Стадион: Де Кёйп.
История личных встреч
Фейеноорд
ПСВ
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
37 матчей
43.2%
16.2%
40.6%
16 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.4%
35.1%
32.5%
12 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.72
1.21
Среднее время на гол
52
74
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.89
1.22
Среднее время на гол
47
73
Всего голов
67
45
Голов в среднем за матч
1.81
1.22
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
49
74
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2
ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1
Прогнозы на матч Фейеноорд - ПСВ
Исход игры
Фейеноорд
35.6% (16)
Ничья
33.3% (15)
ПСВ
31.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
72.09% (31)
Меньше
27.91% (12)
Обе команды забьют
Да
90.7% (39)
Нет
9.3% (4)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
24.4% (11)
2:1 Фейеноорд
20% (9)
1:1 Ничья
17.8% (8)
2:2 Ничья
13.3% (6)
1:0 Фейеноорд
6.7% (3)
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