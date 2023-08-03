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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Борац Баня-Лука
1:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
9' Желтая карточка
Фишер Манфред
33' Желтая карточка
Кортес Хосе
1:0
49' Гол
Кортес Хосе
51' Желтая карточка
Холланд Джеймс
1:1
52' Гол
Грубер Андреас
62' Желтая карточка
Поцманн Марвин
1:2
65' Гол
Польстер Мануэль
78' Желтая карточка
Враньеш Стоян
90' Желтая карточка
Польстер Мануэль
90' Желтая карточка
Хускович Муарем
90' Желтая карточка
Пейович Никола
90'+8

Ход матча

9'
 
Фишер Манфред
30'
 
Поцманн Марвин
Ранфтль Райнхольд
33'
Кортес Хосе
 
49'
Кортес Хосе
1:0
51'
 
Холланд Джеймс
52'
1:1
Грубер Андреас
(Фишер Манфред)
57'
Терзич Василие
Благаич Яков
 
57'
Враньеш Стоян
Макарич Милан
 
57'
Кулашин Энвер
Михайлович Неманья
 
62'
 
Поцманн Марвин
65'
1:2
Польстер Мануэль
(Грубер Андреас)
73'
Пейович Никола
Savo Susic
 
76'
 
Гуэнуш Хаким
Фишер Манфред
76'
 
Tin Plavotic
Галвао Лукас
76'
 
Браунёдер Маттиас
Джукич Александар
78'
Враньеш Стоян
 
79'
Лукич Йован
Fedor Predragovic
 
86'
 
Хускович Муарем
Грубер Андреас
90'
 
Польстер Мануэль
90'
 
Хускович Муарем
90'
Пейович Никола
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 10
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 110
Борац Баня-Лука 5.5% (6)
X 15.5% (17)
Аустрия Вена 79.1% (87)
Все прогнозы
21
Четкович
Никола
20
Квржич
Зоран
6
Челич
Макс
Юрай
31
Savo
Susic
16
Эррера
Себастьян
10
Барский
Руслан
14
Fedor
Predragovic
77
Михайлович
Неманья
24
Благаич
Яков
11
Кортес
Хосе
9
Макарич
Милан
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
3
Галвао
Лукас
46
Хандль
Йоханнес
40
Мейсль
Маттео
77
Джукич
Александар
8
Холланд
Джеймс
11
Польстер
Мануэль
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
Борац Баня-Лука
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-3-3

История личных встреч

Борац Баня-Лука
Аустрия Вена

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кортес Хосе 1 0.5
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 1 0.5
Польстер Мануэль 1 0.5
Табакович Харис 1 0.5
Фишер Манфред 0 0

Карточки

Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Стоян 1 0
Fedor Predragovic 1 0
Михайлович Неманья 1 0
Пейович Никола 1 0
Кортес Хосе 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Джеймс 2 0
Хускович Муарем 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Фишер Манфред 1 0
Польстер Мануэль 1 0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борац Баня-Лука
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Раднички 1923 - Борац Баня-Лука 2:0 Железничар Панчево - Борац Баня-Лука 2:1
Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Омарска - Борац Баня-Лука 0:6 Слога Добой - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 3:2 Посушье - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 2:0 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 1:0 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 2:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:2 Борац Баня-Лука - Леотар 2:0 Борац Баня-Лука - Тузла Сити 3:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 1:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1
Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
Аустрия Вена

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Борац Баня-Лука
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
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    • 9'
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    • До матча
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    Прогнозы 110
    Борац Баня-Лука 5.5% (6)
    X 15.5% (17)
    Аустрия Вена 79.1% (87)
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    Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 1:2 Аустрия Вена

    Исход игры
    Борац Баня-Лука
    5.5% (6)
    Ничья
    15.5% (17)
    Аустрия Вена
    79.1% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (51)
    Меньше
    52.78% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    60.19% (65)
    Нет
    39.81% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Аустрия Вена
    37.3% (41)
    0:1 Аустрия Вена
    22.7% (25)
    1:1 Ничья
    14.5% (16)
    0:2 Аустрия Вена
    9.1% (10)
    1:3 Аустрия Вена
    4.5% (5)
    1:0 Борац Баня-Лука
    2.7% (3)
    2:0 Борац Баня-Лука
    1.8% (2)
    0:3 Аустрия Вена
    1.8% (2)
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