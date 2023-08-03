  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Богемианс-1905
2:4
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
22' Гол
Сёрли Сондре
1:1
26' Гол
Матоушек Ян
40' Желтая карточка
Беран Михал
1:2
42' Гол
Мумбанья Фарис
44' Желтая карточка
Гала Мартин
2:2
55' Гол
Кржапка Антонин
58' Желтая карточка
Кестль Даниэль
2:3
78' Гол
Грёнбек Альберт
80' Желтая карточка
Прекоп Эрик
84' Желтая карточка
Берг Патрик
2:4
87' Гол
Сёренсен Адам
90'+5

Ход матча

22'
0:1
Сёрли Сондре
(Мумбанья Фарис)
26'
Матоушек Ян
(Гала Мартин)
1:1
40'
Беран Михал
 
42'
1:2
Мумбанья Фарис
(Пеллегрино Амаль)
44'
Гала Мартин
 
55'
Кржапка Антонин
(Гала Мартин)
2:2
58'
Кестль Даниэль
 
60'
Прекоп Эрик
Пушкач Давид
 
69'
Козак Матяш
Гала Мартин
 
69'
Грубы Роберт
Матоушек Ян
 
70'
 
Фет Сондре
Салтнес Ульрик
70'
 
Лоде Мариус
Мо Бреде
70'
 
Вембангомо Брис
Сьоволд Фредрик
78'
2:3
Грёнбек Альберт
(Берг Патрик)
78'
 
Сёренсен Адам
Пеллегрино Амаль
80'
Прекоп Эрик
 
84'
 
Берг Патрик
85'
 
Эспейор Рунар
Мумбанья Фарис
87'
2:4
Сёренсен Адам
90'
Ladislav Muzik
Кестль Даниэль
 
90'
Индржишек Йозеф
Беран Михал
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 113
Богемианс-1905 8.8% (10)
X 16.8% (19)
Будё-Глимт 74.3% (84)
Все прогнозы
12
Рейхл
Михал
23
Кестль
Даниэль
34
Кржапка
Антонин
7
Гибш
Матей
16
Достал
Мартин
17
Гала
Мартин
28
Гулка
Лукаш
6
Беран
Михал
19
Коваржик
Ян
10
Матоушек
Ян
24
Пушкач
Давид
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Богемианс-1905
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Богемианс-1905
Будё-Глимт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
3:0
ДЛ
3:2
ДЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Богемианс-1905
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кржапка Антонин 1 0.5
Матоушек Ян 1 0.5
Гала Мартин 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 2 1
Пеллегрино Амаль 1 0.5
Сёрли Сондре 1 0.5
Мумбанья Фарис 1 0.5
Эспейор Рунар 1 0.5
Сёренсен Адам 1 0.5
Салтнес Ульрик 0 0
Берг Патрик 0 0
Фет Сондре 0 0

Карточки

Богемианс-1905
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беран Михал 2 0
Гала Мартин 1 0
Грубы Роберт 1 0
Кестль Даниэль 1 0
Прекоп Эрик 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 2 0
Мо Бреде 1 0

Результаты матчей

Богемианс-1905
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Богемианс-1905
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Богемианс-1905
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Богемианс-1905
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Богемианс-1905 - Теплице 1:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Пардубице - Богемианс-1905 0:1 Богемианс-1905 - Сигма Оломоуц 0:1
Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Богемианс-1905 - Словацко 0:0 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Богемианс-1905 - Яблонец 4:1 Фастав Злин - Богемианс-1905 4:1 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Богемианс-1905 - Млада Болеслав 4:0 Сигма Оломоуц - Богемианс-1905 2:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:2 Богемианс-1905 - Словацко 1:0 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Пардубице 2:0 Слован Либерец - Богемианс-1905 1:3 Словацко - Богемианс-1905 1:2 Богемианс-1905 - Зброёвка 1:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2

Результаты матчей

Богемианс-1905
Будё-Глимт

Точный счет

2:4
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Богемианс-1905
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Гала Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Пеллегрино Амаль сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
    • 40'
      Михал Беран получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Гала Мартин сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Матоушек Ян бьет в цель!
    • 22'
      Фарис Мумбанья сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Сёрли Сондре бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на epet Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Богемианс-1905 8.8% (10)
    X 16.8% (19)
    Будё-Глимт 74.3% (84)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Богемианс-1905 2:4 Будё-Глимт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Богемианс-1905 2:4 Будё-Глимт

    Исход игры
    Богемианс-1905
    8.8% (10)
    Ничья
    16.8% (19)
    Будё-Глимт
    74.3% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (69)
    Меньше
    36.11% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Будё-Глимт
    43.4% (49)
    1:1 Ничья
    14.2% (16)
    0:1 Будё-Глимт
    8.8% (10)
    1:3 Будё-Глимт
    7.1% (8)
    0:2 Будё-Глимт
    7.1% (8)
    2:1 Богемианс-1905
    4.4% (5)
    1:0 Богемианс-1905
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     