Арбитр не стал спускать всё на тормозах, наказав Ланга и Гертрейду жёлтыми карточками за неспортивное поведение.

Двойная замена в составе ПСВ: вместо Ланга и Бакайоко на поле вышли эль-Гази и Вертессен.

Слишком скромно сегодня смотрелся "Фейеноорд". Если команда Арне Слота будет играть таким образом на протяжении сезона, то чемпионский титул в Эредивизие она явно не сможет защитить.

С левого фланга прошёл навес на дальний край штрафной площади на Джаханбахша, который плотно пробивал с лёту, но выстрел на себя принял один из защитников гостей.

После подачи углового сумели отбиться эйндховенцы, после чего арбитр зафиксировал фол в атаке. Времени до финального свистка остаётся совсем немного.

ПСВ в атаку уже совсем не стремиться. Главной задачей команды Петера Боша сейчас является просто не допустить ошибку в защите.

Тезе с дальней дистанции плотно пробил в левую "девятку", но Бейло в эффектном броске сумел выручить свою команду.

Получил повреждение один из хавбеков "Фейеноорда". Арбитру пришлось приглашать на поле медицинскую бригаду.

Всё нормально вроде бы с Виффером, которому оказали помощь. Вышел он пока что за пределы поля с медиками, но вот-вот должен вернуться на поле.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Ноа Ланг!!! Из глубины поля заброс прошёл на правый край штрафной площади на Сайбари, который с лёту в касание прострелил на дальнюю штангу, а там Ланг сработал на добивании.

Надо роттердамцам собирать силы в кулак и пытаться спасать этот матч, но сил на подвиги почти не остаётся.

У Ланга сводит ноги от усталости. Болельщики на трибунах начали свистеть, считая, что он просто затягивает время.

Ланг теперь сцепился с одним из соперников в середине поля. Остальные футболисты тут же подоспели и разняли разгорячившихся парней.

С каждом минутой увеличивается вероятность того, что обладатель трофея в этом матче не решится. Возможно, мы станем свидетелями серии послематчевых пенальти.

Ван Анхольт простреливал с левого фланга, но мяч задел ногу защитника и шёл под перекладину, но Бейло среагировал и перевёл мяч на угловой.

После подачи углового гостями ничего опасного у ворот роттердамцев не произошло. Так что болельщикам "Фейеноорда" можно выдохнуть с облегчением.

Решили взять паузу сейчас эйндховенцы в активных действиях, решив отойти всем составом на свою половину поля.

Зерруки забежал по левому флангу в атаку, откуда с полного хода пытался выполнить навес в центр, но мяч свалился с ноги и улетел за ворота.

Попытались гости ответить быстрой контратакой с забросом мяча вперёд, но защитники "Фейе" сумели отработать в отборе.

Зерруки с левого фланга решил прорваться в штрафную площадку, но потерял мяч после чего случайно наступил на ногу Сангаре.

Ещё одна двойная замена в составе "Фейеноорда": вместо Хартмана и Пайшао на поле вышли Лопес и Дилросун.

Угловой на левом фланге заработали гости в контратаке, но после подачи в штрафную площадку мяч был отбит роттердамцами.

Против Хименеса в середине поля жестковато нарушили правила. Но нападающий "Фейе" в порядке и готов продолжать без медицинской помощи.

Активно стараются работать на старте второго тайма хозяева поля. Учитывая проблемы с физподготовкой, им нужно стараться забить как можно скорее.

Контратаку правым флангом провели гостей. Бакайоко прострелил на дальний край штрафной площади на Ланга, но тот не сумел в касание попасть по мячу.

ОПАСНО! Бакайоко ворвался на правый край штрафной площади и мощно пробивал низом, но Бейло удалось парировать мяч ногой в поле.

ПСВ сейчас зажал хозяев на одной трети поля. Болельщикам на трибунах это не нравится, поэтому они подняли свист недовольства.

Хименес по левому флангу попытался прорваться в атаку, но в штрафную площадку ему сместиться не позволили.

Угловой на правом фланге заработали роттердамцы, но никаких дивидендов из этого стандартного положения извлечь не удалось.

Бакайоко получил жёлтую карточку за грубый фол на правом краю атаки ПСВ, из-за чего едва не вспыхнул серьёзный конфликт.

Велленройтер по итогам предыдущего эпизода выскочил на поле на эмоциях. Запасной вратарь "Фейеноррда" получил за это жёлтую карточку.

В контратаку по левому краю убежал Пайшао, сместился в центр и точно пробил в ближний нижний угол. Но взятие ворот отменено из-за офсайда.

Видеоассистенты главного арбитра внимательно отсмотрели предыдущий эпизод, признав, что офсайд действительно был, так что гола действительно не было.

А теперь Бабади распечатал ворота "Фейеноорда", но в атаке гостей также было зафиксировано положение "вне игры".

На VAR также убедились, что гол ПСВ также не был легитимным. Громче стало на трибунах. Будем надеяться, что игра зажжётся.

Угловой на правом фланге заработали эйндховенцы. Но подача в центр получилась слишком низкой, так что была легко отбита.

Двойная замена в составе "Фейеноорда": вместо Стенгса и Хименеса на поле вышли Тимбер и Минте.

ПСВ продолжает контролировать мяч в центральной зоне. Ничего не удаётся с этим поделать роттердамцам.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Пока что без забитых голов в овертайме. Отдыхаем...

45' Ланг на линии штрафной площади красиво убрал на замахе соперника, после чего пальнул на силу, но мяч полетел над перекладиной.

45' 1 минуты компенсирована.

44' Снова болельщики на трибунах приуныли, поняв, что их любимцы ещё очень далеки на данный момент времени от своих оптимальных физических кондиций.

