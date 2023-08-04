Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
54' Желтая карточкаБакайоко Жоан
54' Желтая карточкаВелленройтер Тимон
0:1
79' ГолЛанг Ноа
86' Желтая карточкаГертрейда Лютсхарел
86' Желтая карточкаЛанг Ноа
86' Желтая карточкаВеерман Йоэй
Ход матча
54'
79'
0:1
86'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
210 Количество передач 353
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
14
Пайшао
Игор
26
Бабади
Исаак
23
Веерман
Йоэй
7
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
-
21 Белен ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Сейер ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
ПСВ
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
37 матчей
43.2%
16.2%
40.6%
16 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.4%
35.1%
32.5%
12 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.72
1.21
Среднее время на гол
52
74
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Среднее время на гол
47
73
Всего голов
67
45
Голов в среднем за матч
1.81
1.22
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
49
74
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ланг Ноа
|1
|1
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2
ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1
|ПСВ
|Ланг Ноа
|1
|ПСВ
|Сайбари Исмаэль
|0 (1)
|Фейеноорд
|Велленройтер Тимон
|1
|ПСВ
|Бакайоко Жоан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фейеноорд 0:1 ПСВ
Исход игры
Фейеноорд
45.1% (60)
Ничья
26.3% (35)
ПСВ
28.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
82.05% (96)
Меньше
17.95% (21)
Обе команды забьют
Да
94.87% (111)
Нет
5.13% (6)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
34.6% (46)
1:2 ПСВ
18.8% (25)
2:2 Ничья
11.3% (15)
1:1 Ничья
11.3% (15)
1:0 Фейеноорд
3.8% (5)
3:2 Фейеноорд
1.5% (2)
3:1 Фейеноорд
1.5% (2)
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