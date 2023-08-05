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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 3257
Стад Лозанна-Уши
1:1
Конец матча
Серветт
0'
5' Желтая карточка
Giovani Bamba
34' Желтая карточка
Valon Hamdiju
50' Желтая карточка
Кадима Райан
62' Желтая карточка
Гийемено Джереми
64' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
1:0
68' Пенальти
Айдини Альбан
85' Желтая карточка
Айдини Альбан
1:1
90' Гол
Флюке Патрик
90'+8

Ход матча

5'
Giovani Bamba
 
20'
Sahmkou Camara
Lucas Pos
 
34'
Valon Hamdiju
 
50'
Кадима Райан
 
57'
 
Бедья Крис
Hussayn Touati
62'
 
Гийемено Джереми
63'
Байар Ромен
Giovani Bamba
 
63'
Айдини Альбан
Liridon Mulaj
 
64'
 
Ондуа Гаэль
68'
Айдини Альбан
1:0
69'
 
Конья Тимоте
Дулин Давид
69'
 
Роделен Ронни
Гийемено Джереми
74'
Хаджи Закари
Florian Danho
 
74'
Али Мохамед Абдалла
Nathan Garcia
 
78'
 
Флюке Патрик
Севрен Йоан
78'
 
Фофана Бубакар
Кутеса Дерек
85'
Айдини Альбан
 
90'
1:1
Флюке Патрик

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 383 Количество передач 339
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
23
Кадима
Райан
4
Lucas
Pos
21
Обексер
Линус
6
Giovani
Bamba
76
Valon
Hamdiju
10
Mergim
Qarri
20
Nathan
Garcia
31
Florian
Danho
18
Liridon
Mulaj
1
Малл
Джоэл
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
6
Барон
Энтони
45
Hussayn
Touati
5
Ондуа
Гаэль
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
21
Гийемено
Джереми
Стад Лозанна-Уши
4-3-3
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Серветт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
0:1
ТМК
6:0
ТМК
1:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
225

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмуд Элиес 1 0.33
Айдини Альбан 1 (1) 0.33
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 3 (1) 1
Кутеса Дерек 1 0.33
Флюке Патрик 1 0.33
Кривелли Энцо 1 (1) 0.33
Севрен Йоан 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 1 1
Valon Hamdiju 2 0
Giovani Bamba 2 0
Акичи Огу 1 0
Обексер Линус 1 0
Кадима Райан 1 0
Али Мохамед Абдалла 1 0
Айдини Альбан 1 0
Florian Danho 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийемено Джереми 2 0
Дулин Давид 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Антунес Алексис 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Стад Лозанна-Уши
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2
Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3
Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Серветт

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
2.
Лугано
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Серветт
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Цюрих
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Люцерн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
7.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Винтертур
 3 0 1 2 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Цюрих
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
4.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лугано
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Цюрих
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Янг Бойз Иттен Седрик 2 (1)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 2
Лугано Целар Жан 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Valon Hamdiju получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Lucas Pos уходит с поля. Sahmkou Camara выходит вместо него
    • 5'
      Giovani Bamba получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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