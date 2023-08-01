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Нидерланды: Суперкубок
2023

Стадион: .
Фейеноорд
 
Позже
ПСВ
Прогнозы 45
Фейеноорд 35.6% (16)
X 33.3% (15)
ПСВ 31.1% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
ПСВ
2.22
3.64
3.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фейеноорд
ПСВ

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

37 матчей

43.2%
16.2%
40.6%
16 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
35.1%
32.5%
12 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:2
Э
4:3
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
С
0:0
Э
1:3
К
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
С
0:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
0:2
Э
3:1
Э
2:1
К
2:1
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
10:0
Э
0:0
К
0:3
Э
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.72
1.21

Среднее время на гол

52
74

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.89
1.22

Среднее время на гол

47
73

Всего голов

67
45

Голов в среднем за матч

1.81
1.22

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

49
74

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2
ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 45
    Фейеноорд 35.6% (16)
    X 33.3% (15)
    ПСВ 31.1% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    ПСВ
    2.22
    3.64
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фейеноорд - ПСВ онлайн

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    Прогнозы на матч Фейеноорд - ПСВ

    Исход игры
    Фейеноорд
    35.6% (16)
    Ничья
    33.3% (15)
    ПСВ
    31.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    90.7% (39)
    Нет
    9.3% (4)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    24.4% (11)
    2:1 Фейеноорд
    20% (9)
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    2:2 Ничья
    13.3% (6)
    1:0 Фейеноорд
    6.7% (3)
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