  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Рубин
1:1
Второй тайм: 50'
Спартак Москва
0'
0:1
19' Гол
Бонгонда Тео
24' Желтая карточка
Фамейе Джоэль
35' Желтая карточка
Хлусевич Даниил
1:1
39' Гол
Иву Угучукву
Интервью Кристофера Мартинса в п...
Интервью Мирлинда Даку в перерыв...
1:1. Гол Угочукву Иву (видео). М...
Соболев забил гол из офсайда (ви...
0:1. Тео Бонгонда (видео). Мир Р...

Ход матча

19'
0:1
Бонгонда Тео
(Соболев Александр Сергеевич)
24'
Фамейе Джоэль
 
35'
 
Хлусевич Даниил
39'
Иву Угучукву
1:1
Прогнозы 225
Рубин 12.9% (29)
X 17.8% (40)
Спартак Москва 69.3% (156)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Спартак Москва
4.05
3.81
2.33
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Дюпин
Юрий
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
4
Мартынович
Александр
70
Кабутов
Дмитрий
18
Апшацев
Марат
21
Зотов
Александр
6
Иву
Угучукву
51
Рожков
Илья
44
Даку
Мирлинд
20
Фамейе
Джоэль
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
14
Джикия
Георгий
82
Хлусевич
Даниил
8
Мозес
Виктор
35
Мартинс
Кристофер
47
Зобнин
Роман
77
Бонгонда
Тео
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Квинси
Рубин
3-5-2
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Рубин
Спартак Москва

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
78.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
60.6%
21.2%
6 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КPП
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМК
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.11
0.73

Среднее время на гол

81
122

Всего голов

11
29

Голов в среднем за матч

0.73
1.61

Среднее время на гол

122
55

Всего голов

31
40

Голов в среднем за матч

0.94
1.21

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

95
74

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 2 0.67
Даку Мирлинд 1 0.33
Иву Угучукву 1 0.33
Зотов Александр 0 0
Рожков Илья 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 2 0.67
Хлусевич Даниил 2 0.67
Промес Квинси 1 0.33
Мозес Виктор 1 0.33
Игнатов Михаил 0 0
Соболев Александр Сергеевич 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Иву Угучукву 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Диао Кейта 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1
Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0
Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1

