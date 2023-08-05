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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Эльвeрсберг
0:0
Второй тайм: 56'
Ганза
0'
5' Желтая карточка
Найдхарт Нико
7' Желтая карточка
Сикингер Карло

Ход матча

5'
 
Найдхарт Нико
7'
Сикингер Карло
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Ганза
2.30
4.50
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
13
Коррейя
Марсель
33
Maurice
Neubauer
8
Semih
Sahin
31
Якобсен
Торе
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
29
Фагир
Вахид
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
24
Штраус
Джон-Патрик
13
Шумахер
Кевин
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
9
Прёгер
Кай
10
Фролинг
Нильс
14
Ингельссон
Сванте
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Ганза
3-4-2-1

История личных встреч

Эльвeрсберг
Ганза

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б3
1:0
Б3
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коррейя Марсель 1 0.5
Фагир Вахид 1 0.5
Сикингер Карло 0 0
Paul Stock 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штраус Джон-Патрик 1 0.5
Фролинг Нильс 1 0.5
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 1 0
Manuel Feil 1 0
Сикингер Карло 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Semih Sahin 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найдхарт Нико 2 0
Россбах Дамиан 1 0
Россипаль Александер 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3
Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2 Ферль - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Галлешер 1:1 Мюнхен-1860 - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Меппен 2:2
Ганза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0
Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Ганза

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 0:0 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Ганза
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Хольштайн Киль
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фортуна
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Санкт-Паули
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
8.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Эльвeрсберг
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
3.
Ганза
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фортуна
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хольштайн Киль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Санкт-Паули
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Санкт-Паули
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фортуна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ганза
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 2
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Ганза Найдхарт Нико 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Шумахер Кевин получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Г О О О О Л - Сикингер Карло бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 7'
    Сикингер Карло получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Найдхарт Нико получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Ганза
2.30
4.50
3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эльвeрсберг 0:0 Ганза онлайн

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