Тур: 3. Стадион: Center sportif de Vidy. Зрители: 3257
1:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаGiovani Bamba
34' Желтая карточкаValon Hamdiju
50' Желтая карточкаКадима Райан
62' Желтая карточкаГийемено Джереми
64' Желтая карточкаОндуа Гаэль
1:0
68' ПенальтиАйдини Альбан
85' Желтая карточкаАйдини Альбан
1:1
90' ГолФлюке Патрик
90'+8
Ход матча
34'
50'
62'
64'
68'
1:0
85'
90'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
383 Количество передач 339
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кадима
Райан
10
Mergim
Qarri
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Issa Kaloga
-
30 Samba Diba
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Серветт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
225
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмуд Элиес
|1
|0.33
|Айдини Альбан
|1 (1)
|0.33
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|3 (1)
|1
|Кутеса Дерек
|1
|0.33
|Флюке Патрик
|1
|0.33
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.33
|Севрен Йоан
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмуд Элиес
|1
|1
|Valon Hamdiju
|2
|0
|Giovani Bamba
|2
|0
|Акичи Огу
|1
|0
|Обексер Линус
|1
|0
|Кадима Райан
|1
|0
|Али Мохамед Абдалла
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Florian Danho
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серветт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Стад Лозанна-Уши
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2
Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4
Серветт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3
Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1 Серветт - Базель 3:3 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Сьон 5:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Серветт
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|3 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|2 (1)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|2
|Лугано
|Целар Жан
|2
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Лозанна-Спорт
|Дюссенн Ноэ
|2