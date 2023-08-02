Тур: 3. Стадион: Солидарность Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Ростов
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
24 матча
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.83
Среднее время на гол
83
108
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1
1.42
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.04
1.13
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
86
80
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|2 (1)
|1
|Бейл Гленн
|1
|0.5
|Костанца Фернандо
|1
|0.5
|Бабкин Сергей
|1
|0.5
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
|Карпицкий Егор
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|1 (1)
|0.5
|Осипенко Максим
|1
|0.5
|Тугарев Роман
|1
|0.5
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рахманович Амер
|1
|0
|Ежов Роман
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Костанца Фернандо
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Акбашев Роман
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Миронов Алексей
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1
Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1
Ростов
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0
Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1
Результаты матчей
Крылья Советов
Ростов
Точный счет
3:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|3
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|3
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|2 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|2 (1)
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 1
|Ростов
|Байрамян Хорен
|2
|Факел
|Божин Сергей
|2
|Краснодар
|Кордоба Джон
|2
|Ахмат
|Камилов Владислав
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Ростов
Исход игры
Крылья Советов
30.7% (23)
Ничья
38.7% (29)
Ростов
30.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (27)
Меньше
53.45% (31)
Обе команды забьют
Да
82.76% (48)
Нет
17.24% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (21)
1:2 Ростов
13.3% (10)
3:2 Крылья Советов
8% (6)
2:2 Ничья
6.7% (5)
1:0 Крылья Советов
6.7% (5)
2:1 Крылья Советов
5.3% (4)
0:1 Ростов
4% (3)
1:3 Ростов
2.7% (2)
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