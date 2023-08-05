После паузы Бегич и Гойкович показали, что с ними всё нормально, оба защитника показали, что они готовы продолжать матч.

Воробьёв при развитии атаки выполнил какую-то совсем сложную передачу на левый угол штрафной площади на ход Печенину, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, все уже ждали удара по воротам от капитана "Оренбурга".

Центральный защитник "Оренбурга" Матиас Перес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Аюпова.

Кики в центре поля нарушил правила против Гюрлюка. Игроки "Оренбурга" очень быстро разыграли стандарт.

Флорентин сместился к радиусу штрафной площади с правой половины поля, а затем Сесар пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Лукас Вера после рывка назад с половины поля атаки дёрнул заднюю поверхность бедра и показал, что ему нужна замена.

Егорычев на левой половине поля нарушил правила против Гюрлюка. Игроки "Оренбурга" тщательно готовятся к стандарту.

Флорентин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Урала" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

Футболисты "Оренбурга" быстро разыграли корнер между собой, далее с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, после борьбы Перес в падении через себя пробил по воротам, мяч попал в защитника "Урала" и ушёл на повторный корнер.

Флорентин с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, футболисты "Урала" сыграли внимательно и сразу же выбили мяч подальше от своих владений.

Вера с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Сидоров при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Флорентином, а затем Максим от лицевой линии поля выполнил прострел к линии вратарской на Воробьёва, Бегич опередил капитана "Оренбурга" и выбил мяч на угловой.

Вновь футболисты "Оренбурга" разыграли угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на правом фланге хозяева поля ничего интересного придумать не смогли.

Вера с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Бегич в борьбе за верховой мяч головами столкнулся с Гойковичем, Рафаэль Шафеев сразу же остановил игру и позвал на поле врачей команд.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Иржи Ярошик как-то перестроить игру "Оренбурга", единственная надежда для гостей забить быстрый гол в контратаке или при стандарте. Если же "Урал" сможет "засушить" игру, отыграть два мяча даже за тридцать минут по такой игре будет крайне проблематично.

В составе "Урала" после перерыва произошла замена. Вместо Артёма Мамина на поле вышел Итало.

Вера с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Флорентин грудью сбросил мяч на левый угол вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось.

Егорычев при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу к лицевой линии поля на Желензова, Юрий выполнил прострел в центр к линии вратарской, Гойкович грамотно сыграл по позиции и не дал Каштанову добраться до мяча.

Центральный защитник "Урала" Артём Мамин получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Мамин нарушил правила против Флорентина.

Аюпов на половине поля соперника грубо сыграл против Переса, Рафаэль Шафеев почему-то не стал показывать жёлтую карточку игроку "Урала".

Три минуты добавил Рафаэль Шафеев к основному времени первого тайма.

Кулаков из центра поля выполнил передачу на ход Каштанову по правой половине поля, Алексей зацепился за мяч под давлением Переса и затем выполнил передачу на свободного Мишкича, Даниэль пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь полетел выше цели.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Урал", который сразу же получил большинство, уверенно на выезде переигрывает "Оренбург" со счётом 2:0. Команда Виктора Ганчаренко достаточно грамотно работает по счёту, если далее ничего резко не изменится, команда из Екатеринбурга должна будет без особого труда набирать три очка в этот вечер.

41' Сидоров на этот раз вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем Максим сильно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

40' Сидоров с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бевеев головой выбил мяч подальше от своих владений.

39' Бевеев в центре поля нарушил правила. "Оренбурга" наконец-то стал быстро разыгрывать стандарты.

38' И вот так "Урал" уже сделал весомую заявку на победу. "Оренбург" пока что в домашних матчах действует совсем неудачно, не будем забывать, что команда Иржи Ярошика в Кубке России "сгорела" московскому ЦСКА со счётом 0:6.

37' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Каштанов!!! Алексей Каштанов с "точки" уверенно пробил по центру, Сысуев гадал и прыгнул в левый угол ворот.

36' Пенальти назначается в ворота "Оренбурга"! Кулаков получил передачу на ход по правому флангу к угловому флажку, далее Денис выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сидоров в позиционной борьбе нарушил правила против Аюпова, Рафаэль Шафеев сразу же дал свисток и указал на "точку".

35' Гюрлюк с правого фланга выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на ход Воробьёву, Кики оказался первым на мяче и перехватил его вместе с партнёрами по команде.

34' "Урал" после забитого мяча всё же не стремится увеличивать своё преимущество, больше команда Виктора Ганчаренко уже работает по счёту.

33' Угловой у ворот "Оренбурга". Железнов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Перес неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

32' Мишкич в центре поля огрел по ногам Вера. Игроки "Оренбурга" довольно долго разыгрывали стандарт.

