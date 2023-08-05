Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Динамо Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

42' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

39' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Рошу Нелуц пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

35' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Митря Богдан не смог попасть в створ ударом издали

33' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Вэтэжелу Богдан не смог попасть в створ ударом издали

29' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Рошу Нелуц пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

28' Бани Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

22' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Бик Овидиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Фантастический гол, где все сам сделал Dennis Politic

15' Команда Динамо Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Dennis Politic забивает ударом с правой ноги!

15' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Кипчу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Григоре Рикардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Филип Иоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Кипчу Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кипчу Александру наказан за толчок Cristian Costin

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре