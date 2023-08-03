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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Борац Баня-Лука
0:0
Первый тайм: 6'
Аустрия Вена
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 102
Борац Баня-Лука 5.9% (6)
X 14.7% (15)
Аустрия Вена 79.4% (81)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Борац Баня-Лука
Ничья
Аустрия Вена
4.70
3.95
1.91
Все Коэффициенты
21
Четкович
Никола
20
Квржич
Зоран
6
Челич
Макс
Юрай
31
Savo
Susic
16
Эррера
Себастьян
10
Барский
Руслан
14
Fedor
Predragovic
77
Михайлович
Неманья
24
Благаич
Яков
11
Кортес
Хосе
9
Макарич
Милан
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
46
Хандль
Йоханнес
40
Мейсль
Маттео
77
Джукич
Александар
8
Холланд
Джеймс
11
Польстер
Мануэль
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
Борац Баня-Лука
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-3-3

История личных встреч

Борац Баня-Лука
Аустрия Вена

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 1 1
Польстер Мануэль 0 0

Карточки

Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fedor Predragovic 1 0
Михайлович Неманья 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Джеймс 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Хускович Муарем 1 0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борац Баня-Лука
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Раднички 1923 - Борац Баня-Лука 2:0 Железничар Панчево - Борац Баня-Лука 2:1
Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Омарска - Борац Баня-Лука 0:6 Слога Добой - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 3:2 Посушье - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 2:0 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 1:0 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 2:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:2 Борац Баня-Лука - Леотар 2:0 Борац Баня-Лука - Тузла Сити 3:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 1:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1
Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
Аустрия Вена

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Борац Баня-Лука
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • До матча
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Прогнозы 102
Борац Баня-Лука 5.9% (6)
X 14.7% (15)
Аустрия Вена 79.4% (81)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Борац Баня-Лука
Ничья
Аустрия Вена
4.70
3.95
1.91
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Борац Баня-Лука 0:0 Аустрия Вена онлайн

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Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 0:0 Аустрия Вена

Исход игры
Борац Баня-Лука
5.5% (6)
Ничья
15.5% (17)
Аустрия Вена
79.1% (87)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (51)
Меньше
52.78% (57)
Обе команды забьют
Да
60.19% (65)
Нет
39.81% (43)
Популярный счёт
1:2 Аустрия Вена
37.3% (41)
0:1 Аустрия Вена
22.7% (25)
1:1 Ничья
14.5% (16)
0:2 Аустрия Вена
9.1% (10)
1:3 Аустрия Вена
4.5% (5)
1:0 Борац Баня-Лука
2.7% (3)
2:0 Борац Баня-Лука
1.8% (2)
0:3 Аустрия Вена
1.8% (2)
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