ЦСКА-1948
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ЦСКА-1948 - Стяуа 0:1 ЦСКА-1948 - Пирин Благоевград 3:0 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0
Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив Пловдив 0:0 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Черно Море - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:2 ЦСКА-1948 - Славия София 0:1 Спартак Варна - ЦСКА-1948 3:3 Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Локомотив София - ЦСКА-1948 2:3 ЦСКА-1948 - Локомотив Пловдив 1:0

Результаты матчей

Стяуа
ЦСКА-1948

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Стяуа
ЦСКА-1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Дава Джойским получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Arcul de Triumf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Стяуа 94.5% (104)
    X 2.7% (3)
    ЦСКА-1948 2.7% (3)
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    Прогнозы на матч Стяуа 3:2 ЦСКА-1948

    Исход игры
    Стяуа
    94.5% (104)
    Ничья
    2.7% (3)
    ЦСКА-1948
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.04% (40)
    Меньше
    62.96% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (42)
    Нет
    61.11% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Стяуа
    30.9% (34)
    2:1 Стяуа
    29.1% (32)
    1:0 Стяуа
    27.3% (30)
    3:1 Стяуа
    2.7% (3)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    1:2 ЦСКА-1948
    1.8% (2)
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