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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Шальке 04
1:0
Первый тайм: 29'
Кайзерслаутерн
0'
1:0
13' Гол
Теродде Симон

Ход матча

13'
Теродде Симон
(Оуведжан Томас)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Кайзерслаутерн
1.92
4.50
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Мюллер
Мариус
27
Бруннер
Седрик
25
Баумгартль
Тимо
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
10
Темпельман
Лино
6
Шалленберг
Рон
43
Форсан
Эудраого
24
Дрекслер
Доминик
9
Теродде
Симон
19
Караман
Кенан
1
Луте
Андреас
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
7
Риттер
Марлон
9
Ахе
Рагнар
11
Редондо
Кенни
Шальке 04
4-3-3
Кайзерслаутерн
3-4-1-2

История личных встреч

Шальке 04
Кайзерслаутерн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:4
Б
1:2
Б
0:1
Б
5:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 2 1
Оуведжан Томас 1 0.5
Форсан Эудраого 1 0.5
Шалленберг Рон 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 1 0.5
Редондо Кенни 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраима II 1 1
Шалленберг Рон 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цолински Бен 1 0
Томяк Борис 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
0
Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0
Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1
Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0

Результаты матчей

Шальке 04
Кайзерслаутерн

Точный счет

5:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

5:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
7.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Гройтер Фюрт
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 1:0 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Кайзерслаутерн
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
4.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Шальке 04
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кайзерслаутерн
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кайзерслаутерн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шальке 04
 1:0 1 0 0 1 3 - 5 0
17.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Оснабрюк Айдини Басхким 1 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Кайзерслаутерн
1.92
4.50
9.50
Все Коэффициенты
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