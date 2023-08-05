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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Оренбург
0:2
Второй тайм: 50'
Урал
0'
7' Красная карточка
Мансилья Брайан Эсекиэль
0:1
21' Гол
Егорычев Андрей
0:2
37' Пенальти
Каштанов Алексей
42' Желтая карточка
Мамин Артём
Интервью Ренато Гойковича в пере...
Интервью Юрия Железнова в переры...
0:2. Гол Алексея Каштанова с пен...
0:1. Гол Андрея Егорычева (видео...
Мансилья получил красную карточк...

Ход матча

7'
Мансилья Брайан Эсекиэль
 
21'
0:1
Егорычев Андрей
37'
0:2
Каштанов Алексей
42'
 
Мамин Артём
Прогнозы 167
Оренбург 41.9% (70)
X 34.1% (57)
Урал 24% (40)
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Оренбург
Ничья
Урал
38.00
3.81
3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
81
Сидоров
Максим
22
Перес
Матиас
15
Гойкович
Ренато
25
Печенин
Кирилл
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
55
Капленко
Кирилл
23
Вера
Лукас
Габриэль
7
Гюрлюк
Эмирджан
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
1
Помазун
Илья
46
Мамин
Артём
2
Бегич
Сильвие
15
Кулаков
Денис
22
Бевеев
Мингиян
8
Мишкич
Даниэль
55
Аюпов
Тимур
25
Нейва
Кристиан
5
Егорычев
Андрей
79
Каштанов
Алексей
14
Железнов
Юрий
Оренбург
4-3-3
Урал
3-4-3

История личных встреч

Оренбург
Урал

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
75

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.33
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.33
Перес Матиас 1 0.33
Капленко Кирилл 0 0
Вера Лукас Габриэль 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 1 0.33
Егорычев Андрей 1 0.33
Мишкич Даниэль 1 (1) 0.33
Каштанов Алексей 1 (1) 0.33
Юшин Александр 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Перес Матиас 2 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулаков Денис 1 0
Помазун Илья 1 0
Мамин Артём 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Урал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2
Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Урал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1
Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0
Урал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов - Урал 1:1
Урал - Нефтчи Фергана 3:0 Урал - Сочи 1:0 Химки - Урал 0:3 Крылья Советов - Урал 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1

