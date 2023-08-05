МОМЕНТ! С правого края последовала подача на ближнюю штангу. Там Мозес головой переправлял снаряд в дальний угол, но не попал он тут в цель!

МОМЕНТИЩЕ! Угловой заработали хозяева. С правого края последовала передача на Вуячича, который замыкал, казалось бы, наверняка дальнюю штангу, но каким-то чудом не сумел попасть в створ! Рядом со стойкой шайба прошла!

Еще один угловой в матче. Теперь подали корнер футболисты "Спартака". С правого края последовала передача на ближнюю стойку, но на выходе уверенно сыграл Дюпин.

Визуальное численное преимущество на счету "Спартака" сейчас. Бонгонда на фланге догнал мяч, после чего неожиданно "рабоной" подал сферу на дальнюю штангу - вновь в руки вратарю.

Игнатов вместо Мозеса на поле в составе "Спартака" появился. Медина вместо Зобнина на футбольном газоне оказался. Двойная ротация в поединке.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕДИНА! 1:2! Первым касанием в матче забивает Хесус. Денисов с правого края выполнил подачу в штрафную "Рубина", и Медина сыграл на опережении, отправив мяч в правый от Дюпина угол.

МОМЕНТ! Промес вышел на ударную позицию слева. Сместился он в центр и выстрелил в касание в ближний угол. Кто-то из защитников "Рубина" принял на себя всю силу выстрела.

Зотов отдавал передачу на партнера, которому на фланге до мяча добраться не удалось. Сфера покинула пределы поля. В перерыве в составах команд замен сделано не было.

Угловой под №2 подал сейчас "Рубин". Подача с правого края в штрафную "Спартака", где Соболеву кто-то успевает ударить локотком по голове.

Соболев был крайне недоволен тем, что рефери не показал его обидчику карточку желтого цвета в предыдущем эпизоде. Хотя, как мне кажется, сам Александр там до конца не понял, кто его толкал.

Кабутов получил право исполнить штрафной у казанцев. Выполнил он удар по воротам соперника, но попал в защитника. Апшацев далее играл на добивании, но и его удар был далек от идеала.

Еще одно столкновение в центре поля. Апшацев испытывает болевые ощущения. Неслабо ему попали по голеностопу соперники, но уже поднимается футболист, который удаляется восвояси.

Уже Дюпина поторапливает судья, ведь начал потягивать время голкипер казанцев. Не нравится это рефери, который намерен мотивировать футболиста на более активную игру в рамке.

Ух, как опасно было в концовке! Промес выкатил мяч слева на Зобнина, который сумел выйти на ударную позицию и пробил в ближний угол. Мяч попал в руки Дюпину, после чего в голову и вылетел в поле. Успел защитник вынести мяч за лицевую, но рефери подать угловой "красно-белым" не дал. Первый тайм завершен. У нас пока ничья - 1:1.

Успокоились немного фанаты "Рубина". Рожков на фланге получил удар по ногам. Все думали, что судья даст свисток, однако он разрешил встречу продолжить соперника.

Хлусевич буквально навалился на Кабутова сейчас. В итоге 82-й номер "Спартака" увидел перед собой карточку желтого цвета. Заслуженную, надо признать.

Штрафной удар на правом краю "Рубин" заработал. Мягкую подачу на ближнюю штангу выполнял Зотов, но были готовы к этому хитрому навесу соперники.

Стандартное положение слева заработали казанцы. Апшацев будет выполнять подачу с бровки. Посмотрим, что получится из этого.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХЛУСЕВИЧ! 1:1! Сравнивает счет в матче "Рубин" тем временем! После подачи Апшацева мяч вынесли защитники "Спартака" на Иву. Тот мощно пробил по рамке, а Хлусевич подставил голову, от которой сфера влетела в сетку!

Фамейе летит вперед, отдает пас на Апшацева. Тот находит передачей Рожкова, и последний выполняет осторожную подачу прямо в руки Рожкову, вышедшему из рамки.

Будут разговоры относительно штрафного, который "Рубин" заработал перед тем, как забить гол. Мне тоже показалось, что судья мог не назначать стандартное положение.

Примерно 3-4 минуты бригада арбитров добавит к основному времени первого тайма. Немало было остановок в первом тайме. У судей точно есть основания накинуть в качестве компенсированного времени пару минут.

Иву фолит в обороне. На своей половине поля дернул Хлусевича за футболку он, после чего поспешил удалиться. Якобы не приделах игрок.

32' Здорово начинал первый тайм "Рубин", создал несколько моментов, заработал парочку стандартов, но затем атакующая игра "рубиновых" сошла на "нет".

31' "Спартаку" нужен второй мяч. Он поможет "красно-белым" окончательно успокоиться, ведь тогда задача на первый тайм будет даже перевыполнена.

