Очередной угловой заработал "Ростов". Миронов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Хубулов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Чернов с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Овсянников грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Гарре неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Ростова", Бенхамин заработал первый угловой для своей команды.

Гарре с углового выполнил острую подачу на ближний угол вратарской, могла быть довольно опасная срезка в ворота "Ростова", но всё же гости достаточно уверенно отбились на этот раз при стандарте.

Солдатенков из центрального круга выполнил заброс на ход Ежову по правому флангу, на этот раз Роман забрался в офсайд.

Комличенко в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Крыльев Советов" высоко забрал ногу, Сергей Карасёв зафиксировал опасную игру со стороны форварда "Ростова" против Солдатенкова.

11' Очень сильное начало матча получается для "Крыльев Советов" сегодня, но конечно же расслабляться команде Игоря Осинькина нельзя. Играть сегодня ещё очень много времени.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Салтыков!!! Солдатенков из глубины поля выполнил заброс на ход Ежову по правому флангу, Роман вновь удачно разогнал атаку и затем сместился к правому углу штрафной площади, далее Ежов выполнил передачу в радиус штрафной площади, где Салтыков быстро подработал мяч и отлично пробил в правый угол ворот, Песьяков не смог спасти свою команду.

9' Вновь футболисты "Ростова" быстро разыграли стандарт, далее с правого фланга последовала подача на ближний угол штрафной площади, оттуда последовала скидка к дальнему углу вратарской на Комличенко, который в падении головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и стал лёгкой добычей Овсянникова.

8' Угловой у ворот "Крыльев Советов". Футболисты "Ростова" быстро разыграли корнер, далее последовала подача с левого фланга к правому углу штрафной площади, где уже Тугарев в борьбе с Костанцей заработал повторный корнер.

7' Щетинин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Тугарева, а уже далее его в аут выбили защитники самарского клуба.

6' Салтыков при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Хубулову на левый угол штрафной площади, на этот раз Песьяков успел сыграть на выходе, Сергей в итоге перехватил мяч.

5' На повторе было хорошо видно, что Мелёхин как раз потерял Хубулова в своей штрафной площади, с довольно грубой ошибки в обороне начала матч команда Валерия Карпина.