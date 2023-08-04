Тур: 2. Стадион: Морис Дюфран.
0:1
Перерыв
0'
4' Желтая карточкаБаликвиша Вильям
0:1
21' ГолЭккерт Айенса Деннис
35' Вторая желтая карточкаБаликвиша Вильям
Ход матча
21'
35'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
11
Доннум
Арон
10
Noah
Ohio
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронНападающий
-
10 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Бансе СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мандл РомейнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Стандард
Унион Сент-Жиллуаз
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
1.75
Среднее время на гол
33
51
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
48
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуэртас Кэмерон
|1 (1)
|0.5
|Ниукоп Барт
|1
|0.5
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.5
|Лапуссен Лоик
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Kevin Mac Allister
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1
Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1
Результаты матчей
Стандард
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Стандард
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Эйпен
|Yentil van Genechten
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|1 (1)
|Мехелен
|Схоофс Роб
|1
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|1
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Спортинг Шарлеруа
|Nikola Stulic
|1
|Андерлехт
|Вертонген Ян
|1
|Кортрейк
|Сильва Жоао
|1