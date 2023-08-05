Тур: 2. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
1:0
18' ГолRichie Sagrado
21' Желтая карточкаRichie Sagrado
31' Желтая карточкаМендиль Хамза
1:1
44' ГолБирон Микаэль
1:2
48' ПенальтиБирон Микаэль
82' Желтая карточкаЭрис Жонатан
90' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
90' Желтая карточкаПлетинкс Эвауд
90'+8
Ход матча
18'
21'
31'
44'
1:1
48'
1:2
82'
88'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
26
Abner
II
11
Дайлли
Никло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Theo Gece
-
16 Sada Diallo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
История личных встреч
АХ Лёвен
РВДМ 47
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.5
|Richie Sagrado
|1
|0.5
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирон Микаэль
|2 (1)
|1
|Мерсье Ксавье
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мертенс Матье
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
|Richie Sagrado
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Abner II
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РВДМ 47
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РВДМ 47
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
0
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
РВДМ 47
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0
АХ Лёвен - Беерсхот-Вилрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1
РВДМ 47
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1
РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Дейнзе 2:1 Свифт Эсперанж - РВДМ 47 4:3
Результаты матчей
АХ Лёвен
РВДМ 47
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Эйпен
|Yentil van Genechten
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|РВДМ 47
|Бирон Микаэль
|2
|Унион Сент-Жиллуаз
|Пуэртас Кэмерон
|1 (1)
|АХ Лёвен
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|Стандард
|Баликвиша Вильям
|1 1
|Брюгге
|Кюйпер Максим
|1 1
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Эйпен
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Nikola Stulic
|1