Результаты матчей

Рубин
Спартак Москва

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рубин
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
3.
Урал
 2:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Рубин
 1:1 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Оренбург
 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
15.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 2:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сочи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Рубин
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Оренбург
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Урал
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Рубин
 1:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Оренбург
 0:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 3
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Краснодар Кордоба Джон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Пари НН Сергей Юран 1 1
Ростов Байрамян Хорен 2
Факел Божин Сергей 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    60'
    МОМЕНТ! Промес вышел на ударную позицию слева. Сместился он в центр и выстрелил в касание в ближний угол. Кто-то из защитников "Рубина" принял на себя всю силу выстрела. 
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕДИНА! 1:2!
    Первым касанием в матче забивает Хесус. Денисов с правого края выполнил подачу в штрафную "Рубина", и Медина сыграл на опережении, отправив мяч в правый от Дюпина угол.
  • Замена
    57'
    Игнатов вместо Мозеса на поле в составе "Спартака" появился. Медина вместо Зобнина на футбольном газоне оказался. Двойная ротация в поединке. 
  • 55'
    Визуальное численное преимущество на счету "Спартака" сейчас. Бонгонда на фланге догнал мяч, после чего неожиданно "рабоной" подал сферу на дальнюю штангу - вновь в руки вратарю. 
  • Угловой
    54'
    Еще один угловой в матче. Теперь подали корнер футболисты "Спартака". С правого края последовала передача на ближнюю стойку, но на выходе уверенно сыграл Дюпин.
  • Опасный момент
    53'
    МОМЕНТИЩЕ! Угловой заработали хозяева. С правого края последовала передача на Вуячича, который замыкал, казалось бы, наверняка дальнюю штангу, но каким-то чудом не сумел попасть в створ! Рядом со стойкой шайба прошла!
  • Опасный момент
    51'
    МОМЕНТ! С правого края последовала подача на ближнюю штангу. Там Мозес головой переправлял снаряд в дальний угол, но не попал он тут в цель!
  • Фол, нарушение
    50'
    Соболев был крайне недоволен тем, что рефери не показал его обидчику карточку желтого цвета в предыдущем эпизоде. Хотя, как мне кажется, сам Александр там до конца не понял, кто его толкал. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Угловой под №2 подал сейчас "Рубин". Подача с правого края в штрафную "Спартака", где Соболеву кто-то успевает ударить локотком по голове. 
  • 47'
    Зотов отдавал передачу на партнера, которому на фланге до мяча добраться не удалось. Сфера покинула пределы поля. В перерыве в составах команд замен сделано не было.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в Казани. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ух, как опасно было в концовке! Промес выкатил мяч слева на Зобнина, который сумел выйти на ударную позицию и пробил в ближний угол. Мяч попал в руки Дюпину, после чего в голову и вылетел в поле. Успел защитник вынести мяч за лицевую, но рефери подать угловой "красно-белым" не дал. Первый тайм завершен. У нас пока ничья - 1:1. 
  • 45'
    Уже Дюпина поторапливает судья, ведь начал потягивать время голкипер казанцев. Не нравится это рефери, который намерен мотивировать футболиста на более активную игру в рамке.
  • Фол, нарушение
    45'
    Еще одно столкновение в центре поля. Апшацев испытывает болевые ощущения. Неслабо ему попали по голеностопу соперники, но уже поднимается футболист, который удаляется восвояси. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Кабутов получил право исполнить штрафной у казанцев. Выполнил он удар по воротам соперника, но попал в защитника. Апшацев далее играл на добивании, но и его удар был далек от идеала.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты судья компенсировал.
    • Фол, нарушение
      44'
      Иву фолит в обороне. На своей половине поля дернул Хлусевича за футболку он, после чего поспешил удалиться. Якобы не приделах игрок.
    • 42'
      Примерно 3-4 минуты бригада арбитров добавит к основному времени первого тайма. Немало было остановок в первом тайме. У судей точно есть основания накинуть в качестве компенсированного времени пару минут.
    • 41'
      Будут разговоры относительно штрафного, который "Рубин" заработал перед тем, как забить гол. Мне тоже показалось, что судья мог не назначать стандартное положение. 
    • 40'
      Фамейе летит вперед, отдает пас на Апшацева. Тот находит передачей Рожкова, и последний выполняет осторожную подачу прямо в руки Рожкову, вышедшему из рамки.
    • Гол в свои ворота
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХЛУСЕВИЧ! 1:1!
      Сравнивает счет в матче "Рубин" тем временем! После подачи Апшацева мяч вынесли защитники "Спартака" на Иву. Тот мощно пробил по рамке, а Хлусевич подставил голову, от которой сфера влетела в сетку!
    • 37'
      Стандартное положение слева заработали казанцы. Апшацев будет выполнять подачу с бровки. Посмотрим, что получится из этого.
    • 36'
      Штрафной удар на правом краю "Рубин" заработал. Мягкую подачу на ближнюю штангу выполнял Зотов, но были готовы к этому хитрому навесу соперники. 
    • Желтая карточка
      35'
      Хлусевич буквально навалился на Кабутова сейчас. В итоге 82-й номер "Спартака" увидел перед собой карточку желтого цвета. Заслуженную, надо признать.
    • Судья
      33'
      Успокоились немного фанаты "Рубина". Рожков на фланге получил удар по ногам. Все думали, что судья даст свисток, однако он разрешил встречу продолжить соперника. 
    • 32'
      Здорово начинал первый тайм "Рубин", создал несколько моментов, заработал парочку стандартов, но затем атакующая игра "рубиновых" сошла на "нет". 
