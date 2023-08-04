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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Ягеллония Белосток
0:1
Второй тайм: 64'
Видзев Лодзь
0'
0:1
36' Гол
Ernest Terpilowski
39' Желтая карточка
Ernest Terpilowski
49' Желтая карточка
Ольшевски Павел
58' Желтая карточка
Санчез Джорди
1
Аломерович
Златан
19
Ольшевски
Павел
32
Матысик
Милош
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
7
Dominik
Marczuk
8
Нене
III
77
Wojciech
Laski
11
Имас
Хесус
1
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
2
Сильва
Луис
92
Нунеш
Фабиу
25
Ганоушек
Марек
13
Ernest
Terpilowski
80
Filip
Przybulek
10
Альварес
Франциско
19
Павловски
Бартоломей
9
Санчез
Джорди
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
Э
1:1
Э
0:2
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:3
Э
4:1
OE
2:0
КЛ
0:2
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
0.89

Среднее время на гол

77
101

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 1 0.33
Нене III 1 0.33
Wojciech Laski 1 0.33
Левицки Якуб 1 0.33
Кубицки Ярослав 0 0
Имас Хесус 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 1 0.33
Стемпиньски Мариуш 1 0.33
Цыганик Андрей 1 0.33
Альварес Франциско 1 0.33
Ernest Terpilowski 1 0.33
Санчез Джорди 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Имас Хесус 1 0
Нене III 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Матысик Милош 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ганоушек Марек 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Dominik Kun 1 0
Альварес Франциско 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Ягеллония Белосток
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1 Медзь Легница - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 1:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0
Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Заглембе Любин
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Видзев Лодзь
 1:0 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Рух Хожув
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ягеллония Белосток
 0:1 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Пяст
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
17.
Гурник Забже
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Видзев Лодзь
 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ягеллония Белосток
 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛКС Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Видзев Лодзь
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пяст
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Ягеллония Белосток
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Видзев Лодзь Павловски Бартоломей 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Лех Муравски Радослав 2
Ягеллония Белосток Купиш Томаш 1
Лех Собех Артур 1
Лех Дуглас Барри 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Ernest Terpilowski получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Павловски Бартоломей сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Ernest Terpilowski бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Видзев Лодзь
9.00
3.57
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ягеллония Белосток 0:1 Видзев Лодзь онлайн

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