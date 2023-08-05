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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Тренчин
2:0
Конец матча
Михаловце
0'
1:0
35' Гол
Rahim Ibrahim
39' Желтая карточка
Franck Bahi
61' Желтая карточка
Бариш Дамьян
70' Желтая карточка
Холли Доминик
2:0
81' Гол
Eynel Soares
90' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
90' Желтая карточка
Кмет Матуш
90' Желтая карточка
Сараз Беньямин
90'+5
1
Возинья
Жозимар
28
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
8
Гайдош
Артур
27
Бариш
Дамьян
20
Rahim
Ibrahim
10
Соуза
Дабни
29
Купусович
Негош
7
Eynel
Soares
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
5
Polydefkis
Volanakis
15
Марьянович
Саша
12
Franck
Bahi
17
Вашко
Филип
66
Беднар
Мартин
9
Matus
Marcin
8
Yushi
Shimamura
10
Жофчак
Игор
7
Daniel
Pavuk
Тренчин
4-3-3
Михаловце
4-5-1

История личных встреч

Тренчин
Михаловце

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:2
С
3:3
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
4:2
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
8:1
С
2:1
С
4:2
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
0:1
2ЙД
6:2
2ЙД
2:3

Голы

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

3.27
1.42

Среднее время на гол

27
63

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.42
1.64

Среднее время на гол

63
55

Всего голов

53
35

Голов в среднем за матч

2.3
1.52

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

39
59

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eynel Soares 1 0.5
Купусович Негош 1 0.5
Rahim Ibrahim 1 0.5
Бариш Дамьян 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бариш Дамьян 2 0
Кмет Матуш 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Rahim Ibrahim 1 0
Холли Доминик 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сараз Беньямин 1 0
Franck Bahi 1 0

Результаты матчей

Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1
Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3
Михаловце
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1
Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Михаловце - Ружомберок 2:2 Казинцбарцика - Михаловце 0:3 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5 Михаловце - Злате Моравце 0:0

Результаты матчей

Тренчин
Михаловце

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
ДАК
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ружомберок
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Слован Братислава
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Злате Моравце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Слован Братислава
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Скалица
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Ружомберок
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
ДАК Крстович Никола 2
Ружомберок Домонкос Кристоф 2
Жилина Henry Addo 2
Тренчин Eynel Soares 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Бариш Дамьян 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 2
Железярне Подбрезова Кузма Марек 1
Кошице Голиков Александр 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Franck Bahi получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Eynel Soares сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Rahim Ibrahim бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тренчин 2:0 Михаловце онлайн

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