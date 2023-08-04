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  4. Суперкубок 2023

Нидерланды: Суперкубок
2023

Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Фейеноорд
0:1
Второй тайм: 90+'
ПСВ
0'
54' Желтая карточка
Бакайоко Жоан
54' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
0:1
79' Гол
Ланг Ноа
86' Желтая карточка
Гертрейда Лютсхарел
86' Желтая карточка
Ланг Ноа
86' Желтая карточка
Веерман Йоэй

Ход матча

54'
 
Бакайоко Жоан
54'
Велленройтер Тимон
 
62'
Тимбер Квинтен
Хименес Сантьяго Томас
 
62'
Минте Янкуба
Стенгс Келвин
 
72'
Дилросун Джавайро
Пайшао Игор
 
73'
Лопес Маркос
Хартман Квилиндси
 
73'
 
Сайбари Исмаэль
Бабади Исаак
73'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
79'
0:1
Ланг Ноа
(Сайбари Исмаэль)
83'
Ван Ден Белт Томас
Педерсен Маркус Гольмгрен
 
86'
Гертрейда Лютсхарел
 
86'
 
Ланг Ноа
86'
 
Веерман Йоэй
87'
 
Эль-Гази Анвар
Ланг Ноа
87'
 
Вертессен Йорбе
Бакайоко Жоан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 210 Количество передач 353
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 133
Фейеноорд 45.1% (60)
X 26.3% (35)
ПСВ 28.6% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
ПСВ
5.10
6.15
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
6
Зерруки
Рамиз
7
Джаханбахш
Алиреза
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
6
Сангаре
Ибрахим
26
Бабади
Исаак
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Ланг
Ноа
Фейеноорд
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
ПСВ

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

37 матчей

43.2%
16.2%
40.6%
16 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
35.1%
32.5%
12 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
С
0:0
Э
1:3
К
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
С
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
К
2:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
10:0
Э
0:0
К
0:3
Э
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.72
1.21

Среднее время на гол

52
74

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

67
45

Голов в среднем за матч

1.81
1.22

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

49
74

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ланг Ноа 1 1
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакайоко Жоан 1 0

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2
ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1

