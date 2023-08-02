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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Ростов
Прогнозы 74
Крылья Советов 31.1% (23)
X 39.2% (29)
Ростов 29.7% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Ростов
2.52
3.60
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Крылья Советов
Ростов

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

24 матча

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
6 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.83

Среднее время на гол

83
108

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1
1.42

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.04
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

86
80

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 2 (1) 1
Бейл Гленн 1 0.5
Костанца Фернандо 1 0.5
Бабкин Сергей 1 0.5
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Витюгов Максим 0 0
Карпицкий Егор 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 1 (1) 0.5
Осипенко Максим 1 0.5
Тугарев Роман 1 0.5

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахманович Амер 1 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 2 0
Терентьев Денис 1 0
Акбашев Роман 1 0
Уткин Даниил 1 0
Миронов Алексей 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1
Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1
Ростов
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0
Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Ростов

Точный счет

3:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
15.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сочи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Пари НН
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 3
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Краснодар Кордоба Джон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Ростов Байрамян Хорен 2
Факел Божин Сергей 2
Краснодар Кордоба Джон 2
Ахмат Камилов Владислав 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2023, осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 74
    Крылья Советов 31.1% (23)
    X 39.2% (29)
    Ростов 29.7% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Ростов
    2.52
    3.60
    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Ростов

    Исход игры
    Крылья Советов
    30.7% (23)
    Ничья
    38.7% (29)
    Ростов
    30.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (27)
    Меньше
    53.45% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (48)
    Нет
    17.24% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (21)
    1:2 Ростов
    13.3% (10)
    3:2 Крылья Советов
    8% (6)
    2:2 Ничья
    6.7% (5)
    1:0 Крылья Советов
    6.7% (5)
    2:1 Крылья Советов
    5.3% (4)
    0:1 Ростов
    4% (3)
    1:3 Ростов
    2.7% (2)
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    Крылья Советов
    Ростов
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