    • 31'
      "Спартаку" нужен второй мяч. Он поможет "красно-белым" окончательно успокоиться, ведь тогда задача на первый тайм будет даже перевыполнена. 
    • 29'
      Соболев отошел далеко на фланг. В роли правого флангового форварда он выступал, подавая мяч в штрафную соперника. Мяч в руки Дюпину приземлился. 
    • 28'
      Кстати говоря, потенциальную голевую передачу Бонгонда отдавал на своего партнера, так что к забитому голу еще и результативный пас игрок мог приписать, но не сложилось.
    • Офсайд
      27'
      Второй гол забивает "Спартак" тем временем! Соболев на левом краю штрафной сферу получил, после чего пробил в дальний угол и забил. Боковой поднял флажок. К нему без вопросов. 
    • Желтая карточка
      26'
      Фамейе за фол против соперника получает карточку желтого цвета. Слишком грубый фол, который закончился заслуженным "горчичником". 
    • Офсайд
      25'
      В атаке у "Спартак" офсайд фиксируется. Мозес во "вне игры" забрался. Был не согласен Виктор с решением рефери, но уже было решение рефери принято.
    • Травма, повреждение
      24'
      Фолят в центре поля казанцы. Фамейе буквально огрел по ноге Джикию. При этом, не только оппоненту он повреждение нанес, но и сам небольшое повреждение получил. 
    • 23'
      Абаскаль с озадаченным лицом смотрит за всем происходящим. У него как раз проблем сейчас меньше всего. Его команда показывает уверенную игру на старте сезона, пусть и не всегда она получается яркой. 
    • 21'
      "Спартак" в последние минуты встречи смог прибрать инициативу в свои руки, и это сработало. Теперь москвичи вышли вперед и будут стараться забить еще. 
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БОНГОНДА! 0:1!
      Третий его мяч в сезоне! Проникающая передача к воротам "Рубина" пошла из глубины поля. Как от стоячих, убежал от защитников Бонгонда, ушел от столкновения с вратарем и переправил мяч в сетку. Интересно, что голевую передачу на него Александр Соболев отдавал.
    • 19'
      Да, нарушений пока много в нашем матче. Теперь Мартинс перестарался в борье, завалив соперника на газон. Извиняется он перед соперником. Все в порядке.
    • Фол, нарушение
      18'
      Второй угловой кряду подали футболисты "Спартака". Подача по направлению к Соболеву полетела. В борьбе Алшацевым фолит Александр. Рефери был рядом и все видел. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Промес заработал для "Спартака" угловой. Сам же Квинси выполнил заброс в штрафную соперника, но казанцы выбили мяч на левый фланг, где против Мартинса были нарушены правила. 
    • 15'
      Абаскаль крайне взволнован. Его команда пока не может придти в себя и допускает немало ошибок в обороне. Защита трещит по швам, но пока не лопается. 
    • 14'
      "Рубин, Рубин", - доносится у нас с трибун. Тем временем спартаковцы разыграли штрафной удар у ворот соперника. Промес покатил мяч на Хлусевича, который с 25-ти метров направил мяч прямо в перчатки Дюпину. 
    • 13'
      Спартаковцы не пускают "Рубин" в атаку сейчас, но и сами "красно-белые" не могут выбежать вперед. Попадают под прессинг подопечные Рахимова снова.
    • 12'
      Отошел чуть назад коллектив Рахимова. Решили ослабить свою хватку футболисты "Рубина". Но тут же попытались хозяева пройти к воротам слева, но Рожков на фланге потерял мяч, упустив его за пределы поля. 
    • 10'
      Пытается завести свой коллектив Рашид Рахимов. Заводятся вместе с тем и фанаты, пришедшие сегодня на стадион. Сегодня "Рубин" на правах хозяина пытается действовать первым номером.
    • 9'
      Отбивается "Спартак" после очередного стандарта в исполнении "Рубина". Со штрафного казанцы подавали, но здорово оборона столичного клуба сыграла по позициям. 
    • Опасный момент
      8'
      ОПАСНО! Снова Фамейе оказался на острие. И вновь с левого края прострел идет на игрока атаки "Рубина". Тот затянул с ударом и пробил по рамке уже в тот момент, когда под мяч бросился Джикия. Жара у ворот "Спартака"! В прямом и переносном смысле.
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТИЩЕ! Едва не забивает гол в ворота соперника "Рубина". Кабутов с правого края выдал передачу на дальнюю штангу, где отклеился от соперника Фамейе. Попытался он в касание переправить мяч в сетку, но направил сферу чуть левее цели, едва коснувшись снаряда. 
    • Угловой
      6'
      Первый угловой заработали футболисты "Рубина". Последовала подача с правого края в штрафную соперника - отбивает "Спартак" снаряд подальше от ворот.
    • 5'
      Вернулся Фамейе на поле. Все с ним в порядке, а нам показывают пока что трибуны местной футбольной арены, которые неплохо заполнены в этот вечер.
    • Травма, повреждение
      4'
      Фамейе в стыке с соперником оказался на газоне. Болезненное повреждение футболист получил. Вместе с врачами он временно покидает пределы поля. 
    • 2'
      Футболисты "Рубина" сегодня предстали на поле в бордовых цветах, а игроки "Спартака" вышли на газон в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, встреча в Казани стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты "Рубина". Пожелаем удачи соперникам, поехали!
    • Второй тайм
    • 59'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Рубин 1:1 Спартак Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 1:1 Спартак Москва

    Исход игры
    Рубин
    12.9% (29)
    Ничья
    17.8% (40)
    Спартак Москва
    69.3% (156)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.52% (101)
    Меньше
    23.48% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    93.18% (123)
    Нет
    6.82% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    27.6% (62)
    1:1 Ничья
    10.2% (23)
    3:2 Рубин
    4.4% (10)
    2:2 Ничья
    4.4% (10)
    1:3 Спартак Москва
    3.6% (8)
    2:3 Спартак Москва
    2.2% (5)
    0:1 Спартак Москва
    2.2% (5)
    2:1 Рубин
    2.2% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рубин
    Спартак Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     