Топ бомбардиров
ПСВ Ланг Ноа 1
ПСВ Сайбари Исмаэль 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фейеноорд Велленройтер Тимон 1
ПСВ Бакайоко Жоан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    ПСВ в атаку уже совсем не стремиться. Главной задачей команды Петера Боша сейчас является просто не допустить ошибку в защите.
  • Угловой
    90'
    После подачи углового сумели отбиться эйндховенцы, после чего арбитр зафиксировал фол в атаке. Времени до финального свистка остаётся совсем немного.
  • Дополнительное время
    90'
    6 минут компенсировано.
  • Опасный момент
    89'
    С левого фланга прошёл навес на дальний край штрафной площади на Джаханбахша, который плотно пробивал с лёту, но выстрел на себя принял один из защитников гостей.
  • 88'
    Слишком скромно сегодня смотрелся "Фейеноорд". Если команда Арне Слота будет играть таким образом на протяжении сезона, то чемпионский титул в Эредивизие она явно не сможет защитить.
  • Замена
    87'
    Двойная замена в составе ПСВ: вместо Ланга и Бакайоко на поле вышли эль-Гази и Вертессен.
  • Желтая карточка
    86'
    Арбитр не стал спускать всё на тормозах, наказав Ланга и Гертрейду жёлтыми карточками за неспортивное поведение.
  • 85'
    Ланг теперь сцепился с одним из соперников в середине поля. Остальные футболисты тут же подоспели и разняли разгорячившихся парней.
  • Травма, повреждение
    84'
    У Ланга сводит ноги от усталости. Болельщики на трибунах начали свистеть, считая, что он просто затягивает время.
  • Замена
    83'
    Последняя замена в составе "Фейеноорда": вместо Педерсена на поле вышел ван Ден Белт.
  • 82'
    Надо роттердамцам собирать силы в кулак и пытаться спасать этот матч, но сил на подвиги почти не остаётся.
  • Описание гола
    80'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Ноа Ланг!!!
    Из глубины поля заброс прошёл на правый край штрафной площади на Сайбари, который с лёту в касание прострелил на дальнюю штангу, а там Ланг сработал на добивании.
  • 79'
    Всё нормально вроде бы с Виффером, которому оказали помощь. Вышел он пока что за пределы поля с медиками, но вот-вот должен вернуться на поле.
  • Травма, повреждение
    78'
    Получил повреждение один из хавбеков "Фейеноорда". Арбитру пришлось приглашать на поле медицинскую бригаду.
  • Опасный момент
    77'
    Тезе с дальней дистанции плотно пробил в левую "девятку", но Бейло в эффектном броске сумел выручить свою команду.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      76'
      Угловой на левом фланге заработали гости в контратаке, но после подачи в штрафную площадку мяч был отбит роттердамцами.
    • Замена
      75'
      Первая замена в составе ПСВ: вместо Бабади в игру вошёл Сайбари.
    • Замена
      74'
      Ещё одна двойная замена в составе "Фейеноорда": вместо Хартмана и Пайшао на поле вышли Лопес и Дилросун.
    • Фол, нарушение
      72'
      Зерруки с левого фланга решил прорваться в штрафную площадку, но потерял мяч после чего случайно наступил на ногу Сангаре.
    • 71'
      Попытались гости ответить быстрой контратакой с забросом мяча вперёд, но защитники "Фейе" сумели отработать в отборе.
    • 70'
      Зерруки забежал по левому флангу в атаку, откуда с полного хода пытался выполнить навес в центр, но мяч свалился с ноги и улетел за ворота.
    • 69'
      Решили взять паузу сейчас эйндховенцы в активных действиях, решив отойти всем составом на свою половину поля.
    • Угловой
      67'
      После подачи углового гостями ничего опасного у ворот роттердамцев не произошло. Так что болельщикам "Фейеноорда" можно выдохнуть с облегчением.
    • Опасный момент
      66'
      Ван Анхольт простреливал с левого фланга, но мяч задел ногу защитника и шёл под перекладину, но Бейло среагировал и перевёл мяч на угловой.
    • 65'
      С каждом минутой увеличивается вероятность того, что обладатель трофея в этом матче не решится. Возможно, мы станем свидетелями серии послематчевых пенальти.
    • 64'
      ПСВ продолжает контролировать мяч в центральной зоне. Ничего не удаётся с этим поделать роттердамцам.
    • Замена
      63'
      Двойная замена в составе "Фейеноорда": вместо Стенгса и Хименеса на поле вышли Тимбер и Минте.
    • Угловой
      62'
      Угловой на правом фланге заработали эйндховенцы. Но подача в центр получилась слишком низкой, так что была легко отбита.
    • 60'
      На VAR также убедились, что гол ПСВ также не был легитимным. Громче стало на трибунах. Будем надеяться, что игра зажжётся.
