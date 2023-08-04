Тур: 3. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Франковски Бартож
0:1
Второй тайм: 64'
0'
0:1
36' ГолErnest Terpilowski
39' Желтая карточкаErnest Terpilowski
49' Желтая карточкаОльшевски Павел
58' Желтая карточкаСанчез Джорди
Ход матча
36'
49'
58'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
0.89
Среднее время на гол
77
101
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.33
|Нене III
|1
|0.33
|Wojciech Laski
|1
|0.33
|Левицки Якуб
|1
|0.33
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Имас Хесус
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|1
|0.33
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.33
|Цыганик Андрей
|1
|0.33
|Альварес Франциско
|1
|0.33
|Ernest Terpilowski
|1
|0.33
|Санчез Джорди
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Имас Хесус
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Альварес Франциско
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Ягеллония Белосток
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1 Медзь Легница - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 1:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0
Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь
Точный счет
4:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|3
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Лех
|Мархвиньски Филип
|2
|Ракув
|Зволински Лукаш
|2
|Видзев Лодзь
|Павловски Бартоломей
|1 (2)
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Лех
|Муравски Радослав
|2
|Ягеллония Белосток
|Купиш Томаш
|1
|Лех
|Собех Артур
|1
|Лех
|Дуглас Барри
|1