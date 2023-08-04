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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
ЛКС Лодзь
1:0
Второй тайм: 60'
Корона Кельце
0'
1:0
28' Пенальти
Рамирес Даниэль
30' Желтая карточка
Jacek Podgorski
39' Желтая карточка
Лувеу Адриен
54' Желтая карточка
Дякону Роналдо

Ход матча

28'
Рамирес Даниэль
1:0
30'
 
Jacek Podgorski
39'
Лувеу Адриен
 
46'
 
Martin Remacle
Чижички Матеуш
54'
 
Дякону Роналдо
56'
Stipe Juric
Piotr Janczukowicz
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЛКС Лодзь
Ничья
Корона Кельце
2.50
3.90
7.40
Все Коэффициенты
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
24
Лувеу
Адриен
5
Флис
Марцин
37
Piotr
Glowacki
28
Лоренц
Мешко
16
Рамирес
Даниэль
14
Michal
Mokrzycki
11
Engjell
Hoti
23
Слива
Мацей
20
Piotr
Janczukowicz
55
Дзеконски
Ксавье
6
Jacek
Podgorski
2
Затор
Доминик
66
Milos
Trojak
28
Годиньо
Маркус
8
Такач
Далибор
7
Jakub
Lukowski
10
Дякону
Роналдо
11
Ноно
Давид
98
Чижички
Матеуш
9
Шикавка
Евгений
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Корона Кельце

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ТМС
2:4
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:2
OE
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.4

Среднее время на гол

77
64

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 1 (1) 0.33
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 1 0.5

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 1 1
Лувеу Адриен 1 0
Jakub Letniowski 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Кирилл 1 0
Дякону Роналдо 1 0
Такач Далибор 1 0
Jacek Podgorski 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1
ЛКС Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1
ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 ЛКС Лодзь - Сталь Жешув 1:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 1:0
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Корона Кельце

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Заглембе Любин
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Рух Хожув
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Видзев Лодзь
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
ЛКС Лодзь
 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Корона Кельце
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Пяст
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
Гурник Забже
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ЛКС Лодзь
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Корона Кельце
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Пяст
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 1:0 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Лех Муравски Радослав 2
Корона Кельце Дякону Роналдо 2
Ягеллония Белосток Купиш Томаш 1
Ягеллония Белосток Ольшевски Павел 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Лувеу Адриен получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Jacek Podgorski получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЛКС Лодзь
Ничья
Корона Кельце
2.50
3.90
7.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛКС Лодзь 1:0 Корона Кельце онлайн

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