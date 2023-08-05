Тур: 4. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Хацеган Овидиу
0:1
Первый тайм: 29'
Ход матча
15'
0:1
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
24
Гиафер
Денис
22
Бани
Андрей
30
Рошу
Нелуц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанНападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
История личных встреч
Университатя Клуж
Динамо Бухарест
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.33
Среднее время на гол
78
67
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.67
1.29
Среднее время на гол
33
70
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.85
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кипчу Александру
|3
|0.75
|Нистор Дан
|2 (1)
|0.5
|Попа Даньел
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|1
|0.25
|Dennis Politic
|1
|0.25
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нистор Дан
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Митря Богдан
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Горчеа Андрей
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|2
|0
|Моура Габриэл
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Ларрусеа Горка
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Амзар Йонуц
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
5
0
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
6
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1
Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 0:3 Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1
Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1 Динамо Бухарест - АСУ Политехнича 1:1
Результаты матчей
Университатя Клуж
Динамо Бухарест
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|13.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (2)
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Политехника Яссы
|Самайоа Николас
|1 1
|Петролул Плоешти
|Guilherme Gomes Garutti
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2