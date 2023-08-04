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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Стандард
0:1
Перерыв
Унион Сент-Жиллуаз
0'
4' Желтая карточка
Баликвиша Вильям
0:1
21' Гол
Эккерт Айенса Деннис
35' Вторая желтая карточка
Баликвиша Вильям
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
20
Бокади
Мервей
4
Ванхесден
Зиньо
38
Лаурсен
Якоб-Баррет
22
Баликвиша
Вильям
24
О'Нил
Эйден
8
Прайс
Айзек
11
Доннум
Арон
10
Noah
Ohio
6
Кавабэ
Хаяо
49
Морис
Антони
5
Kevin
Mac
Allister
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
2
Ниукоп
Барт
10
Лапуссен
Лоик
24
Ванхутт
Шарль
20
Линен
Сенне
4
Расмуссен
Матиас
23
Пуэртас
Кэмерон
9
Эккерт
Айенса
Деннис
Стандард
4-3-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
Унион Сент-Жиллуаз

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
2:4
ПДА
2:3
ПДА
1:3
ПДА
4:0
ТМК
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
1.75

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2
1.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
48

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуэртас Кэмерон 1 (1) 0.5
Ниукоп Барт 1 0.5
Эккерт Айенса Деннис 1 0.5
Лапуссен Лоик 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баликвиша Вильям 1 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Kevin Mac Allister 1 0
Ванхутт Шарль 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1
Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1

Результаты матчей

Стандард
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Стандард
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Стандард
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Стандард
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Стандард
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1 (1)
Мехелен Схоофс Роб 1
Кортрейк Авенатти Фелипе 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 1
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Андерлехт Вертонген Ян 1
Кортрейк Сильва Жоао 1
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
46.00
9.30
1.99
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