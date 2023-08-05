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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
АХ Лёвен
1:2
Конец матча
РВДМ 47
0'
1:0
18' Гол
Richie Sagrado
21' Желтая карточка
Richie Sagrado
31' Желтая карточка
Мендиль Хамза
1:1
44' Гол
Бирон Микаэль
1:2
48' Пенальти
Бирон Микаэль
82' Желтая карточка
Эрис Жонатан
90' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
90' Желтая карточка
Плетинкс Эвауд
90'+8
12
Кожокару
Валентин
52
Richie
Sagrado
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
11
Ezechiel
Banzuzi
27
Кейта
Мандела
8
Шрейверс
Сьебе
33
Мертенс
Матье
21
Nathaniel
Opoku
7
Торстейнссон
Йон
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
3
Ле
Жонкур
Флориан
77
Zakaria
El
Ouahdi
26
Abner
II
11
Дайлли
Никло
5
Де
Сарт
Алексис
6
Двомо
Пьер
30
Мерсье
Ксавье
7
Бирон
Микаэль
АХ Лёвен
4-3-3
РВДМ 47
5-4-1

История личных встреч

АХ Лёвен
РВДМ 47

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
2:4
ТМК
2:4

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.5
Richie Sagrado 1 0.5
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирон Микаэль 2 (1) 1
Мерсье Ксавье 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мертенс Матье 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Richie Sagrado 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрис Жонатан 1 0
Abner II 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РВДМ 47
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РВДМ 47
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
0
АХ Лёвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
РВДМ 47
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0
АХ Лёвен - Беерсхот-Вилрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Гент - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 0:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1
РВДМ 47
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1
РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - СЛ 16 ФК 3:1 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Дейнзе 2:1 Свифт Эсперанж - РВДМ 47 4:3

Результаты матчей

АХ Лёвен
РВДМ 47

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Эйпен
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Генк
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
РВДМ 47
 2 1 0 1 2 - 5 3
9.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Спортинг Шарлеруа
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Стандард
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эйпен
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Генк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
РВДМ 47
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
РВДМ 47
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Эйпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вестерло
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Стандард
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эйпен Yentil van Genechten 2
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 2
РВДМ 47 Бирон Микаэль 2
Унион Сент-Жиллуаз Пуэртас Кэмерон 1 (1)
АХ Лёвен Nathaniel Opoku 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Баликвиша Вильям 1 1
Брюгге Кюйпер Максим 1 1
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Эйпен Нуруден Абдул Манаф 2
Спортинг Шарлеруа Nikola Stulic 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Мерсье Ксавье сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Mickael Biron бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Richie Sagrado получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Nathaniel Opoku сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Richie Sagrado бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч АХ Лёвен 1:2 РВДМ 47 онлайн

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