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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Санкт-Паули
0:0
Второй тайм: 55'
Фортуна
0'
52' Желтая карточка
Меткалф Коннор

Ход матча

52'
Меткалф Коннор
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Фортуна
2.75
3.70
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
24
Меткалф
Коннор
17
Oladapo
Afolayan
26
Elias
Saad
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
10
Гинчек
Даниэль
Санкт-Паули
3-4-3
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Фортуна

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.25
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

72
94

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Saad 1 0.5
Хартель Марсель 1 (1) 0.5
Ирвайн Джексон 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гинчек Даниэль 1 0.5
Циммерман Маттиас 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Зоботка Марсель 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фортуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7
Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2
Фортуна
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академия 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0 Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1

Результаты матчей

Санкт-Паули
Фортуна

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 0:0 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Ганза
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Хольштайн Киль
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фортуна
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Санкт-Паули
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
8.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Эльвeрсберг
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
3.
Ганза
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фортуна
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хольштайн Киль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Санкт-Паули
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шальке 04
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Санкт-Паули
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фортуна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Эльвeрсберг
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ганза
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кайзерслаутерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 2
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Шальке 04 Теродде Симон 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Ганза Найдхарт Нико 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Меткалф Коннор получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Фортуна
2.75
3.70
4.50
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