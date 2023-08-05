  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 8371
Эльвeрсберг
1:2
Конец матча
Ганза
0'
5' Желтая карточка
Найдхарт Нико
7' Желтая карточка
Сикингер Карло
1:0
55' Гол
Сикингер Карло
59' Желтая карточка
Шумахер Кевин
65' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
71' Желтая карточка
Paul Stock
77' Желтая карточка
Бахманн Яник
87' Желтая карточка
Lukas Pinckert
1:0
90' Не забитый пенальти
Jannik Rochelt
1:1
90' Гол
Переа Хуан
1:2
90' Гол
Переа Хуан
90'+14

Ход матча

5'
 
Найдхарт Нико
7'
Сикингер Карло
 
55'
Сикингер Карло
1:0
59'
 
Шумахер Кевин
65'
 
Ингельссон Сванте
68'
 
Переа Хуан
Ингельссон Сванте
68'
 
Сингх Сарприт
Dennis Dressel
71'
Paul Stock
 
74'
Luca Pascal Schnellbacher
Paul Stock
 
77'
 
Бахманн Яник
80'
Luca Duerholtz
Якобсен Торе
 
80'
Боямба Джозеф
Manuel Feil
 
81'
Lukas Pinckert
Robin Fellhauer
 
85'
 
Хинтерзеер Лукас
Фролинг Нильс
85'
 
Serhat-Semih Gueler
Шумахер Кевин
87'
Lukas Pinckert
 
90'
Jannik Rochelt
1:0
90'
 
Хюсинг Оливер
Найдхарт Нико
90'
Зикер Арне
Фагир Вахид
 
90'
1:1
Переа Хуан
(Хинтерзеер Лукас)
90'
1:2
Переа Хуан

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 352 Количество передач 230
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Nicolas
Kristof
14
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
13
Коррейя
Марсель
33
Maurice
Neubauer
8
Semih
Sahin
31
Якобсен
Торе
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
29
Фагир
Вахид
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
24
Штраус
Джон-Патрик
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
26
Бахманн
Яник
10
Фролинг
Нильс
9
Прёгер
Кай
14
Ингельссон
Сванте
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Ганза
3-3-2-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Ганза

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б3
1:0
Б3
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикингер Карло 1 0.5
Коррейя Марсель 1 0.5
Фагир Вахид 1 0.5
Paul Stock 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 2 1
Штраус Джон-Патрик 1 0.5
Фролинг Нильс 1 0.5
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 1 0
Manuel Feil 1 0
Сикингер Карло 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Semih Sahin 1 0
Paul Stock 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найдхарт Нико 2 0
Россбах Дамиан 1 0
Ингельссон Сванте 1 0
Бахманн Яник 1 0
Россипаль Александер 1 0
Шумахер Кевин 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ганза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ганза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3
Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2 Ферль - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Галлешер 1:1 Мюнхен-1860 - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Меппен 2:2
Ганза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0
Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0 Ганза - Фортуна 2:5 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Ганза - Карлсруэ 0:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Ганза

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
7.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Гройтер Фюрт
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Ганза Переа Хуан 2
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 7'
      Сикингер Карло получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Найдхарт Нико получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эльвeрсберг 1:2 Ганза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     