Тур: 3. Стадион: Летцигрунд.
0'
1:0
68' ГолАфрийе Дэниел
71' Желтая карточкаАфрийе Дэниел
2:0
76' ГолАфрийе Дэниел
3:0
80' ГолОкита Жонатан
90' Желтая карточкаДапрела Фабио
90'+3
Ход матча
68'
1:0
71'
76'
2:0
80'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
297 Количество передач 405
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.20 Победа «Цюрих»
-
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
25
Бислими
Уран
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Цюрих
Лугано
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 8 побед
33 матча
36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.6
0.72
Среднее время на гол
56
124
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
0.89
1.33
Среднее время на гол
101
67
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.21
1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
74
90
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|2
|0.67
|Африйе Дэниел
|2
|0.67
|Ронер Фабиан
|1
|0.33
|Мэтью Ифиний
|1
|0.33
|Катич Никола
|1
|0.33
|Маркезано Антонио
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|2
|0.67
|Штеффен Ренато
|1
|0.33
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.33
|Боттани Маттиа
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Конде Шейк
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Цюрих
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лугано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1
Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0
Лугано
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1
Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1
Результаты матчей
Цюрих
Лугано
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|3 (1)
|Базель
|Фрай Фабиан
|3
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|2 (1)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|2
|Цюрих
|Окита Жонатан
|2
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|3
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|3
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|1 1
|Базель
|Барри Тьерно
|1 1
|Лозанна-Спорт
|Дюссенн Ноэ
|2