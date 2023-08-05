Тур: 3. Стадион: Стад де Суиз.
0'
1:0
3' ГолГанвула Сильвер
2:0
7' ГолМонтейро Джоэл
2:1
38' ГолSamuel Ballet
3:1
45' ГолРидер Фабиан
4:1
50' ГолИттен Седрик
61' Желтая карточкаСидлер Сильван
67' Желтая карточкаУгриниц Филип
77' Желтая карточкаЛтайеф Сайфалла
4:2
78' ГолЛтайеф Сайфалла
85' Желтая карточкаThibault Corbaz
87' Желтая карточкаЯнкевиц Александр
5:2
90' ГолНсаме Жан-Пьер
90' Желтая карточкаАли Мохамед
90'+6
Ход матча
3'
1:0
7'
2:0
38'
45'
3:1
50'
4:1
61'
67'
77'
78'
85'
90'
5:2
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 7
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
472 Количество передач 355
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
19
Перссон
Ноа
32
Ридер
Фабиан
25
Шмид
Янник
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
27 Блюм Левин
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Янг Бойз
Винтертур
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
7
Голов в среднем за матч
2.6
2.33
Среднее время на гол
34
38
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.23
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
40
65
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.67
|Монтейро Джоэл
|2
|0.67
|Нсаме Жан-Пьер
|2 (1)
|0.67
|Угриниц Филип
|1
|0.33
|Ридер Фабиан
|1
|0.33
|Ганвула Сильвер
|1
|0.33
|Бенито Лорис
|0
|0
|Lukasz Lakomy
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стильхарт Базиль
|1
|0.33
|Ди Джусто Маттео
|1
|0.33
|Samuel Ballet
|1
|0.33
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.33
|Янкевиц Александр
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|3
|0
|Угриниц Филип
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|3
|0
|Буэсс Роман
|1
|0
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Янкевиц Александр
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
4
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1
Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0
Винтертур
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0
Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Винтертур
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
5:2
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
5:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|3 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|2 (1)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|2
|Лугано
|Целар Жан
|2
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Лозанна-Спорт
|Дюссенн Ноэ
|2