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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Слован Братислава
2:2
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:1
11' Гол
Enzo Arevalo
1:1
37' Гол
Толич Марко
1:1
45' Не забитый пенальти
Вайсс Владимир
2:1
50' Гол
Абубакари Малик
67' Желтая карточка
69' Желтая карточка
Lukas Migala
2:2
87' Гол
Загуменски Тимотей
90' Желтая карточка
Слебодник Тибор
90'+7
82
Борян
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
2
Вут
Симен
6
Виммер
Кевин
27
Войтко
Матуш
26
Лихи
Филип
11
Барсегян
Тигран
24
Толич
Марко
7
Вайсс
Владимир
8
Змрхаль
Яромир
15
Абубакари
Малик
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
88
Глинка
Марек
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
44
Загуменски
Тимотей
10
Branislav
Luptak
11
Рымаренко
Мартин
6
Рихтарех
Давид
29
Enzo
Arevalo
17
Полиевка
Роберт
Слован Братислава
4-1-4-1
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

51.9%
14.8%
33.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.5%
11.1%
7.4%
22 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 0 побед

31 матч

80.6%
12.9%
6.5%
25 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

71%
29%
22 победы 9 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:2
С
4:0
С
2:2
К
1:2
С
0:1
К
1:3
К
3:0
С
1:0
С
0:1
С
3:1
С
1:2
С
2:0
С
2:4
С
1:0
С
2:0
С
1:1
CL
3:2
CL
1:2
CL
3:1
CL
0:0
CL
2:0
CL
2:0
К
1:0
К
0:1
CL
2:1
CL
3:0
CL
5:0
CL
2:3
CL
0:0
CL
0:1
CL
1:0

Голы

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

2.31
1.6

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

0.87
0.38

Среднее время на гол

103
240

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.61
0.97

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

55
93

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Толич Марко 1 0.5
Абубакари Малик 1 0.5
Вайсс Владимир 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Загуменски Тимотей 1 0.5
Полиевка Роберт 1 0.5
Enzo Arevalo 1 0.5

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбо Уче 1 0
Лихи Филип 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слебодник Тибор 2 0
Branislav Luptak 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Lukas Migala 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

0
0
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2
Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2

Результаты матчей

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
ДАК
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Ружомберок
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Слован Братислава
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 2 1
9.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
2.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Злате Моравце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Слован Братислава
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Скалица
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Ружомберок
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
ДАК Крстович Никола 2
Ружомберок Домонкос Кристоф 2
Жилина Henry Addo 2
Тренчин Eynel Soares 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Бариш Дамьян 2
Скалица Denis Baumgartner 2
Дукла Банска-Бистрица Слебодник Тибор 2
Железярне Подбрезова Кузма Марек 1
Кошице Голиков Александр 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Г О О О О Л - Абубакари Малик бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Вайсс Владимир пробил пенальти, но не смог забить!
    • 37'
      Г О О О О Л - Толич Марко бьет в цель!
    • 11'
      Загуменски Тимотей сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Enzo Arevalo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Слован Братислава 2:2 Дукла Банска-Бистрица онлайн

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