Результаты матчей

Оренбург
Урал

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Крылья Советов
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
3.
Урал
 2:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Ростов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Рубин
 1:1 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Динамо Москва
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Оренбург
 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
15.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 2:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сочи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Рубин
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Оренбург
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Урал
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Краснодар
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Крылья Советов
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Динамо Москва
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Рубин
 1:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Спартак Москва
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Оренбург
 0:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Балтика
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 3
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 3
Динамо Москва Смолов Фёдор 2 (1)
Краснодар Кордоба Джон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Семёнов Андрей 1 1
Оренбург Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Пари НН Сергей Юран 1 1
Ростов Байрамян Хорен 2
Факел Божин Сергей 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    63'
    В составе "Оренбурга" произошла замена. Вместо Лукаса Вера на поле вышел Николай Титков. 
  • Травма, повреждение
    62'
    Лукас Вера после рывка назад с половины поля атаки дёрнул заднюю поверхность бедра и показал, что ему нужна замена. 
  • 61'
    Флорентин сместился к радиусу штрафной площади с правой половины поля, а затем Сесар пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    60'
    Кики в центре поля нарушил правила против Гюрлюка. Игроки "Оренбурга" очень быстро разыграли стандарт. 
  • Желтая карточка
    59'
    Центральный защитник "Оренбурга" Матиас Перес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Аюпова. 
  • 58'
    Воробьёв при развитии атаки выполнил какую-то совсем сложную передачу на левый угол штрафной площади на ход Печенину, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, все уже ждали удара по воротам от капитана "Оренбурга". 
  • 57'
    После паузы Бегич и Гойкович показали, что с ними всё нормально, оба защитника показали, что они готовы продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    56'
    Вера с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Бегич в борьбе за верховой мяч головами столкнулся с Гойковичем, Рафаэль Шафеев сразу же остановил игру и позвал на поле врачей команд. 
  • Угловой
    55'
    Вновь футболисты "Оренбурга" разыграли угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на правом фланге хозяева поля ничего интересного придумать не смогли. 
  • 54'
    Сидоров при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Флорентином, а затем Максим от лицевой линии поля выполнил прострел к линии вратарской на Воробьёва, Бегич опередил капитана "Оренбурга" и выбил мяч на угловой. 
  • 53'
    Вера с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • Угловой
    52'
    Флорентин с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, футболисты "Урала" сыграли внимательно и сразу же выбили мяч подальше от своих владений. 
  • Угловой
    51'
    Футболисты "Оренбурга" быстро разыграли корнер между собой, далее с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, после борьбы Перес в падении через себя пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала" и ушёл на повторный корнер. 
  • 50'
    Флорентин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Урала" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Егорычев на левой половине поля нарушил правила против Гюрлюка. Игроки "Оренбурга" тщательно готовятся к стандарту. 
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    • 48'
      Вера с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Флорентин грудью сбросил мяч на левый угол вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • Замена
      47'
      В составе "Урала" после перерыва произошла замена. Вместо Артёма Мамина на поле вышел Итало. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Иржи Ярошик как-то перестроить игру "Оренбурга", единственная надежда для гостей забить быстрый гол в контратаке или при стандарте. Если же "Урал" сможет "засушить" игру, отыграть два мяча даже за тридцать минут по такой игре будет крайне проблематично. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал", который сразу же получил большинство, уверенно на выезде переигрывает "Оренбург" со счётом 2:0. Команда Виктора Ганчаренко достаточно грамотно работает по счёту, если далее ничего резко не изменится, команда из Екатеринбурга должна будет без особого труда набирать три очка в этот вечер. 
    • 45'
      Кулаков из центра поля выполнил передачу на ход Каштанову по правой половине поля, Алексей зацепился за мяч под давлением Переса и затем выполнил передачу на свободного Мишкича, Даниэль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь полетел выше цели. 
    • 45'
      Железнов с левой половины поля из-за пределов штрафной площади решил пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Рафаэль Шафеев к основному времени первого тайма. 
    • Судья
      44'
      Аюпов на половине поля соперника грубо сыграл против Переса, Рафаэль Шафеев почему-то не стал показывать жёлтую карточку игроку "Урала". 
    • Желтая карточка
      43'
      Центральный защитник "Урала" Артём Мамин получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Мамин нарушил правила против Флорентина. 
    • 42'
      Егорычев при развитии атаки по левому флангу  выполнил передачу к лицевой линии поля на Желензова, Юрий выполнил прострел в центр к линии вратарской, Гойкович грамотно сыграл по позиции и не дал Каштанову добраться до мяча. 
    • Опасный момент
      41'
      Сидоров на этот раз вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем Максим сильно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 40'
      Сидоров с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бевеев головой выбил мяч подальше от своих владений. 
    • 39'
      Бевеев в центре поля нарушил правила. "Оренбурга" наконец-то стал быстро разыгрывать стандарты. 
    • 38'
      И вот так "Урал" уже сделал весомую заявку на победу. "Оренбург" пока что в домашних матчах действует совсем неудачно, не будем забывать, что команда Иржи Ярошика в Кубке России "сгорела" московскому ЦСКА со счётом 0:6. 
    • Пенальти
      37'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Каштанов!!! Алексей Каштанов с "точки" уверенно пробил по центру, Сысуев гадал и прыгнул в левый угол ворот. 
    • Пенальти!
      36'
      Пенальти назначается в ворота "Оренбурга"! Кулаков получил передачу на ход по правому флангу к угловому флажку, далее Денис выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сидоров в позиционной борьбе нарушил правила против Аюпова, Рафаэль Шафеев сразу же дал свисток и указал на "точку". 
