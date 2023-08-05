Тур: 2. Стадион: На Сихоти.
0'
1:0
35' ГолRahim Ibrahim
39' Желтая карточкаFranck Bahi
61' Желтая карточкаБариш Дамьян
70' Желтая карточкаХолли Доминик
2:0
81' ГолEynel Soares
90' Желтая карточкаRahim Ibrahim
90' Желтая карточкаКмет Матуш
90' Желтая карточкаСараз Беньямин
90'+5
Ход матча
35'
1:0
39'
61'
70'
81'
2:0
86'
90'
90'
90'
28
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Соуза
Дабни
12
Franck
Bahi
17
Вашко
Филип
10
Жофчак
Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза ДабниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
22 Гонг ХилариНападающий
-
18 Джуд СандейНападающий
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
40 Сова ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Marek Petrus
История личных встреч
Тренчин
Михаловце
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
17
Голов в среднем за матч
3.27
1.42
Среднее время на гол
27
63
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.42
1.64
Среднее время на гол
63
55
Всего голов
53
35
Голов в среднем за матч
2.3
1.52
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
39
59
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eynel Soares
|1
|0.5
|Купусович Негош
|1
|0.5
|Rahim Ibrahim
|1
|0.5
|Бариш Дамьян
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бариш Дамьян
|2
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Rahim Ibrahim
|1
|0
|Холли Доминик
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Franck Bahi
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1
Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3
Михаловце
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1
Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Михаловце - Ружомберок 2:2 Казинцбарцика - Михаловце 0:3 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Михаловце 2:5 Михаловце - Злате Моравце 0:0
Результаты матчей
Тренчин
Михаловце
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|ДАК
|Крстович Никола
|2
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|2
|Жилина
|Henry Addo
|2
|Тренчин
|Eynel Soares
|1 (2)
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|2
|Скалица
|Denis Baumgartner
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Слебодник Тибор
|2
|Железярне Подбрезова
|Кузма Марек
|1
|Кошице
|Голиков Александр
|1