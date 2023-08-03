Тур: 2. Стадион: Banja Luka Stadium.
1:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаФишер Манфред
33' Желтая карточкаКортес Хосе
1:0
49' ГолКортес Хосе
51' Желтая карточкаХолланд Джеймс
1:1
52' ГолГрубер Андреас
62' Желтая карточкаПоцманн Марвин
1:2
65' ГолПольстер Мануэль
78' Желтая карточкаВраньеш Стоян
90' Желтая карточкаПольстер Мануэль
90' Желтая карточкаХускович Муарем
90' Желтая карточкаПейович Никола
90'+8
Ход матча
33'
49'
1:0
51'
52'
1:1
62'
65'
78'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
5 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
20
Квржич
Зоран
31
Savo
Susic
24
Благаич
Яков
11
Кортес
Хосе
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
31 Savo SusicЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
-
11 Кортес ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Пишек ЯнезПолузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маринович Винко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
13 Ведль ЛукасВратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Борац Баня-Лука
Аустрия Вена
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кортес Хосе
|1
|0.5
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|1
|0.5
|Польстер Мануэль
|1
|0.5
|Табакович Харис
|1
|0.5
|Фишер Манфред
|0
|0
Карточки
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Стоян
|1
|0
|Fedor Predragovic
|1
|0
|Михайлович Неманья
|1
|0
|Пейович Никола
|1
|0
|Кортес Хосе
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Джеймс
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Польстер Мануэль
|1
|0
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Войводина Нови Сад - Борац Баня-Лука 1:1 Раднички 1923 - Борац Баня-Лука 2:0 Железничар Панчево - Борац Баня-Лука 2:1
Црвена Звезда - Борац Баня-Лука 2:0 Омарска - Борац Баня-Лука 0:6 Слога Добой - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 3:2 Посушье - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 2:0 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 1:0 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 2:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:2 Борац Баня-Лука - Леотар 2:0 Борац Баня-Лука - Тузла Сити 3:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 1:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1
Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм-2 1:2 Штурм-2 - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
Аустрия Вена
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Борац Баня-Лука
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 1:2 Аустрия Вена
Исход игры
Борац Баня-Лука
5.5% (6)
Ничья
15.5% (17)
Аустрия Вена
79.1% (87)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (51)
Меньше
52.78% (57)
Обе команды забьют
Да
60.19% (65)
Нет
39.81% (43)
Популярный счёт
1:2 Аустрия Вена
37.3% (41)
0:1 Аустрия Вена
22.7% (25)
1:1 Ничья
14.5% (16)
0:2 Аустрия Вена
9.1% (10)
1:3 Аустрия Вена
4.5% (5)
1:0 Борац Баня-Лука
2.7% (3)
2:0 Борац Баня-Лука
1.8% (2)
0:3 Аустрия Вена
1.8% (2)
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