    • 35'
      Гюрлюк с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на ход Воробьёву, Кики оказался первым на мяче и перехватил его вместе с партнёрами по команде. 
    • 34'
      "Урал" после забитого мяча всё же не стремится увеличивать своё преимущество, больше команда Виктора Ганчаренко уже работает по счёту. 
    • Угловой
      33'
      Угловой у ворот "Оренбурга". Железнов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Перес неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Мишкич в центре поля огрел по ногам Вера. Игроки "Оренбурга" довольно долго разыгрывали стандарт. 
    • Угловой
      31'
      Железнов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Оренбурга" сыграли без ошибок и сразу же выбили мяч к центру поля. 
    • Опасный момент
      30'
      Егорычев разогнал ещё одну атаку "Урала" практически по центру, следом последовала передача к правому углу штрафной площади на Каштанова, Алексей сразу же пробил по воротам, Сысуев сократил дистанцию и ногой отбил мяч на правый угол штрафной площади, Кулаков сразу же сыграл на добивании, но тут под мяч грамотно подставился Капленко, мяч ушёл на угловой. 
    • Угловой
      29'
      Игроки "Оренбурга" совсем как-то странно разыграли угловой, в итоге совсем ничего толкового хозяева поля на стандарте не создали. 
    • 28'
      Воробьёв из центра поля выполнил хорошую передачу к правому углу штрафной площади на ход Сидорову, Максим хорошо набежал на мяч и выполнил опасный прострел в центр к линии вратарской, Мамин удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Судья
      27'
      Рафаэль Шафеев дал небольшую паузу футболистам, чтобы они могли попить воды и перевести дух. Всё же сегодня в Оренбурге даже под вечер довольно жарко. 
    • Угловой
      26'
      Железнов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча при стандарте. 
    • Опасный момент
      25'
      "Урал" продолжил активное давление на ворота "Оренбурга" на левом фланге, после прострела в центр штрафной мяч от защитника отскочил в центр к линии штрафной, Аюпов подкараулил отскок и в касание пробил в правый угол ворот, Сысуев в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 24'
      Железнов попытался убежать в штрафную площадь по левой половине поля, но Гойкович успешно накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • 23'
      Достаточно быстро "Урал" воплотил своё численное преимущество в забитый мяч, но конечно же на этом успокаиваться гостям нельзя. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Аюпов в центре поля нарушил правила против Гюрлюка. Игроки "Оренбурга" быстро разыграли стандарт. 
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Егорычев!!! Бегич из центрального круга выполнил передачу на ход Егорычеву, Андрей спокойно убежал в штрафную площадь и сильно низом отправил мяч под правую штангу, Сысуев ничего не смог поделать. 
    • 20'
      Сидоров совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бевеев хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих владений. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Мамин в центре поля нарушил правила против Воробьёва. Игроки "Оренбурга" быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Кулаков в борьбе за мяч в центре поля влетел в Лукаса. С самого начала матча все футболисты завелись. Игрок "Оренбурга" в итоге получил повреждение. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Аюпов в центре поля грубо сыграл против Флорентина. Рафаэль Шафеев на этот раз решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Кики на левом фланге у штрафной площади соперника нарушил правила против Флорентина. Игроки "Оренбурга" не смогли быстро разыграли стандарт. 
    • 15'
      Кики с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Мишкич в касание вновь направил мяч параллельно вратарской, а вот удара по воротам так и не последовало. 
    • Угловой
      14'
      Железнов с углового на этот раз выполнил подачу в центр вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом головой по воротам. 
    • Угловой
      13'
      Железнов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сидоров оказался первым на мяче и в прыжке головой выбил его на повторный корнер. 
    • 12'
      Егорычев из центра поля выполнил заброс на ход Кулакову на правый угол штрафной площади, Печенин оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
    • 11'
      "Урал" после получения численного преимущества пока что не спешит играть первым номером, всё же команда Виктора Ганчаренко ещё не освоилась полностью на искусственном газоне. 
    • 10'
      Бевеев с правой половины поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади "Оренбурга", мяч полетел слишком сильно для Кики, будет удар от ворот. 
    • 9'
      Бевеев показал, что с ним всё нормально после опасной игры соперника, Мингиян готов продолжать матч. 
    • 8'
      Мансилья показал, что он смотрел на мяч, а не на соперника, но всё же это не оправдание для форварда "Оренбурга". 
    • Красная карточка
      7'
      Удаление в составе "Оренбурга"! Брайан Мансилья в борьбе за верховой мяч на своей половине поля опасно сыграл против Бевеева, Рафаэль Шафеев сразу же дал свисток и показал прямую красную карточку. 
    • 6'
      Сегодня в Оренбурге стадион вновь заполнен не очень хорошо, но всё же в вечернее время футболистам вполне по силам показать неплохую игру. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Флорентин в центре поля нарушил правила против активного Аюпова. Игроки "Урала" вновь быстро разыграли стандарт. 
    • 4'
      Егорычев прошёл вперёд по левому флангу, затем Андрей сместился к углу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Сидоров в центре поля нарушил правила против Аюпова. Игроки "Урала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      2'
      Илья Помазун сразу же попал на левом углу вратарской под серьёзный прессинг и едва не подарил мяч сопернику, но всё же голкиперу "Урала" повезло с отскоком, будет удар от ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Оренбурге нас ждёт очень интересная битва за очки, "Оренбург" проводит первый домашний матч в этом сезоне и конечно же сделает всё возможное, чтобы порадовать болельщиков победой. 
    • Второй тайм
    • 55'
      Перес Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Мамин Артём уходит с поля. Итало выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Мамин Артём получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Г О О О О Л - Алексей Каштанов из команды Урал забивает с точки!
    • 21'
      Г О О О О Л - Егорычев Андрей бьет в цель!
    • 7'
      УДАЛЕНИЕ! - Мансилья Брайан Эсекиэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 0:2 Урал

    Исход игры
    Оренбург
    41.9% (70)
    Ничья
    34.1% (57)
    Урал
    24% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.32% (63)
    Меньше
    53.68% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    81.62% (111)
    Нет
    18.38% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.7% (48)
    2:1 Оренбург
    18% (30)
    1:2 Урал
    13.2% (22)
    1:0 Оренбург
    11.4% (19)
    2:2 Ничья
    2.4% (4)
    3:1 Оренбург
    1.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.2% (2)
    2:0 Оренбург
    1.2% (2)
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