  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Рапид Вена
2:0
Первый тайм: 43'
Альтах
0'
28' Желтая карточка
Фадингер Лукас
1:0
29' Гол
Кюн Николас
2:0
34' Гол
Кюн Николас

Ход матча

28'
 
Фадингер Лукас
29'
Кюн Николас
(Бургшталлер Гвидо)
1:0
34'
Кюн Николас
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Альтах
1.56
6.80
6.60
Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
55
Цветкович
Ненад
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Matthias
Seidl
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
18
Цвишенбруггер
Ян
27
Гебауэр
Кристиан
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
28
Jan
Jurcec
30
Фадингер
Лукас
7
Бишоф
Ной
Рапид Вена
4-2-3-1
Альтах
3-4-2-1

История личных встреч

Рапид Вена
Альтах

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

36 матчей

47.2%
27.8%
25%
17 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.7%
38.9%
19.4%
15 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.1%
33.3%
30.6%
13 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:1
КА
4:2
Б(M
1:1
Б(M
8:1
Б(M
5:1
К
2:1
Б(M
2:7
Б(M
3:0
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

47
24

Голов в среднем за матч

2.47
1.41

Среднее время на гол

36
63

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.89

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

69
41

Голов в среднем за матч

1.92
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

46
79

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюн Николас 1 0.5
Matthias Seidl 1 0.5
Бургшталлер Гвидо 0 0
Шик Торстен 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 1 0
Фадингер Лукас 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Альтах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0
Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1
Альтах
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0
Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0

Результаты матчей

Рапид Вена
Альтах

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Альтах
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
ЛАСК
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Альтах
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Рапид Вена
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Альтах
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 2
Аустрия Лустенау Lukas Fridrikas 2
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 1 (1)
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 1
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Мартинс Марвин 1
Хартберг Mamadou Sangare 1
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1
Аустрия Лустенау Маак Маттиас 1
Хартберг Кайнц Тобиас 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Альтах
1.56
6.80
6.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 2:0 Альтах онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рапид Вена
Альтах
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 