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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 12'
Ростов
1:0. Гол Владимира Хубулова (вид...

Ход матча

4'
Хубулов Владимир
(Ежов Роман)
1:0
10'
Салтыков Никита
2:0
Прогнозы 217
Крылья Советов 28.1% (61)
X 35.5% (77)
Ростов 36.4% (79)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
Ничья
Ростов
2.52
9.50
6.20
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Ростов

История личных встреч

Крылья Советов
Ростов

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

24 матча

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.83

Среднее время на гол

83
108

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1
1.42

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.04
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

86
80

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 2 (1) 0.67
Бейл Гленн 1 0.33
Костанца Фернандо 1 0.33
Хубулов Владимир 1 0.33
Бабкин Сергей 1 0.33
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Витюгов Максим 0 0
Карпицкий Егор 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 1 (1) 0.33
Осипенко Максим 1 0.33
Тугарев Роман 1 0.33

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахманович Амер 1 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 2 0
Терентьев Денис 1 0
Акбашев Роман 1 0
Уткин Даниил 1 0
Миронов Алексей 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1
Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1
Ростов
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0
Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Ростов

Точный счет

3:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Крылья Советов
 2:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ростов
 0:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
15.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Крылья Советов
 2:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Ростов
 0:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сочи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ростов
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 3
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Краснодар Кордоба Джон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Пари НН Сергей Юран 1 1
Ростов Байрамян Хорен 2
Факел Божин Сергей 2
Краснодар Кордоба Джон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    18'
    Комличенко в борьбе за верховой мяч у штрафной площади "Крыльев Советов" высоко забрал ногу, Сергей Карасёв зафиксировал опасную игру со стороны форварда "Ростова" против Солдатенкова. 
  • Офсайд
    17'
    Солдатенков из центрального круга выполнил заброс на ход Ежову по правому флангу, на этот раз Роман забрался в офсайд. 
  • Угловой
    16'
    Гарре с углового выполнил острую подачу на ближний угол вратарской, могла быть довольно опасная срезка в ворота "Ростова", но всё же гости достаточно уверенно отбились на этот раз при стандарте. 
  • 15'
    Гарре неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Ростова", Бенхамин заработал первый угловой для своей команды. 
  • 14'
    Чернов с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Овсянников грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Хубулов на левой половине поля нарушил правила против Чернова, игроки "Ростова" быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    12'
    Очередной угловой заработал "Ростов". Миронов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Хубулов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 11'
    Очень сильное начало матча получается для "Крыльев Советов" сегодня, но конечно же расслабляться команде Игоря Осинькина нельзя. Играть сегодня ещё очень много времени. 
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Салтыков!!! Солдатенков из глубины поля выполнил заброс на ход Ежову по правому флангу, Роман вновь удачно разогнал атаку и затем сместился к правому углу штрафной площади, далее Ежов выполнил передачу в радиус штрафной площади, где Салтыков быстро подработал мяч и отлично пробил в правый угол ворот, Песьяков не смог спасти свою команду. 
  • Угловой
    9'
    Вновь футболисты "Ростова" быстро разыграли стандарт, далее с правого фланга последовала подача на ближний угол штрафной площади, оттуда последовала скидка к дальнему углу вратарской на Комличенко, который в падении головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слабо и стал лёгкой добычей Овсянникова. 
  • Угловой
    8'
    Угловой у ворот "Крыльев Советов". Футболисты "Ростова" быстро разыграли корнер, далее последовала подача с левого фланга к правому углу штрафной площади, где уже Тугарев в борьбе с Костанцей заработал повторный корнер. 
  • 7'
    Щетинин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Тугарева, а уже далее его в аут выбили защитники самарского клуба. 
  • 6'
    Салтыков при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Хубулову на левый угол штрафной площади, на этот раз Песьяков успел сыграть на выходе, Сергей в итоге перехватил мяч. 
  • 5'
    На повторе было хорошо видно, что Мелёхин как раз потерял Хубулова в своей штрафной площади, с довольно грубой ошибки в обороне начала матч команда Валерия Карпина. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Хубулов!!! Ежов совершил рывок вперёд по правому флангу после заброса из глубины поля, а затем Роман без помех выполнил подачу в центр штрафной площади на Хубулова, Владимир также без особого сопротивления головой отправил мяч точно под левую штангу. 
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    • Фол, нарушение
      3'
      Комличенко в борьбе за мяч на фланге наступил на ногу Гарре, Сергей Карасёв всё видел и дал свисток в пользу самарского клуба. 
    • 2'
      Добавим, что сегодня в составе "Ростова" в Премьер-лиге дебютирует молодой фланговый защитник Илья Вахания, ранее он за основную команду нигде в официальных матчах не играл. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в плане битвы за результат. Валерий Карпин в интервью перед матчем вполне справедливо заявил, что если в руководстве лиги хотят видеть более динамичный футбол, ставить игры в летнее время на столь ранний отрезок нельзя. Сегодня все будут страдать от жары. 
    • Первый тайм
    • 10'
      Г О О О О Л - Салтыков Никита бьет в цель!
    • 4'
      Ежов Роман сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Хубулов Владимир бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 2:0 Ростов

    Исход игры
    Крылья Советов
    28.6% (64)
    Ничья
    35.3% (79)
    Ростов
    36.2% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (60)
    Меньше
    53.85% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    85.38% (111)
    Нет
    14.62% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.8% (51)
    1:2 Ростов
    11.2% (25)
    2:1 Крылья Советов
    6.3% (14)
    2:2 Ничья
    4% (9)
    1:0 Крылья Советов
    3.6% (8)
    3:2 Крылья Советов
    3.1% (7)
    0:1 Ростов
    2.2% (5)
    1:3 Ростов
    1.8% (4)
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