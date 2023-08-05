Тур: 2. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 11790
2:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаРоте Том
54' Желтая карточкаВагнер Роберт
0:1
63' ГолХргота Бранимир
1:1
68' ГолСтернер Йонас
2:1
71' ПенальтиМатино Сюто
78' Желтая карточкаЮнг Гидеон
90' Желтая карточкаПорат Финн
90'+8
Ход матча
28'
54'
63'
0:1
68'
1:1
71'
2:1
78'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
331 Количество передач 374
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Дене
Томас
15
Шульц
Марвин
18
Роте
Том
13
Матино
Сюто
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Арп Янн-ФитеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Aurel Wagbe
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Хольштайн Киль
Гройтер Фюрт
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Среднее время на гол
56
56
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.7
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|1 (1)
|0.5
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.5
|Стернер Йонас
|1
|0.5
|Роте Том
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3
|1.5
|Лемперте Тим
|1
|0.5
|Зиб Арминдо
|1
|0.5
|Михальски Дамян
|1
|0.5
|Грин Джулиан
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Порат Финн
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Роте Том
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|1
|0
|Дитц Максимилиан
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
5
Хольштайн Киль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0
Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4
Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Гройтер Фюрт
Точный счет
2:1
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|2 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|2 (1)
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|Ганза
|Переа Хуан
|2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 1