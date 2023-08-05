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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 61801
Шальке 04
3:0
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
1:0
13' Гол
Теродде Симон
33' Желтая карточка
Томяк Борис
33' Желтая карточка
Каминьски Марцин
39' Красная карточка
Луте Андреас
57' Вторая желтая карточка
Томяк Борис
2:0
70' Гол
Караман Кенан
71' Желтая карточка
Нихус Юлиан
3:0
90' Гол
Ласм Бриан
90'+4

Ход матча

13'
Теродде Симон
(Оуведжан Томас)
1:0
33'
 
Томяк Борис
33'
Каминьски Марцин
 
39'
 
Луте Андреас
41'
 
Краль Юлиан
Пухач Тымотеуш
46'
Зегуйн Пауль
Форсан Эудраого
 
57'
 
Томяк Борис
62'
Ласм Бриан
Темпельман Лино
 
62'
 
Цук Хендрик
Риттер Марлон
62'
 
Опоку Аарон
Редондо Кенни
70'
Караман Кенан
2:0
71'
 
Нихус Юлиан
73'
Полтер Себастьян
Теродде Симон
 
73'
Латца Данни
Дрекслер Доминик
 
74'
 
Бойд Терренс
Ахе Рагнар
75'
 
Ганслик Даниэль
Нихус Юлиан
80'
Матричани Хеннинг
Оуведжан Томас
 
90'
Ласм Бриан
(Караман Кенан)
3:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 2
  • 572 Количество передач 228
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Мюллер
Мариус
27
Бруннер
Седрик
25
Баумгартль
Тимо
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
10
Темпельман
Лино
6
Шалленберг
Рон
43
Форсан
Эудраого
24
Дрекслер
Доминик
9
Теродде
Симон
19
Караман
Кенан
1
Луте
Андреас
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
7
Риттер
Марлон
9
Ахе
Рагнар
11
Редондо
Кенни
Шальке 04
4-3-3
Кайзерслаутерн
3-4-1-2

История личных встреч

Шальке 04
Кайзерслаутерн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:4
Б
1:2
Б
0:1
Б
5:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 2 1
Караман Кенан 1 0.5
Оуведжан Томас 1 0.5
Ласм Бриан 1 0.5
Форсан Эудраого 1 0.5
Шалленберг Рон 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 1 0.5
Редондо Кенни 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраима II 1 1
Каминьски Марцин 1 0
Шалленберг Рон 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 1
Луте Андреас 0 1
Цолински Бен 1 0
Нихус Юлиан 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Шальке 04
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
0
Шальке 04
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0
Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1
Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0

Результаты матчей

Шальке 04
Кайзерслаутерн

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

5:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
7.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Гройтер Фюрт
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Падерборн
 2 0 1 1 1 - 6 1
15.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Кайзерслаутерн
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гамбург
 1 1 0 0 5 - 3 3
5.
Фортуна
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Веен Висбаден
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Карлсруэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нюрнберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Магдебург
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Оснабрюк
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Санкт-Паули
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Карлсруэ
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Магдебург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гамбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ганновер 96
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Бр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шальке 04
 1 0 0 1 3 - 5 0
16.
Нюрнберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Падерборн
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Шальке 04 Теродде Симон 2 (2)
Гамбург Глацель Роберт 2 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 2 (1)
Карлсруэ Ванитцек Марвин 2
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
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