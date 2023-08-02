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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 73
Рубин 15.1% (11)
X 27.4% (20)
Спартак Москва 57.5% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Спартак Москва
3.48
3.81
2.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
Спартак Москва

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
78.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
60.6%
21.2%
6 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
КPП
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМК
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.11
0.73

Среднее время на гол

81
122

Всего голов

11
29

Голов в среднем за матч

0.73
1.61

Среднее время на гол

122
55

Всего голов

31
40

Голов в среднем за матч

0.94
1.21

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

95
74

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 2 1
Даку Мирлинд 1 0.5
Зотов Александр 0 0
Рожков Илья 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 2 1
Промес Квинси 1 0.5
Бонгонда Тео 1 0.5
Мозес Виктор 1 0.5
Игнатов Михаил 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 1 0
Иву Угучукву 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Диао Кейта 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Умяров Наиль 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1
Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0
Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1

Результаты матчей

Рубин
Спартак Москва

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рубин
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
15.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Урал
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Сочи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Пари НН
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Рубин
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 3
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Краснодар Кордоба Джон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Ростов Байрамян Хорен 2
Факел Божин Сергей 2
Краснодар Кордоба Джон 2
Ахмат Камилов Владислав 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 73
    Рубин 15.1% (11)
    X 27.4% (20)
    Спартак Москва 57.5% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Спартак Москва
    3.48
    3.81
    2.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Спартак Москва

    Исход игры
    Рубин
    14.7% (11)
    Ничья
    26.7% (20)
    Спартак Москва
    58.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.93% (41)
    Меньше
    28.07% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    94.74% (54)
    Нет
    5.26% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    28% (21)
    1:1 Ничья
    18.7% (14)
    3:2 Рубин
    6.7% (5)
    2:2 Ничья
    5.3% (4)
    2:1 Рубин
    5.3% (4)
    2:3 Спартак Москва
    4% (3)
    1:3 Спартак Москва
    4% (3)
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