31' Железнов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Оренбурга" сыграли без ошибок и сразу же выбили мяч к центру поля.

30' Егорычев разогнал ещё одну атаку "Урала" практически по центру, следом последовала передача к правому углу штрафной площади на Каштанова, Алексей сразу же пробил по воротам, Сысуев сократил дистанцию и ногой отбил мяч на правый угол штрафной площади, Кулаков сразу же сыграл на добивании, но тут под мяч грамотно подставился Капленко, мяч ушёл на угловой.

29' Игроки "Оренбурга" совсем как-то странно разыграли угловой, в итоге совсем ничего толкового хозяева поля на стандарте не создали.

28' Воробьёв из центра поля выполнил хорошую передачу к правому углу штрафной площади на ход Сидорову, Максим хорошо набежал на мяч и выполнил опасный прострел в центр к линии вратарской, Мамин удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

27' Рафаэль Шафеев дал небольшую паузу футболистам, чтобы они могли попить воды и перевести дух. Всё же сегодня в Оренбурге даже под вечер довольно жарко.

26' Железнов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча при стандарте.

25' "Урал" продолжил активное давление на ворота "Оренбурга" на левом фланге, после прострела в центр штрафной мяч от защитника отскочил в центр к линии штрафной, Аюпов подкараулил отскок и в касание пробил в правый угол ворот, Сысуев в прыжке перевёл мяч на угловой.

24' Железнов попытался убежать в штрафную площадь по левой половине поля, но Гойкович успешно накрыл соперника и выбил мяч в аут.

23' Достаточно быстро "Урал" воплотил своё численное преимущество в забитый мяч, но конечно же на этом успокаиваться гостям нельзя.

22' Аюпов в центре поля нарушил правила против Гюрлюка. Игроки "Оренбурга" быстро разыграли стандарт.

21' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Егорычев!!! Бегич из центрального круга выполнил передачу на ход Егорычеву, Андрей спокойно убежал в штрафную площадь и сильно низом отправил мяч под правую штангу, Сысуев ничего не смог поделать.

20' Сидоров совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бевеев хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих владений.

19' Мамин в центре поля нарушил правила против Воробьёва. Игроки "Оренбурга" быстро разыграли стандарт.

18' Кулаков в борьбе за мяч в центре поля влетел в Лукаса. С самого начала матча все футболисты завелись. Игрок "Оренбурга" в итоге получил повреждение.

17' Аюпов в центре поля грубо сыграл против Флорентина. Рафаэль Шафеев на этот раз решил обойтись без жёлтой карточки.

16' Кики на левом фланге у штрафной площади соперника нарушил правила против Флорентина. Игроки "Оренбурга" не смогли быстро разыграли стандарт.

15' Кики с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Мишкич в касание вновь направил мяч параллельно вратарской, а вот удара по воротам так и не последовало.

14' Железнов с углового на этот раз выполнил подачу в центр вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом головой по воротам.

13' Железнов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сидоров оказался первым на мяче и в прыжке головой выбил его на повторный корнер.

12' Егорычев из центра поля выполнил заброс на ход Кулакову на правый угол штрафной площади, Печенин оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

11' "Урал" после получения численного преимущества пока что не спешит играть первым номером, всё же команда Виктора Ганчаренко ещё не освоилась полностью на искусственном газоне.

10' Бевеев с правой половины поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади "Оренбурга", мяч полетел слишком сильно для Кики, будет удар от ворот.

9' Бевеев показал, что с ним всё нормально после опасной игры соперника, Мингиян готов продолжать матч.

8' Мансилья показал, что он смотрел на мяч, а не на соперника, но всё же это не оправдание для форварда "Оренбурга".

7' Удаление в составе "Оренбурга"! Брайан Мансилья в борьбе за верховой мяч на своей половине поля опасно сыграл против Бевеева, Рафаэль Шафеев сразу же дал свисток и показал прямую красную карточку.

6' Сегодня в Оренбурге стадион вновь заполнен не очень хорошо, но всё же в вечернее время футболистам вполне по силам показать неплохую игру.

5' Флорентин в центре поля нарушил правила против активного Аюпова. Игроки "Урала" вновь быстро разыграли стандарт.

4' Егорычев прошёл вперёд по левому флангу, затем Андрей сместился к углу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот, мяч полетел выше цели.

3' Сидоров в центре поля нарушил правила против Аюпова. Игроки "Урала" достаточно быстро разыграли стандарт.

2' Илья Помазун сразу же попал на левом углу вратарской под серьёзный прессинг и едва не подарил мяч сопернику, но всё же голкиперу "Урала" повезло с отскоком, будет удар от ворот.