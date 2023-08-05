Тур: 4. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Калин Юлиан
0:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБахасса Яссин
31' Undefined phrase: football_event_Lorenzo Paramatti
45' Желтая карточкаМутомбо Габриэль
0:1
45' ГолБауса Хуан
80' Желтая карточкаAndrei Dragu
80' Желтая карточкаЭнрикеш Данни
89' Желтая карточкаАсамоа Самуэль
90' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
90' Желтая карточкаRobert Dimitrie Popa
90' Желтая карточкаПоп Влад
90'+7
Ход матча
14'
45'
45'
0:1
80'
80'
89'
90'
90'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
68
Дукан
Рэзван
32
Шерони
Алин
40
Пий
Джуниор
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
-
26 Razvan Cret
-
23 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
27 Mario Ilie
-
Главный тренер: Дикэ Николае
История личных встреч
Ботошани
У Крайова 1948
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
0
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роман Михай V
|1
|0.25
|Флореску Эдуард
|1
|0.25
|Виргиль Пинсон
|1
|0.25
|Дикан Виктор
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|2
|0.5
|Сидибе Секу
|2 (1)
|0.5
|Бауса Хуан
|1
|0.25
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутомбо Габриэль
|2
|0
|Камара Секу
|1
|0
|Олинга Фабрис
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Патаке Андрей
|1
|0
|Дроле Жан-Армель
|1
|0
|Дукан Рэзван
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Eugen Gabriel David
|1
|0
|Дикан Виктор
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Албу Константин
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
У Крайова 1948
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
У Крайова 1948
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
2
0
Ботошани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
У Крайова 1948
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3
Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2
Аален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0
Результаты матчей
Ботошани
У Крайова 1948
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ботошани
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (2)
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Политехника Яссы
|Самайоа Николас
|1 1
|Петролул Плоешти
|Guilherme Gomes Garutti
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2