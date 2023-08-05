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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Университатя Клуж
0:1
Первый тайм: 29'
Динамо Бухарест
0'
0:1
15' Гол
Dennis Politic

Ход матча

15'
0:1
Dennis Politic

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Динамо Бухарест
3.70
3.50
3.85
Все Коэффициенты
33
Горчеа
Андрей
88
Димитров
Радослав
6
Мирон
Джордже
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
7
Стойка
Янис
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
27
Кипчу
Александру
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
24
Гиафер
Денис
27
Григоре
Рикардо
2
Моура
Габриэл
8
Ларрусеа
Горка
22
Бани
Андрей
10
Дани
Иглесиас
30
Рошу
Нелуц
17
Dennis
Politic
9
Stefan
Catalin
Tira
Университатя Клуж
Динамо Бухарест

История личных встреч

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

LIQ
1:1
LIQ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ДА
0:0
ДА
2:1
ДА
3:4
ДА
1:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.29

Среднее время на гол

33
70

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.85
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кипчу Александру 3 0.75
Нистор Дан 2 (1) 0.5
Попа Даньел 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 1 0.25
Dennis Politic 1 0.25

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нистор Дан 2 0
Димитров Радослав 1 0
Митря Богдан 1 0
Пициан Андрей 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Бик Овидиу 1 0
Горчеа Андрей 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 2 0
Моура Габриэл 1 0
Голубович Аднан 1 0
Ларрусеа Горка 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Амзар Йонуц 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
0
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

6
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1
Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 0:3 Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1
Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1 Динамо Бухарест - АСУ Политехнича 1:1

Результаты матчей

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Волунтари
 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Университатя Клуж
 0:1 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 5 - 8 3
13.
Динамо Бухарест
 1:0 4 1 0 3 2 - 7 3
14.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Петролул Плоешти
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
15.
Университатя Клуж
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Динамо Бухарест
 1:0 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Клуж
 0:1 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Динамо Бухарест
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Университатя Клуж
    Ничья
    Динамо Бухарест
    3.70
    3.50
    3.85
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