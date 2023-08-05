Тур: 2. Стадион: Cegeka Arena.
0'
0:1
1' ГолЧарльз-Кук Риган
33' Желтая карточкаНуху Айзек
50' Желтая карточкаМаккензи Марк
75' Желтая карточкаНуруден Абдул Манаф
Ход матча
1'
0:1
33'
50'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Сор
Коллинс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Jan Kral
-
-
18 Amadou Keita
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Генк
Эйпен
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.9
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.7
Среднее время на гол
67
128
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
2.16
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
41
68
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэста Карлос
|1
|0.5
|Муньос Даниэль
|1
|0.5
|Фадера Алию
|1
|0.5
|Хейнен Бриан
|1 (1)
|0.5
|Пейнтсил Джозеф
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yentil van Genechten
|2
|1
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.5
|Gary Magnee
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккензи Марк
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эйпен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эйпен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0
Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1
Эйпен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0
Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1
Результаты матчей
Генк
Эйпен
Точный счет
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Генк
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Эйпен
|Yentil van Genechten
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|1 (1)
|Мехелен
|Схоофс Роб
|1
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Спортинг Шарлеруа
|Nikola Stulic
|1
|Андерлехт
|Вертонген Ян
|1
|Кортрейк
|Сильва Жоао
|1