Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

60' Команда У Крайова 1948 имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

60' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

59' Г О О О О Л - Бауса Хуан забивает ударом с правой ноги!

59' Сидибе Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Сидибе Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Yassine Bahassa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Оооо... вот это был удар! Виргиль Пинсон должен был забить с этой позиции.

54' Виргиль Пинсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Ботошани

54' Асамоа Самуэль не смог попасть в створ ударом издали

53' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Габриэль Компануччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Виргиль Пинсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Виргиль Пинсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [13] минут(а)

45' Флореску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

42' Флореску Эдуард из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

41' После проверки VAR рефери поменял решение - Ботошани не будет бить пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ботошани

30' Дикан Виктор не смог попасть в створ ударом издали

30' Виргиль Пинсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Матч остановлен

20' Удар от ворот произведет Ботошани

20' Оооо... вот это был удар! Кицу Аурелиан должен был забить с этой позиции.

20' Кицу Аурелиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Энрикеш Данни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Рефери не любит споров - именно за это Yassine Bahassa сейчас получил желтую

14' Iulian Carausu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола