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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Янг Бойз
5:2
Конец матча
Винтертур
0'
1:0
3' Гол
Ганвула Сильвер
2:0
7' Гол
Монтейро Джоэл
2:1
38' Гол
Samuel Ballet
3:1
45' Гол
Ридер Фабиан
4:1
50' Гол
Иттен Седрик
61' Желтая карточка
Сидлер Сильван
67' Желтая карточка
Угриниц Филип
77' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
4:2
78' Гол
Лтайеф Сайфалла
85' Желтая карточка
Thibault Corbaz
87' Желтая карточка
Янкевиц Александр
5:2
90' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90' Желтая карточка
Али Мохамед
90'+6

Ход матча

3'
Ганвула Сильвер
(Угриниц Филип)
1:0
7'
Монтейро Джоэл
(Иттен Седрик)
2:0
38'
2:1
Samuel Ballet
(Янкевиц Александр)
45'
Ридер Фабиан
3:1
46'
 
Thibault Corbaz
Ди Джусто Маттео
46'
 
Шеттин Тобиас
Диаби Сулейман
50'
Иттен Седрик
(Угриниц Филип)
4:1
59'
Блюм Левин
Перссон Ноа
 
60'
 
Лтайеф Сайфалла
Буркарт Нишан
61'
 
Сидлер Сильван
67'
Угриниц Филип
 
73'
Нсаме Жан-Пьер
Ганвула Сильвер
 
73'
Малес Дариан
Угриниц Филип
 
74'
 
Adrian Gantenbein
Сидлер Сильван
77'
 
Лтайеф Сайфалла
78'
4:2
Лтайеф Сайфалла
(Янкевиц Александр)
84'
 
Samir Ramizi
Туркес Алдин
85'
 
Thibault Corbaz
86'
Имери Кастриот
Монтейро Джоэл
 
86'
Элиа Мешак
Иттен Седрик
 
87'
 
Янкевиц Александр
90'
Нсаме Жан-Пьер
(Lukasz Lakomy)
5:2
90'
Али Мохамед
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 472 Количество передач 355
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Расьоппи
Антони
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
19
Перссон
Ноа
32
Ридер
Фабиан
7
Угриниц
Филип
77
Монтейро
Джоэл
8
Lukasz
Lakomy
9
Иттен
Седрик
35
Ганвула
Сильвер
30
Кустер
Маркус
24
Сидлер
Сильван
25
Шмид
Янник
4
Стильхарт
Базиль
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
99
Буркарт
Нишан
11
Туркес
Алдин
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Винтертур

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
5:1
С
1:5
ТМС
4:2
ТМК
0:0
К
2:2
ТМС
3:1
К
1:1
ТМС
1:1
ТМС
4:2
ТМС
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

26
7

Голов в среднем за матч

2.6
2.33

Среднее время на гол

34
38

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.23
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

40
65

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 2 (1) 0.67
Монтейро Джоэл 2 0.67
Нсаме Жан-Пьер 2 (1) 0.67
Угриниц Филип 1 0.33
Ридер Фабиан 1 0.33
Ганвула Сильвер 1 0.33
Бенито Лорис 0 0
Lukasz Lakomy 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стильхарт Базиль 1 0.33
Ди Джусто Маттео 1 0.33
Samuel Ballet 1 0.33
Лтайеф Сайфалла 1 0.33
Янкевиц Александр 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 3 0
Угриниц Филип 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 3 0
Буэсс Роман 1 0
Диаби Сулейман 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Samuel Ballet 1 0
Янкевиц Александр 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Randy Schneider 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1
Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0
Винтертур
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0
Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4 Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Винтертур

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
5:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
5:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
2.
Лугано
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Серветт
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Цюрих
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Люцерн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
7.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Винтертур
 3 0 1 2 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Цюрих
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
4.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лугано
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Цюрих
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Янг Бойз Иттен Седрик 2 (1)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 2
Лугано Целар Жан 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 2
Весь список
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