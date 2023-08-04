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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ружомберок
1:1
Второй тайм: 66'
Скалица
0'
0:1
11' Гол
Подгорин Оливер
1:1
55' Гол
Герец Штефан
64' Желтая карточка
Jakub Kousal
35
Крайчирик
Иван
39
Котула
Юрай
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
28
Селески
Александер
6
Мудры
Тимотей
4
Лютеран
Оливер
8
Домонкос
Кристоф
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
1
Matej
Luksch
37
Adam
Krcik
20
Подгорин
Оливер
5
Michael
Ranko
16
Матеёв
Роберт
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
21
Jakub
Kousal
23
Гаша
Роман
7
Яо
Янн
Майкл
34
Собчик
Алекс
Ружомберок
4-2-1-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Ружомберок
Скалица

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
К
1:1
С
2:0
С
0:2
К
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:3

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
1.5

Среднее время на гол

225
60

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домонкос Кристоф 1 0.5
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаша Роман 1 0.5
Подгорин Оливер 1 0.5
Denis Baumgartner 1 0.5
Яо Янн Майкл 0 0
Daniel Smekal 0 0
Martin Masik 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герец Штефан 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Denis Baumgartner 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Скалица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Скалица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0
Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1
Скалица
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0
Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0 Скалица - Тренчин 2:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2

Результаты матчей

Ружомберок
Скалица

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Скалица
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Слован Братислава
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ружомберок
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Скалица
 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ружомберок
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Злате Моравце
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тренчин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Слован Братислава
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Скалица
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ружомберок
 1:1 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Жилина Henry Addo 2
Спартак Трнава Джуричин Марко 1
Скалица Гаша Роман 1
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 1
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Кузма Марек 1
Слован Братислава Агбо Уче 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 1
Тренчин Бариш Дамьян 1
Ружомберок Герец Штефан 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Martin Masik сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Подгорин Оливер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Скалица
5.90
3.35
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 1:1 Скалица онлайн

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