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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Хольштайн Киль
0:0
Второй тайм: 56'
Гройтер Фюрт
0'
28' Желтая карточка
Роте Том
54' Желтая карточка
Вагнер Роберт

Ход матча

28'
Роте Том
 
54'
 
Вагнер Роберт

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Гройтер Фюрт
3.25
3.75
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Дене
Томас
15
Шульц
Марвин
3
Коменда
Марко
34
Colin
Kleine-Bekel
32
Стернер
Йонас
18
Роте
Том
16
Зандер
Филипп
6
Marko
Ivezic
9
Пихлер
Бенедикт
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
18
Майерхёфер
Марко
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
Хольштайн Киль
3-4-2-1
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Гройтер Фюрт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
2:2
Б2
4:1
Б2
0:0
Б2
3:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 1 0.5
Матино Сюто 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 2 1
Лемперте Тим 1 0.5
Зиб Арминдо 1 0.5
Михальски Дамян 1 0.5
Грин Джулиан 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакала Ба-Муака 1 0
Роте Том 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитц Максимилиан 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0
Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4
Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Гройтер Фюрт

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 0:0 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Ганза
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Хольштайн Киль
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фортуна
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Санкт-Паули
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
8.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Эльвeрсберг
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
3.
Ганза
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фортуна
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хольштайн Киль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Санкт-Паули
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Санкт-Паули
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фортуна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ганза
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 2
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Ганза Найдхарт Нико 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Зиб Арминдо уходит с поля. Петков Лукас выходит вместо него
  • 54'
    Вагнер Роберт получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Роте Том получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Гройтер Фюрт
3.25
3.75
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хольштайн Киль 0:0 Гройтер Фюрт онлайн

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