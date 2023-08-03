Тур: 2. Стадион: epet Arena.
2:2
Второй тайм: 74'
0'
0:1
22' ГолСёрли Сондре
1:1
26' ГолМатоушек Ян
40' Желтая карточкаБеран Михал
1:2
42' ГолМумбанья Фарис
44' Желтая карточкаГала Мартин
2:2
55' ГолКржапка Антонин
59' Желтая карточкаКестль Даниэль
Ход матча
22'
0:1
26'
1:1
40'
42'
44'
55'
2:2
59'
70'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 3
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
12
Рейхл
Михал
17
Гала
Мартин
28
Гулка
Лукаш
19
Коваржик
Ян
10
Матоушек
Ян
24
Пушкач
Давид
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
-
12 Рейхл МихалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гала МартинПолузащитник
-
28 Гулка ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Коваржик ЯнПолузащитник
-
10 Матоушек ЯнНападающий
-
24 Пушкач ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вондра ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
88 Грубы РобертПолузащитник
-
20 Козак МатяшНападающий
-
33 Прекоп ЭрикНападающий
-
37 Нецид ТомашНападающий
-
18 Denis Vala
-
14 Adam Kadlec
-
-
21 Lukas Soukup
-
Главный тренер: Jaroslav Vesely
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Богемианс-1905
Будё-Глимт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Богемианс-1905
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кржапка Антонин
|1
|0.5
|Матоушек Ян
|1
|0.5
|Гала Мартин
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|1
|0.5
|Сёрли Сондре
|1
|0.5
|Мумбанья Фарис
|1
|0.5
|Эспейор Рунар
|1
|0.5
|Грёнбек Альберт
|1
|0.5
|Салтнес Ульрик
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
Карточки
Богемианс-1905
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беран Михал
|2
|0
|Гала Мартин
|1
|0
|Грубы Роберт
|1
|0
|Кестль Даниэль
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мо Бреде
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Богемианс-1905
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Богемианс-1905
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Богемианс-1905
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Богемианс-1905 - Теплице 1:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Пардубице - Богемианс-1905 0:1 Богемианс-1905 - Сигма Оломоуц 0:1
Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Богемианс-1905 - Словацко 0:0 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Богемианс-1905 - Яблонец 4:1 Фастав Злин - Богемианс-1905 4:1 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Богемианс-1905 - Млада Болеслав 4:0 Сигма Оломоуц - Богемианс-1905 2:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:2 Богемианс-1905 - Словацко 1:0 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Пардубице 2:0 Слован Либерец - Богемианс-1905 1:3 Словацко - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Зброёвка 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2
Результаты матчей
Богемианс-1905
Будё-Глимт
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Богемианс-1905
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
Прогнозы на матч Богемианс-1905 2:2 Будё-Глимт
Исход игры
Богемианс-1905
8.8% (10)
Ничья
16.8% (19)
Будё-Глимт
74.3% (84)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (69)
Меньше
36.11% (39)
Обе команды забьют
Да
76.85% (83)
Нет
23.15% (25)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
43.4% (49)
1:1 Ничья
14.2% (16)
0:1 Будё-Глимт
8.8% (10)
1:3 Будё-Глимт
7.1% (8)
0:2 Будё-Глимт
7.1% (8)
2:1 Богемианс-1905
4.4% (5)
1:0 Богемианс-1905
4.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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