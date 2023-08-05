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Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 11790
Хольштайн Киль
2:1
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
28' Желтая карточка
Роте Том
54' Желтая карточка
Вагнер Роберт
0:1
63' Гол
Хргота Бранимир
1:1
68' Гол
Стернер Йонас
2:1
71' Пенальти
Матино Сюто
78' Желтая карточка
Юнг Гидеон
90' Желтая карточка
Порат Финн
90'+8

Ход матча

28'
Роте Том
 
54'
 
Вагнер Роберт
59'
 
Петков Лукас
Зиб Арминдо
63'
0:1
Хргота Бранимир
67'
Симакала Ба-Муака
Скрибски Стивен
 
67'
Холтби Льюис
Marko Ivezic
 
68'
Стернер Йонас
(Роте Том)
1:1
71'
Матино Сюто
2:1
74'
 
Консбрух Джомейн
Вагнер Роберт
74'
 
Чалханоглу Керим
Майерхёфер Марко
78'
 
Юнг Гидеон
80'
Порат Финн
Пихлер Бенедикт
 
80'
 
Абиама Диксон
Юнг Гидеон
88'
Розенбоом Лассе
Шульц Марвин
 
90'
Порат Финн
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 331 Количество передач 374
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Дене
Томас
15
Шульц
Марвин
34
Colin
Kleine-Bekel
3
Коменда
Марко
32
Стернер
Йонас
18
Роте
Том
6
Marko
Ivezic
16
Зандер
Филипп
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
9
Пихлер
Бенедикт
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
18
Майерхёфер
Марко
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Гройтер Фюрт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
2:2
Б2
4:1
Б2
0:0
Б2
3:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 1 (1) 0.5
Фридьонссон Хольмберт 1 0.5
Стернер Йонас 1 0.5
Роте Том 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 1.5
Лемперте Тим 1 0.5
Зиб Арминдо 1 0.5
Михальски Дамян 1 0.5
Грин Джулиан 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Порат Финн 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Роте Том 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 1 0
Дитц Максимилиан 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5
Хольштайн Киль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0
Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4
Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Гройтер Фюрт

Точный счет

2:1
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
7.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Гройтер Фюрт
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Ганза Переа Хуан 2
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Вагнер Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Роте Том получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хольштайн Киль 2:1 Гройтер Фюрт онлайн

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