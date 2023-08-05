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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Ботошани
0:0
Первый тайм: 11'
У Крайова 1948
0'

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
У Крайова 1948
2.65
3.25
2.83
Все Коэффициенты
68
Дукан
Рэзван
3
Мутомбо
Габриэль
6
Дикан
Виктор
32
Шерони
Алин
40
Пий
Джуниор
24
Чиоу
Мариус
Лулиан
8
Флореску
Эдуард
45
Олинга
Фабрис
80
Iulian
Carausu
10
Роман
Михай
V
93
Виргиль
Пинсон
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
3
Lorenzo
Paramatti
14
Энрикеш
Данни
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
Ботошани
У Крайова 1948

История личных встреч

Ботошани
У Крайова 1948

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
0

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роман Михай V 1 0.25
Флореску Эдуард 1 0.25
Виргиль Пинсон 1 0.25
Дикан Виктор 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 2 0.5
Сидибе Секу 2 (1) 0.5
Бауса Хуан 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Секу 1 0
Олинга Фабрис 1 0
Шерони Алин 1 0
Мутомбо Габриэль 1 0
Патаке Андрей 1 0
Дроле Жан-Армель 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Eugen Gabriel David 1 0
Дикан Виктор 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Lorenzo Paramatti 1 0
Албу Константин 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
У Крайова 1948
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
У Крайова 1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

2
0
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
У Крайова 1948
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3
Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2
Аален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0

Результаты матчей

Ботошани
У Крайова 1948

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ботошани
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Волунтари
 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Ботошани
 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Петролул Плоешти
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
У Крайова 1948
 0:0 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Динамо Бухарест
 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Ботошани
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
У Крайова 1948
 0:0 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
У Крайова 1948
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Ботошани
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 22'
    Дикан Виктор наказан за толчок Бауса Хуан
  • 21'
    Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 20'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 20'
    Матч остановлен
  • 20'
    Контроль мяча: Ботошани: 27%, У Крайова 1948: 73%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Ботошани
  • 20'
    Оооо... вот это был удар! Кицу Аурелиан должен был забить с этой позиции.
  • 20'
    Кицу Аурелиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 20'
    Сидибе Секу из команды У Крайова 1948 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 19'
    У Крайова 1948 пытается что-то создать.
  • 17'
    У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 17'
    Энрикеш Данни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 17'
    Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 подал угловой слева.
  • 16'
    Iulian Carausu ослабляет давление, выбив мяч.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    У Крайова 1948
    2.65
    3.25
    2.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ботошани 0:0 У Крайова 1948 онлайн

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    Ботошани
    У Крайова 1948
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