29' Соболев отошел далеко на фланг. В роли правого флангового форварда он выступал, подавая мяч в штрафную соперника. Мяч в руки Дюпину приземлился.

28' Кстати говоря, потенциальную голевую передачу Бонгонда отдавал на своего партнера, так что к забитому голу еще и результативный пас игрок мог приписать, но не сложилось.

27' Второй гол забивает "Спартак" тем временем! Соболев на левом краю штрафной сферу получил, после чего пробил в дальний угол и забил. Боковой поднял флажок. К нему без вопросов.

26' Фамейе за фол против соперника получает карточку желтого цвета. Слишком грубый фол, который закончился заслуженным "горчичником".

25' В атаке у "Спартак" офсайд фиксируется. Мозес во "вне игры" забрался. Был не согласен Виктор с решением рефери, но уже было решение рефери принято.

24' Фолят в центре поля казанцы. Фамейе буквально огрел по ноге Джикию. При этом, не только оппоненту он повреждение нанес, но и сам небольшое повреждение получил.

23' Абаскаль с озадаченным лицом смотрит за всем происходящим. У него как раз проблем сейчас меньше всего. Его команда показывает уверенную игру на старте сезона, пусть и не всегда она получается яркой.

21' "Спартак" в последние минуты встречи смог прибрать инициативу в свои руки, и это сработало. Теперь москвичи вышли вперед и будут стараться забить еще.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БОНГОНДА! 0:1!

Третий его мяч в сезоне! Проникающая передача к воротам "Рубина" пошла из глубины поля. Как от стоячих, убежал от защитников Бонгонда, ушел от столкновения с вратарем и переправил мяч в сетку. Интересно, что голевую передачу на него Александр Соболев отдавал.

19' Да, нарушений пока много в нашем матче. Теперь Мартинс перестарался в борье, завалив соперника на газон. Извиняется он перед соперником. Все в порядке.

18' Второй угловой кряду подали футболисты "Спартака". Подача по направлению к Соболеву полетела. В борьбе Алшацевым фолит Александр. Рефери был рядом и все видел.

17' Промес заработал для "Спартака" угловой. Сам же Квинси выполнил заброс в штрафную соперника, но казанцы выбили мяч на левый фланг, где против Мартинса были нарушены правила.

15' Абаскаль крайне взволнован. Его команда пока не может придти в себя и допускает немало ошибок в обороне. Защита трещит по швам, но пока не лопается.

14' "Рубин, Рубин", - доносится у нас с трибун. Тем временем спартаковцы разыграли штрафной удар у ворот соперника. Промес покатил мяч на Хлусевича, который с 25-ти метров направил мяч прямо в перчатки Дюпину.

13' Спартаковцы не пускают "Рубин" в атаку сейчас, но и сами "красно-белые" не могут выбежать вперед. Попадают под прессинг подопечные Рахимова снова.

12' Отошел чуть назад коллектив Рахимова. Решили ослабить свою хватку футболисты "Рубина". Но тут же попытались хозяева пройти к воротам слева, но Рожков на фланге потерял мяч, упустив его за пределы поля.

10' Пытается завести свой коллектив Рашид Рахимов. Заводятся вместе с тем и фанаты, пришедшие сегодня на стадион. Сегодня "Рубин" на правах хозяина пытается действовать первым номером.

9' Отбивается "Спартак" после очередного стандарта в исполнении "Рубина". Со штрафного казанцы подавали, но здорово оборона столичного клуба сыграла по позициям.

8' ОПАСНО! Снова Фамейе оказался на острие. И вновь с левого края прострел идет на игрока атаки "Рубина". Тот затянул с ударом и пробил по рамке уже в тот момент, когда под мяч бросился Джикия. Жара у ворот "Спартака"! В прямом и переносном смысле.

7' МОМЕНТИЩЕ! Едва не забивает гол в ворота соперника "Рубина". Кабутов с правого края выдал передачу на дальнюю штангу, где отклеился от соперника Фамейе. Попытался он в касание переправить мяч в сетку, но направил сферу чуть левее цели, едва коснувшись снаряда.

6' Первый угловой заработали футболисты "Рубина". Последовала подача с правого края в штрафную соперника - отбивает "Спартак" снаряд подальше от ворот.

5' Вернулся Фамейе на поле. Все с ним в порядке, а нам показывают пока что трибуны местной футбольной арены, которые неплохо заполнены в этот вечер.

4' Фамейе в стыке с соперником оказался на газоне. Болезненное повреждение футболист получил. Вместе с врачами он временно покидает пределы поля.

2' Футболисты "Рубина" сегодня предстали на поле в бордовых цветах, а игроки "Спартака" вышли на газон в белом обмундировании.