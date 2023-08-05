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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Рапид Вена
4:0
Конец матча
Альтах
0'
28' Желтая карточка
Фадингер Лукас
1:0
29' Гол
Кюн Николас
2:0
34' Гол
Кюн Николас
3:0
59' Гол
Ауэр Йонас
4:0
68' Гол
Бургшталлер Гвидо
88' Желтая карточка
Йегер Лукас
90' Желтая карточка
Райнер Константин
90'+8
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
55
Цветкович
Ненад
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Matthias
Seidl
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
18
Цвишенбруггер
Ян
27
Гебауэр
Кристиан
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
28
Jan
Jurcec
30
Фадингер
Лукас
7
Бишоф
Ной
Рапид Вена
4-2-3-1
Альтах
3-4-2-1

История личных встреч

Рапид Вена
Альтах

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

36 матчей

47.2%
27.8%
25%
17 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.7%
38.9%
19.4%
15 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.1%
33.3%
30.6%
13 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:1
КА
4:2
Б(M
1:1
Б(M
8:1
Б(M
5:1
К
2:1
Б(M
2:7
Б(M
3:0
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

47
24

Голов в среднем за матч

2.47
1.41

Среднее время на гол

36
63

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.89

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

69
41

Голов в среднем за матч

1.92
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

46
79

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюн Николас 2 1
Бургшталлер Гвидо 1 0.5
Ауэр Йонас 1 0.5
Matthias Seidl 1 0.5
Шик Торстен 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 1 0
Кюн Николас 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Райнер Константин 1 0
Фадингер Лукас 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Альтах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0
Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1
Альтах
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Альтах - Ред Булл Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0
Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0

Результаты матчей

Рапид Вена
Альтах

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рапид Вена
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ЛАСК
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Альтах
 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Штурм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛАСК
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хартберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Лустенау
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Сваровски Тироль
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аустрия Клагенфурт
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аустрия Лустенау
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЛАСК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Блау-Вайсс Линц
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Альтах
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Кюн Николас 2 (1)
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 2
Аустрия Лустенау Lukas Fridrikas 2
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Китеишвили Отар 2
Аустрия Вена Мартинс Марвин 1
Хартберг Mamadou Sangare 1
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1
Аустрия Лустенау Маак Маттиас 1
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