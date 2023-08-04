Тур: 3. Стадион: Стадион ЛКС. Главный судья: Марциняк Шимон
2:1
Конец матча
0'
1:0
28' ПенальтиРамирес Даниэль
30' Желтая карточкаJacek Podgorski
39' Желтая карточкаЛувеу Адриен
54' Желтая карточкаДякону Роналдо
85' Желтая карточкаStipe Juric
86' Желтая карточкаНоно Давид
1:1
88' ПенальтиДалмау Адриан
2:1
90' ГолТутышкинас Артемиюс
90'+14
Ход матча
28'
1:0
30'
39'
54'
85'
86'
88'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.45 Победит «ЛКС Лодзь»
-
24
Лувеу
Адриен
28
Лоренц
Мешко
11
Engjell
Hoti
23
Слива
Мацей
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ПирулоПолузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 Hubert Szulc
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Корона Кельце
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.67
Среднее время на гол
56
135
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.4
Среднее время на гол
77
64
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.33
|Рамирес Даниэль
|1 (1)
|0.33
|Piotr Glowacki
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|2 (1)
|1
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|1
|1
|Stipe Juric
|1
|0
|Лувеу Адриен
|1
|0
|Jakub Letniowski
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Ноно Давид
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Jacek Podgorski
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
ЛКС Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
1
ЛКС Лодзь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1
ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 3:3 ЛКС Лодзь - Сталь Жешув 1:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 1:0
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Корона Кельце
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|3
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|2
|Лех
|Мархвиньски Филип
|2
|Ракув
|Зволински Лукаш
|2
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1
|Лех
|Муравски Радослав
|2
|Корона Кельце
|Дякону Роналдо
|2
|Ягеллония Белосток
|Купиш Томаш
|1
|Ягеллония Белосток
|Ольшевски Павел
|1