    • Офсайд
      59'
      А теперь Бабади распечатал ворота "Фейеноорда", но в атаке гостей также было зафиксировано положение "вне игры".
    • Видеоповтор
      58'
      Видеоассистенты главного арбитра внимательно отсмотрели предыдущий эпизод, признав, что офсайд действительно был, так что гола действительно не было.
    • Офсайд
      57'
      В контратаку по левому краю убежал Пайшао, сместился в центр и точно пробил в ближний нижний угол. Но взятие ворот отменено из-за офсайда.
    • Желтая карточка
      55'
      Велленройтер по итогам предыдущего эпизода выскочил на поле на эмоциях. Запасной вратарь "Фейеноррда" получил за это жёлтую карточку.
    • Желтая карточка
      54'
      Бакайоко получил жёлтую карточку за грубый фол на правом краю атаки ПСВ, из-за чего едва не вспыхнул серьёзный конфликт.
    • Угловой
      53'
      Угловой на правом фланге заработали роттердамцы, но никаких дивидендов из этого стандартного положения извлечь не удалось.
    • 52'
      Хименес по левому флангу попытался прорваться в атаку, но в штрафную площадку ему сместиться не позволили.
    • 51'
      ПСВ сейчас зажал хозяев на одной трети поля. Болельщикам на трибунах это не нравится, поэтому они подняли свист недовольства.
    • Опасный момент
      50'
      ОПАСНО! Бакайоко ворвался на правый край штрафной площади и мощно пробивал низом, но Бейло удалось парировать мяч ногой в поле.
    • 49'
      Контратаку правым флангом провели гостей. Бакайоко прострелил на дальний край штрафной площади на Ланга, но тот не сумел в касание попасть по мячу.
    • 48'
      Активно стараются работать на старте второго тайма хозяева поля. Учитывая проблемы с физподготовкой, им нужно стараться забить как можно скорее.
    • 47'
      Против Хименеса в середине поля жестковато нарушили правила. Но нападающий "Фейе" в порядке и готов продолжать без медицинской помощи.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Пока что без забитых голов в овертайме. Отдыхаем...
    • Опасный момент
      45'
      Ланг на линии штрафной площади красиво убрал на замахе соперника, после чего пальнул на силу, но мяч полетел над перекладиной.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуты компенсирована.
    • 44'
      Снова болельщики на трибунах приуныли, поняв, что их любимцы ещё очень далеки на данный момент времени от своих оптимальных физических кондиций.
    • 43'
      Петер Бош у кромки поля аплодисментами подбадривает своих подопечных. Чувствует, что можно найти здесь "гол в раздевалку".
    • 42'
      Заброс из глубины поля следовал к линии штрафной площади хозяев. Тем приходится просто играть на отбой.
    • 41'
      Такое ощущение, что игроки ПСВ выглядят полегче к концовке первого тайма. Это достаточно тревожный звоночек для болельщиков "Фейеноорда".
    • 40'
      Правым флангом в атаку пролезли гости, но снова прострельная передача была блокирована, но после этого удалось отыграть мяч просто назад.
    • 39'
      Ещё одну позиционную атаку отбили роттердамцы. Публика попыталась погнать свою команду в контратаку, но команда Арне Слота не побежала.
    • Угловой
      38'
      Угловой на левом фланге заработали игроки ПСВ. Подача последовала во вратарскую площадь, но там убедительно кулаком на выходе сработал Бейло.
    • Фол, нарушение
      37'
      Сейчас фол со стороны роттендамцев всё же был зафиксирован, но только в центральном круге, так что ничего опасного с этого штрафного удара не будет.
    • Судья
      36'
      Бабади по центральной оси попытался протиснуться в штрафную площадку, но упал в борьбе с двумя соперниками. Арбитр просто развёл руки в стороны.
    • 34'
      Вернулся в игру Тезе достаточно быстро, после чего его сразу освистали болельщики на трибунах, заподозрив игрока гостей в симуляции.
    • Травма, повреждение
      33'
      Тезе после единоборства с соперником неудачно упал на газон, повредив себе плечо. Надо теперь оказать помощь парню.
    • 32'
      Немного тише стало на стадионе. Такое ощущение, что болельщики уже подустали. Да и понимают они, что гнать свою атаку в атаку большими силами также достаточно опасно.
    • 30'
      Правым флангом ответили контратакой эйндховенцы, но прострельная передача вдоль ворот стала достаточно простой добычей для Бейло.
    • Угловой
      29'
      Угловой с правого фланга подали хозяева поля, но особой опасности после подачи этого стандарта не было у ворот Бенитеса.
    • 28'
      Нельзя ПСВ допускать обрезок, так как "Фейеноорд" беспощаден в контратаках. Завёлся у кромки поля Петер Бош.
