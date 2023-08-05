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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Университатя Клуж
1:1
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
0:1
15' Гол
Dennis Politic
1:1
51' Гол
Попа Даньел
52' Желтая карточка
Рошу Нелуц
55' Желтая карточка
Моура Габриэл
57' Желтая карточка
Митря Богдан
58' Желтая карточка
Ларрусеа Горка
58' Желтая карточка
Бани Андрей
90' Желтая карточка
Бена Квентин
90'+7
33
Горчеа
Андрей
88
Димитров
Радослав
6
Мирон
Джордже
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
7
Стойка
Янис
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
27
Кипчу
Александру
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
24
Гиафер
Денис
27
Григоре
Рикардо
2
Моура
Габриэл
8
Ларрусеа
Горка
22
Бани
Андрей
10
Дани
Иглесиас
30
Рошу
Нелуц
17
Dennis
Politic
9
Stefan
Catalin
Tira
Университатя Клуж
Динамо Бухарест

История личных встреч

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

LIQ
1:1
LIQ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ДА
0:0
ДА
2:1
ДА
3:4
ДА
1:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.29

Среднее время на гол

33
70

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.85
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кипчу Александру 3 0.75
Нистор Дан 2 (1) 0.5
Попа Даньел 1 0.25
Вэтэжелу Богдан 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 1 0.25
Dennis Politic 1 0.25

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нистор Дан 2 0
Митря Богдан 2 0
Димитров Радослав 1 0
Пициан Андрей 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Бик Овидиу 1 0
Горчеа Андрей 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 3 0
Моура Габриэл 2 0
Ларрусеа Горка 2 0
Голубович Аднан 1 0
Бена Квентин 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Бани Андрей 1 0
Амзар Йонуц 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
0
Университатя Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1
Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Динамо Бухарест - Сепси 0:3 Стяуа - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1
Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Стяуа Бухарест - Динамо Бухарест 2:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Униря Деж - Динамо Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 1:1 Динамо Бухарест - АСУ Политехнича 1:1

Результаты матчей

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Волунтари
 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Университатя Клуж
 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 5 - 8 3
13.
Петролул Плоешти
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Динамо Бухарест
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
Весь список
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