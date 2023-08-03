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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Богемианс-1905
2:2
Второй тайм: 74'
Будё-Глимт
0'
0:1
22' Гол
Сёрли Сондре
1:1
26' Гол
Матоушек Ян
40' Желтая карточка
Беран Михал
1:2
42' Гол
Мумбанья Фарис
44' Желтая карточка
Гала Мартин
2:2
55' Гол
Кржапка Антонин
59' Желтая карточка
Кестль Даниэль

Ход матча

22'
0:1
Сёрли Сондре
(Мумбанья Фарис)
26'
Матоушек Ян
(Гала Мартин)
1:1
40'
Беран Михал
 
42'
1:2
Мумбанья Фарис
(Пеллегрино Амаль)
44'
Гала Мартин
 
55'
Кржапка Антонин
(Гала Мартин)
2:2
59'
Кестль Даниэль
 
60'
Прекоп Эрик
Пушкач Давид
 
69'
Козак Матяш
Гала Мартин
 
69'
Грубы Роберт
Матоушек Ян
 
70'
 
Фет Сондре
Салтнес Ульрик
70'
 
Лоде Мариус
Мо Бреде
70'
 
Вембангомо Брис
Сьоволд Фредрик

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 112
Богемианс-1905 8.9% (10)
X 17% (19)
Будё-Глимт 74.1% (83)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Богемианс-1905
Ничья
Будё-Глимт
4.20
3.85
2.75
Все Коэффициенты
12
Рейхл
Михал
23
Кестль
Даниэль
34
Кржапка
Антонин
7
Гибш
Матей
16
Достал
Мартин
17
Гала
Мартин
28
Гулка
Лукаш
6
Беран
Михал
19
Коваржик
Ян
10
Матоушек
Ян
24
Пушкач
Давид
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Богемианс-1905
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Богемианс-1905
Будё-Глимт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
3:0
ДЛ
3:2
ДЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Богемианс-1905
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кржапка Антонин 1 0.5
Матоушек Ян 1 0.5
Гала Мартин 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 1 0.5
Сёрли Сондре 1 0.5
Мумбанья Фарис 1 0.5
Эспейор Рунар 1 0.5
Грёнбек Альберт 1 0.5
Салтнес Ульрик 0 0
Фет Сондре 0 0

Карточки

Богемианс-1905
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беран Михал 2 0
Гала Мартин 1 0
Грубы Роберт 1 0
Кестль Даниэль 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мо Бреде 1 0
Берг Патрик 1 0

Результаты матчей

Богемианс-1905
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Богемианс-1905
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Богемианс-1905
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Богемианс-1905 - Теплице 1:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Пардубице - Богемианс-1905 0:1 Богемианс-1905 - Сигма Оломоуц 0:1
Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Богемианс-1905 - Словацко 0:0 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Богемианс-1905 - Яблонец 4:1 Фастав Злин - Богемианс-1905 4:1 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Богемианс-1905 - Млада Болеслав 4:0 Сигма Оломоуц - Богемианс-1905 2:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:2 Богемианс-1905 - Словацко 1:0 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Пардубице 2:0 Слован Либерец - Богемианс-1905 1:3 Словацко - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Зброёвка 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2

Результаты матчей

Богемианс-1905
Будё-Глимт

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Богемианс-1905
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Весь список
  • 55'
    Г О О О О Л - Кржапка Антонин бьет в цель!
  • 55'
    Гала Мартин сделал результативную передачу.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Гала Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Пеллегрино Амаль сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
  • 40'
    Михал Беран получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Гала Мартин сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Матоушек Ян бьет в цель!
    • 22'
      Фарис Мумбанья сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Сёрли Сондре бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на epet Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Богемианс-1905 8.9% (10)
    X 17% (19)
    Будё-Глимт 74.1% (83)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Богемианс-1905
    Ничья
    Будё-Глимт
    4.20
    3.85
    2.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Богемианс-1905 2:2 Будё-Глимт онлайн

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    Прогнозы на матч Богемианс-1905 2:2 Будё-Глимт

    Исход игры
    Богемианс-1905
    8.8% (10)
    Ничья
    16.8% (19)
    Будё-Глимт
    74.3% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (69)
    Меньше
    36.11% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Будё-Глимт
    43.4% (49)
    1:1 Ничья
    14.2% (16)
    0:1 Будё-Глимт
    8.8% (10)
    1:3 Будё-Глимт
    7.1% (8)
    0:2 Будё-Глимт
    7.1% (8)
    2:1 Богемианс-1905
    4.4% (5)
    1:0 Богемианс-1905
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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    Богемианс-1905
    Будё-Глимт
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