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Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
ЛКС Лодзь
2:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
1:0
28' Пенальти
Рамирес Даниэль
30' Желтая карточка
Jacek Podgorski
39' Желтая карточка
Лувеу Адриен
54' Желтая карточка
Дякону Роналдо
85' Желтая карточка
Stipe Juric
86' Желтая карточка
Ноно Давид
1:1
88' Пенальти
Далмау Адриан
2:1
90' Гол
Тутышкинас Артемиюс
90'+14
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
24
Лувеу
Адриен
5
Флис
Марцин
37
Piotr
Glowacki
28
Лоренц
Мешко
16
Рамирес
Даниэль
14
Michal
Mokrzycki
11
Engjell
Hoti
23
Слива
Мацей
20
Piotr
Janczukowicz
55
Дзеконски
Ксавье
6
Jacek
Podgorski
2
Затор
Доминик
66
Milos
Trojak
28
Годиньо
Маркус
8
Такач
Далибор
7
Jakub
Lukowski
10
Дякону
Роналдо
11
Ноно
Давид
98
Чижички
Матеуш
9
Шикавка
Евгений
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Корона Кельце

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ТМС
2:4
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:2
OE
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.4

Среднее время на гол

77
64

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутышкинас Артемиюс 1 0.33
Рамирес Даниэль 1 (1) 0.33
Piotr Glowacki 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 2 (1) 1

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 1 1
Stipe Juric 1 0
Лувеу Адриен 1 0
Jakub Letniowski 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дякону Роналдо 2 0
Петров Кирилл 1 0
Ноно Давид 1 0
Такач Далибор 1 0
Jacek Podgorski 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
ЛКС Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
1
ЛКС Лодзь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1
ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 ЛКС Лодзь - Сталь Жешув 1:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 1:0
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Корона Кельце

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Заглембе Любин
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Рух Хожув
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Видзев Лодзь
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
ЛКС Лодзь
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Пяст
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
Гурник Забже
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Легия
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ракув
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Варта Познань
 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Сталь Мелец
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Корона Кельце
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Радомьяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пяст
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Заглембе Любин
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Пяст
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Краковия
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Варта Познань
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Рух Хожув
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гурник Забже
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Видзев Лодзь
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 3 - 7 0
18.
ЛКС Лодзь
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 3
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 2 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 2
Лех Мархвиньски Филип 2
Ракув Зволински Лукаш 2
Весь список

Топ нарушителей
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Лех Муравски Радослав 2
Корона Кельце Дякону Роналдо 2
Ягеллония Белосток Купиш Томаш 1
Ягеллония Белосток Ольшевски Павел 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Лувеу Адриен получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Jacek Podgorski получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Г О О О О Л - Рамирес Даниэль из команды ЛКС Лодзь забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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