43' Петер Бош у кромки поля аплодисментами подбадривает своих подопечных. Чувствует, что можно найти здесь "гол в раздевалку".

42' Заброс из глубины поля следовал к линии штрафной площади хозяев. Тем приходится просто играть на отбой.

41' Такое ощущение, что игроки ПСВ выглядят полегче к концовке первого тайма. Это достаточно тревожный звоночек для болельщиков "Фейеноорда".

40' Правым флангом в атаку пролезли гости, но снова прострельная передача была блокирована, но после этого удалось отыграть мяч просто назад.

39' Ещё одну позиционную атаку отбили роттердамцы. Публика попыталась погнать свою команду в контратаку, но команда Арне Слота не побежала.

38' Угловой на левом фланге заработали игроки ПСВ. Подача последовала во вратарскую площадь, но там убедительно кулаком на выходе сработал Бейло.

37' Сейчас фол со стороны роттендамцев всё же был зафиксирован, но только в центральном круге, так что ничего опасного с этого штрафного удара не будет.

36' Бабади по центральной оси попытался протиснуться в штрафную площадку, но упал в борьбе с двумя соперниками. Арбитр просто развёл руки в стороны.

34' Вернулся в игру Тезе достаточно быстро, после чего его сразу освистали болельщики на трибунах, заподозрив игрока гостей в симуляции.

33' Тезе после единоборства с соперником неудачно упал на газон, повредив себе плечо. Надо теперь оказать помощь парню.

32' Немного тише стало на стадионе. Такое ощущение, что болельщики уже подустали. Да и понимают они, что гнать свою атаку в атаку большими силами также достаточно опасно.

30' Правым флангом ответили контратакой эйндховенцы, но прострельная передача вдоль ворот стала достаточно простой добычей для Бейло.

29' Угловой с правого фланга подали хозяева поля, но особой опасности после подачи этого стандарта не было у ворот Бенитеса.

28' Нельзя ПСВ допускать обрезок, так как "Фейеноорд" беспощаден в контратаках. Завёлся у кромки поля Петер Бош.

26' Джаханбахш с правого края штрафной площади пробил в контратаке "Фейе", Бенитес парировал мяч, после чего Хименес из вратарской площади пытался головой добавить мяч в ворота, но соперник помешал.

25' Снова эйндховенцы принялись пасоваться поперёк поля на своей половине поля. Болельщики на трибунах особо не протестуют, распевая песни.

24' Петер Бош старается излучать максимальное спокойствие у кромки поля, засунув руки в брюки.

23' Снова левым флангом гости постарались игру, но на этот раз дело закончилось свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".

22' Заброс на левый фланг атаки ПСВ следовал в направлении Ланга, но получилось немного неточно, так что мяч ушёл за боковую линию.

20' Бакайоко промчался на максимальной скорости по правому флангу, откуда следовала прострельная передача, но она была блокирована.

19' Видно, что обе команды максимально сконцентрированы на том, чтобы не допускать ошибок. Рисковать при ничейном счёте никто не будет.

18' Правым флангом ответную атаку провёл ПСВ, откуда пошла прострельная передача в центр, но защитники снова играют максимально просто, выбивая мяч в аут.

17' С левого фланга следовала прострельная передача в штрафную площадку уже в атаке хозяев, но обороняющиеся выбили мяч в аут.

16' Угловой на левом фланге разыграли эйндховенцы, после чего последовала подача в штрафную площадку, но защитники "Фейе" сумели отбить мяч подальше.

15' ОПАСНО! В контратаке гостей Ланг вошёл на левый край штрафной площади и пробил по воротам низом. Несмотря на то, что мяч шёл прямо в Бейло, он едва не обил мяч в собственные ворота, но мяч всё же прошёл рядом со штангой.

14' Джаханбахш с правого фланга теперь попытался верхом выполнить навес в центр, но мяч задел ногу защитника ПСВ, после чего аккуратно спланировал в руки Бенитесу.

13' Постепенно территориальное преимущество переходит к "Фейеноорду". ПСВ уже вынужден всем составом держать оборону на своей половине.

11' ОПАСНО! Джаханбахш внезапно ускорился по правому флангу и выполнил хорошую прострельную передачу на дальний край вратарской площади на Пайшао, но Бенитес успел переместиться и спас свою команду.

10' Только сейчас в середине поля роттердамцы впервые совершили нарушение правил в середине поля. Судья напомнил о своём присутствии на поле.

9' Длинный заброс в штрафную площадь хозяев следовал, но на него толком никто не откликнулся, так что мяч без борьбы достался Бейло.

8' Каждая вторая передача сейчас следует назад, но при этом ПСВ вроде бы всё устраивает, так как мяч у него остаётся под контролем.

7' Начал теперь уже "Фейеноорд" работать в коллективном прессинге на чужой половине поля. Эйндховенцы опустились уже практически в штрафную площадку, продолжая пасоваться.

6' Судя по первым минутам, голевую феерию в этой встрече мы вряд ли увидим, хотя, конечно, всё может измениться в любую минуту. Любой финал может вспыхнуть.

5' Пока что ПСВ владеет мячом, перепасовываясь в середине поля. Подходов к воротам Бейло мы пока не видим.

4' У ван Анхольта возникли проблемы со шнурками. Не слишком профессионально он себя повёл при подготовке к этой игре.

3' Очень мощная поддержка у роттердамцев на трибунах. Но команда Арне Слота пока что не торопится форсировать на поле.

2' ПСВ сразу пошёл в активный прессинг на чужой половине поля. Но "Фейеноорд" явно готов к этому, так что никаких признаков паники.