    • Опасный момент
      26'
      Джаханбахш с правого края штрафной площади пробил в контратаке "Фейе", Бенитес парировал мяч, после чего Хименес из вратарской площади пытался головой добавить мяч в ворота, но соперник помешал.
    • 25'
      Снова эйндховенцы принялись пасоваться поперёк поля на своей половине поля. Болельщики на трибунах особо не протестуют, распевая песни.
    • 24'
      Петер Бош старается излучать максимальное спокойствие у кромки поля, засунув руки в брюки.
    • Офсайд
      23'
      Снова левым флангом гости постарались игру, но на этот раз дело закончилось свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".
    • 22'
      Заброс на левый фланг атаки ПСВ следовал в направлении Ланга, но получилось немного неточно, так что мяч ушёл за боковую линию.
    • 20'
      Бакайоко промчался на максимальной скорости по правому флангу, откуда следовала прострельная передача, но она была блокирована.
    • 19'
      Видно, что обе команды максимально сконцентрированы на том, чтобы не допускать ошибок. Рисковать при ничейном счёте никто не будет.
    • 18'
      Правым флангом ответную атаку провёл ПСВ, откуда пошла прострельная передача в центр, но защитники снова играют максимально просто, выбивая мяч в аут.
    • 17'
      С левого фланга следовала прострельная передача в штрафную площадку уже в атаке хозяев, но обороняющиеся выбили мяч в аут.
    • Угловой
      16'
      Угловой на левом фланге разыграли эйндховенцы, после чего последовала подача в штрафную площадку, но защитники "Фейе" сумели отбить мяч подальше.
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! В контратаке гостей Ланг вошёл на левый край штрафной площади и пробил по воротам низом. Несмотря на то, что мяч шёл прямо в Бейло, он едва не обил мяч в собственные ворота, но мяч всё же прошёл рядом со штангой.
    • 14'
      Джаханбахш с правого фланга теперь попытался верхом выполнить навес в центр, но мяч задел ногу защитника ПСВ, после чего аккуратно спланировал в руки Бенитесу.
    • 13'
      Постепенно территориальное преимущество переходит к "Фейеноорду". ПСВ уже вынужден всем составом держать оборону на своей половине.
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! Джаханбахш внезапно ускорился по правому флангу и выполнил хорошую прострельную передачу на дальний край вратарской площади на Пайшао, но Бенитес успел переместиться и спас свою команду.
    • 10'
      Только сейчас в середине поля роттердамцы впервые совершили нарушение правил в середине поля. Судья напомнил о своём присутствии на поле.
    • 9'
      Длинный заброс в штрафную площадь хозяев следовал, но на него толком никто не откликнулся, так что мяч без борьбы достался Бейло.
    • 8'
      Каждая вторая передача сейчас следует назад, но при этом ПСВ вроде бы всё устраивает, так как мяч у него остаётся под контролем.
    • 7'
      Начал теперь уже "Фейеноорд" работать в коллективном прессинге на чужой половине поля. Эйндховенцы опустились уже практически в штрафную площадку, продолжая пасоваться.
    • 6'
      Судя по первым минутам, голевую феерию в этой встрече мы вряд ли увидим, хотя, конечно, всё может измениться в любую минуту. Любой финал может вспыхнуть.
    • 5'
      Пока что ПСВ владеет мячом, перепасовываясь в середине поля. Подходов к воротам Бейло мы пока не видим.
    • 4'
      У ван Анхольта возникли проблемы со шнурками. Не слишком профессионально он себя повёл при подготовке к этой игре.
    • 3'
      Очень мощная поддержка у роттердамцев на трибунах. Но команда Арне Слота пока что не торопится форсировать на поле.
    • 2'
      ПСВ сразу пошёл в активный прессинг на чужой половине поля. Но "Фейеноорд" явно готов к этому, так что никаких признаков паники.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фейеноорд 0:1 ПСВ

    Исход игры
    Фейеноорд
    45.1% (60)
    Ничья
    26.3% (35)
    ПСВ
    28.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.05% (96)
    Меньше
    17.95% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    94.87% (111)
    Нет
    5.13% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Фейеноорд
    34.6% (46)
    1:2 ПСВ
    18.8% (25)
    2:2 Ничья
    11.3% (15)
    1:1 Ничья
    11.3% (15)
    1:0 Фейеноорд
    3.8% (5)
    3:2 Фейеноорд
    1.5% (2)
    3:1 Фейеноорд
    1.5% (2)
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    Фейеноорд
    ПСВ
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