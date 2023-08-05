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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:0
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
1:0
15' Гол
Сомерс Тибо
2:0
42' Пенальти
Денкей Кевин
57' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
75' Желтая карточка
Mehdi Boukamir
79' Желтая карточка
Хейманс Дан
90'+8
1
Варлесон
66
Christiaan
Ravych
22
Лопес
Леонардо
4
Даланн
Йеспер
41
Сике
Уго
23
Деман
Оливье
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
10
Гбоо
Янн
16
Коффи
Херве
32
Mehdi
Boukamir
21
Андреу
Стелиос
3
Кнежевич
Стефан
29
Рогель
Жан
7
Мбенза
Исаак
18
Хейманс
Дан
6
Зоргане
Адем
27
_Monticelli
R.
26
Илаймахаритра
Марко
9
Даббаг
Одай
Серкль Брюгге
3-4-1-2
Спортинг Шарлеруа
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сомерс Тибо 1 0.5
Денкей Кевин 1 (1) 0.5
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 1 0.5
Мбенза Исаак 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрэнсис Абу 1 0
Christiaan Ravych 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейманс Дан 2 0
Nikola Stulic 0 1
Илаймахаритра Марко 1 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0
Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2
Спортинг Шарлеруа
(1 матч)
100%
0 побед 1 ничья 0 поражений
Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
АХ Лёвен
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
РВДМ 47
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
АХ Лёвен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
РВДМ 47
 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
РВДМ 47
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
АХ Лёвен
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 2
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1 (1)
Мехелен Схоофс Роб 1
Кортрейк Авенатти Фелипе 1
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Эйпен Нуруден Абдул Манаф 2
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Г О О О О Л - Денкей Кевин из команды Серкль Брюгге забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
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    • 15'
      Г О О О О Л - Сомерс Тибо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Серкль Брюгге 2:0 Спортинг Шарлеруа онлайн

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