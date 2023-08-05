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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Цюрих
3:0
Конец матча
Лугано
0'
1:0
68' Гол
Африйе Дэниел
71' Желтая карточка
Африйе Дэниел
2:0
76' Гол
Африйе Дэниел
3:0
80' Гол
Окита Жонатан
90' Желтая карточка
Дапрела Фабио
90'+3

Ход матча

56'
Маркезано Антонио
Ронер Фабиан
 
58'
 
Эль-Амин Амура Мохамед
Мацек Роман
68'
Африйе Дэниел
1:0
71'
Африйе Дэниел
 
76'
Африйе Дэниел
2:0
77'
 
Эспиноса Джон
Allan Arigoni
77'
 
Вляди Шкельчим
Саббатини Хонатан
77'
 
Махмуд Хадж
Бислими Уран
80'
Окита Жонатан
(Маркезано Антонио)
3:0
82'
 
Киминьяни Янис
Целар Жан
85'
Сантини Иван
Африйе Дэниел
 
88'
Хорншу Марк
Конде Шейк
 
88'
Красничи Бледиан
Окита Жонатан
 
90'
Дапрела Фабио
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 297 Количество передач 405
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
11
Окита
Жонатан
18
Африйе
Дэниел
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
25
Бислими
Уран
14
Саббатини
Хонатан
7
Мацек
Роман
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
Цюрих
3-4-2-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Цюрих
Лугано

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 8 побед

33 матча

36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.6
0.72

Среднее время на гол

56
124

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

0.89
1.33

Среднее время на гол

101
67

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.21
1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

74
90

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 2 0.67
Африйе Дэниел 2 0.67
Ронер Фабиан 1 0.33
Мэтью Ифиний 1 0.33
Катич Никола 1 0.33
Маркезано Антонио 0 0
Конде Шейк 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 2 0.67
Штеффен Ренато 1 0.33
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.33
Боттани Маттиа 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Конде Шейк 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боттани Маттиа 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Хайдари Альбиан 1 0
Махмуд Хадж 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1
Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0
Лугано
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1
Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1

Результаты матчей

Цюрих
Лугано

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Янг Бойз
 3 2 1 0 9 - 5 7
3.
Лугано
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Серветт
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Люцерн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Базель
 2 1 0 1 6 - 4 3
7.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Лозанна-Спорт
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Винтертур
 3 0 1 2 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Янг Бойз
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Базель
 1 1 0 0 5 - 2 3
4.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Люцерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лугано
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ивердон
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Лозанна-Спорт
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Серветт
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лугано
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Грасcхоппер
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Цюрих
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 4 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 3 (1)
Базель Фрай Фабиан 3
Янг Бойз Иттен Седрик 2 (1)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 2
Цюрих Окита Жонатан 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Сидлер Сильван 3
Янг Бойз Али Мохамед 3
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 1 1
Базель Барри Тьерно 1 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Ронер Фабиан уходит с поля. Маркезано Антонио выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
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