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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Генк
0:1
Второй тайм: 84'
Эйпен
0'
0:1
1' Гол
Чарльз-Кук Риган
33' Желтая карточка
Нуху Айзек
50' Желтая карточка
Маккензи Марк
75' Желтая карточка
Нуруден Абдул Манаф
83' Желтая карточка
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
4
Мохаммед
Азиз
17
Грошовски
Патрик
34
Эль-Ханнус
Билаль
14
Сор
Коллинс
11
Ндайишимий
Майк
90
Christopher
Bonsu
Baah
33
Нуруден
Абдул
Манаф
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
2
Yentil
van
Genechten
35
Ламбер
Борис
6
Байе
Брандон
14
Деом
Жером
7
Нуху
Айзек
10
Чарльз-Кук
Риган
Генк
4-2-3-1
Эйпен
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Эйпен

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПДА
5:0
ПДА
3:2
ТМК
2:0
ПДА
1:4
ПДА
4:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ЛППОЗПВЛЕ
2:1
ЛППОЗПВЛЕ
1:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.9
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.7

Среднее время на гол

67
128

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

2.16
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

41
68

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэста Карлос 1 0.5
Муньос Даниэль 1 0.5
Фадера Алию 1 0.5
Хейнен Бриан 1 (1) 0.5
Пейнтсил Джозеф 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yentil van Genechten 2 1
Чарльз-Кук Риган 1 0.5
Gary Magnee 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккензи Марк 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Нуху Айзек 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эйпен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эйпен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0
Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Андерлехт 5:2 Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1
Эйпен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0
Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0 Эйпен - Мехелен 2:1 Эйпен - Вестерло 1:1 Эйпен - Генк 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 1:1

Результаты матчей

Генк
Эйпен

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Генк
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Эйпен
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Генк
 0:1 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Эйпен
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:1 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Эйпен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 2
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1 (1)
Мехелен Схоофс Роб 1
Кортрейк Авенатти Фелипе 1
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Андерлехт Вертонген Ян 1
Кортрейк Сильва Жоао 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    Лучшие коэффициенты
    Генк
    Ничья
    Эйпен
    9.42
    5.80
    9.35
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