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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Ботошани
0:1
Конец матча
У Крайова 1948
0'
14' Желтая карточка
Бахасса Яссин
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Lorenzo Paramatti
45' Желтая карточка
Мутомбо Габриэль
0:1
45' Гол
Бауса Хуан
80' Желтая карточка
Andrei Dragu
80' Желтая карточка
Энрикеш Данни
89' Желтая карточка
Асамоа Самуэль
90' Желтая карточка
Gabriel Compagnucci
90' Желтая карточка
Robert Dimitrie Popa
90' Желтая карточка
Поп Влад
90'+7
68
Дукан
Рэзван
3
Мутомбо
Габриэль
6
Дикан
Виктор
32
Шерони
Алин
40
Пий
Джуниор
24
Чиоу
Мариус
Лулиан
8
Флореску
Эдуард
45
Олинга
Фабрис
80
Iulian
Carausu
10
Роман
Михай
V
93
Виргиль
Пинсон
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
3
Lorenzo
Paramatti
14
Энрикеш
Данни
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
6
Аким
Влад
77
Асамоа
Самуэль
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
Ботошани
У Крайова 1948

История личных встреч

Ботошани
У Крайова 1948

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
0

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роман Михай V 1 0.25
Флореску Эдуард 1 0.25
Виргиль Пинсон 1 0.25
Дикан Виктор 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 2 0.5
Сидибе Секу 2 (1) 0.5
Бауса Хуан 1 0.25

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутомбо Габриэль 2 0
Камара Секу 1 0
Олинга Фабрис 1 0
Шерони Алин 1 0
Патаке Андрей 1 0
Дроле Жан-Армель 1 0
Дукан Рэзван 1 0
Andrei Dragu 1 0
Eugen Gabriel David 1 0
Дикан Виктор 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Албу Константин 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
У Крайова 1948
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
У Крайова 1948
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

2
0
Ботошани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
У Крайова 1948
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Ботошани - Ференцварош 0:3
Ботошани - Закакиу 3:0 Легия - Ботошани 5:0 ЦСКА София - Ботошани 1:0 Ботошани - Миовени 5:1 Волунтари - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:2 Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - Миовени 1:1 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2
Аален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0

Результаты матчей

Ботошани
У Крайова 1948

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ботошани
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Волунтари
 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Университатя Клуж
 0:1 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 5 - 8 3
13.
Динамо Бухарест
 1:0 4 1 0 3 2 - 7 3
14.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Петролул Плоешти
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
15.
Университатя Клуж
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Динамо Бухарест
 1:0 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Клуж
 0:1 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Динамо Бухарест
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
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