Тур: 2. Стадион: Морис Дюфран.
0:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаБаликвиша Вильям
0:1
20' ГолЭккерт Айенса Деннис
35' Вторая желтая карточкаБаликвиша Вильям
56' Желтая карточкаЛинен Сенне
61' Желтая карточкаДоннум Арон
90' Желтая карточкаМандл Ромейн
90'+5
Ход матча
20'
35'
56'
61'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
11
Доннум
Арон
10
Noah
Ohio
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронНападающий
-
10 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
27 Бансе СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мандл РомейнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Стандард
Унион Сент-Жиллуаз
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
1.75
Среднее время на гол
33
51
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2
1.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
48
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|1
|Пуэртас Кэмерон
|1 (1)
|0.5
|Лапуссен Лоик
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Kevin Mac Allister
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Стандард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1
Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:1 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1
Результаты матчей
Стандард
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Стандард
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Эйпен
|Yentil van Genechten
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|1 (1)
|Мехелен
|Схоофс Роб
|1
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Спортинг Шарлеруа
|Nikola Stulic
|1
|Андерлехт
|Вертонген Ян
|1
|Кортрейк
|Сильва Жоао
|1